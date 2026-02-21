¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò³è¤«¤»¤º³«Ëë£³Ï¢ÇÔ¤Î²£ÉÍFM¡£²ÃÆ£Ï¡¤ÈÅ·Ìî½ã¤¬¸ý¤òÂ·¤¨¤¿¥Á¡¼¥à¤ËÂ¤ê¤Ê¤¤¤â¤Î
¡ÎJ£±É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°EASTÂè£³Àá¡Ï²£ÉÍFM £°¡Ý£² ±ºÏÂ¡¿£²·î21Æü¡¿Æü»º¥¹¥¿¥¸¥¢¥à
¡¡²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤Ï£²·î21Æü¡¢J£±É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°EASTÂè£³Àá¤Ç±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤È¥Û¡¼¥à¤ÇÂÐÀï¤·¡¢£°¡Ý£²¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï²£ÉÍFM¤Î¤Û¤¦¤¬Í¥Àª¤À¤Ã¤¿¡£Á°È¾¤ÏºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤«¤é¤Î¥í¥ó¥°¥Ü¡¼¥ë¤¬¸ú²ÌÅª¤Ç¡¢¥Ç¥£¡¼¥ó¡¦¥Ç¥¤¥Ó¥Ã¥É¤ä¥¸¥ç¥ë¥Ç¥£¡¦¥¯¥ë¡¼¥¯¥¹¤éÁ°Àþ¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤¬ÇØ¸å¤ò¼è¤Ã¤ÆÁê¼ê¥´¡¼¥ë¤ËÇ÷¤ë¾ìÌÌ¤¬²¿ÅÙ¤«¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤â¥â¥Î¤Ë¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¤Ç·Þ¤¨¤¿55Ê¬¡¢²£ÉÍFM¤Ï°ì½Ö¤Î·ä¤òÆÍ¤«¤ì¤Æ¼ºÅÀ¡£¤½¤Î¸å¤â¥Û¡¼¥à¥Á¡¼¥à¤¬¥Ü¡¼¥ë¤òÊÝ»ý¤·¤Æ¹¶¤áÎ©¤Æ¤¿¤¬¡¢84Ê¬¤Ë¼«¿Ø¤Ç¤Î¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¤Î¥ß¥¹¤«¤éºÆ¤ÓÆÀÅÀ¤òµö¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡²£ÉÍFM¤Ï¤³¤ì¤Ç³«Ëë£³Ï¢ÇÔ¡£º¸SB¤Ç¥Õ¥ë½Ð¾ì¤·¤¿²ÃÆ£Ï¡¤Ï¡Ö½Å¤¯¼õ¤±»ß¤á¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ò¥Á¡¼¥à¤È¤·¤ÆºÆ³ÎÇ§¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡Á°È¾¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤·¤Ã¤«¤ê»ÅÎ±¤á¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢Å¸³«¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤í¤¦¤¬¡¢Á°Àá¤Î¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥ºÀï¡Ê£°¡Ý£±¡Ë¤â´Þ¤á¡¢·è¤áÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤Î¤¬¥Á¡¼¥à¤Î¸½¾õ¤Ç¤â¤¢¤ë¡£ºÇ¸å¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ÏÅöÁ³¤Î¤³¤È¤À¤¬¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Ë²ÃÆ£¤Ï¤³¤¦»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡Ö¶¯°ú¤Ë¥·¥å¡¼¥È¤Ç½ª¤ï¤ë¤È¤³¤í¡£ÅÓÃæ¡Ê71Ê¬¡Ë¤«¤éÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿¡ÊÅ·Ìî¡Ë½ã¤¯¤ó¤·¤«¡Ê½ªÈ×¤Ï¡ËÀÑ¶ËÅª¤Ë¥·¥å¡¼¥È¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢Á°È¾¤«¤é¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¥´¡¼¥ë¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¥×¥ì¡¼¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢±óÌÜ¤«¤é¤Ç¤âÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤¯»ÑÀª¤òµá¤á¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×
¡¡Å·Ìî¤â£³Ï¢ÇÔ¤Î¸½¾õ¤Ë¡Ö¥Û¡¼¥à¤Ç¤â£²Ï¢ÇÔ¤Ç¤¹¤·¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤â¤Ã¤È´íµ¡´¶¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤Ä¤Ä¡¢¥Á¡¼¥à¤ËÂ¤ê¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡È¶¯°ú¤µ¡É¤È¡È¥´¡¼¥ë¤Ë¸þ¤«¤¦»ÑÀª¡É¤òµó¤²¤ë¡£
¡¡²£ÉÍFM¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ï»î¹ç¸å¡¢¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤È¤È¤â¤ËÎÏ¶¯¤¤À¼±ç¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î»ÑÀª¤Ë±þ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤¬¸ý¤Ë¤·¤¿²ÝÂê¤ò½¤Àµ¤·¤Æ¾¡ÅÀ£³¤Ë·Ò¤²¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡ü¶â»ÒÅ°¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô¡Ë
