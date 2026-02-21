¥¹¥±¡¼¥È¿Ï¤¬´éÌÌÄ¾·â¡ÄÀïØË¤Î»ö¸Î¤ËÁø¤Ã¤¿¥Ý¡¼¥é¥ó¥É½÷»ÒÁª¼ê¤Î¶ì¶¤òÊì¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬ÊóÆ»¡Ö¸«¤¿¤¯¤Ê¤¤´í¸±¤Ê¸÷·Ê¤À¤Ã¤¿¡×¡ÚÅßµ¨¸ÞÎØ¡Û
Ã´²Í¤Ë¾è¤Ã¤Æ±¿¤Ó½Ð¤µ¤ì¤ë¥·¥ê¡¼(C)Getty Images
¡¡ºÇ°¤Î¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤Ë¾ìÆâ¤âÁûÁ³¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¸½ÃÏ»þ´Ö2·î20Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØ¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È¡¦¥·¥ç¡¼¥È¥È¥é¥Ã¥¯½÷»Ò1500¥á¡¼¥È¥ë½à¡¹·è¾¡¤ÎÂè6ÁÈ¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ïµ¯¤³¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö²á¤´¤·¤ä¤¹¤¤¡×¤ÈÁª¼ê¤Ë¤â¹¥É¾¡ª ¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØÁª¼êÂ¼¤ÎÁ´ÍÆ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
¡¡»Ä¤ê5¼þ¤ËÆþ¤ë¤È¤³¤í¤ÇÊ£¿ôÁª¼ê¤¬¤â¤Ä¤ì¹ç¤¦¤·Îõ¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¼è¤ê¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ëÃæ¤Ç3Áª¼ê¤¬Å¾ÅÝ¡£¥¤¥ó¥³¡¼¥¹¤Ë¤¤¤¿¥¯¥ê¥¹¥Æ¥ó¡¦¥µ¥ó¥È¥¹¡á¥°¥ê¥¹¥¦¥©¥ë¥É¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤Ë½Å¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤ÆÅÝ¤ì¤¿¥«¥ß¥é¡¦¥·¥ê¡¼¡Ê¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¡Ë¤¬¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊø¤·¤ÆÅÝ¤ì¹þ¤ó¤ÀÀè¤Ë¤Ï¡¢¥é¥¤¥Ð¥ëÁª¼ê¤Î¥¹¥±¡¼¥È·¤¤Î¥Ö¥ì¡¼¥É¤¬¡Ä¡Ä¡£ÒôÓÍ¤ÎÅ¸³«¤ËÈò¤±¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¥·¥ê¡¼¤Î´éÌÌ¤Ë¥Ö¥ì¡¼¥É¤¬Ä¾·â¡£¥´¡¼¥°¥ë¤¬¤Ï¤¸¤±Èô¤Ó¡¢ÌÜ¸µ¤«¤é½Ð·ì¤·¤¿¡£
¡¡ÅÝ¤ì¹þ¤ó¤À¤Þ¤ÞÆ°¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥·¥ê¡¼¡£Çò¤¤Ëë¤ÇÊ¤¤ï¤ì¤¿Ãæ¤Ç¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤¿Èà½÷¤Ï¡¢Ã´²Í¤Ç±¿¤Ó½Ð¤µ¤ì¡¢µßµÞÈÂÁ÷¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥µ¥ó¥È¥¹¡á¥°¥ê¥¹¥¦¥©¥ë¥É¤ËÈó¤Ï¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÀïØË¤Î¸÷·Ê¤Ï¶¥µ»¤Î´í¸±À¤ò²þ¤á¤ÆÄË´¶¤µ¤»¤é¤ì¤ë½ÐÍè»ö¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ç¤Ï¡¢¥·¥ê¡¼¤ÏÌµ»ö¤Ê¤Î¤«¡£¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥á¥Ç¥£¥¢¡ØSport.pl¡Ù¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¥É¥¯¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥³¥ó¥é¥Ã¥É¡¦¥Ë¥§¥¸¥ô¥£¥¨¥Ä¥»á¤Ë¤è¤ë¡ÖËË¤ËÀÚ¤ê½ý¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤°¤ËË¥¹ç¤·¤¿¡£ËË¹ü¤Ï¤ª¤½¤é¤¯Â»½ý¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼ð¤ì¤â¤«¤Ê¤ê½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£ÌÜ¤â¤Ò¤É¤¯¼ð¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤ò¾Ò²ð¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¤¹¤Ç¤ËËÜ¿Í¤Î°Õ¼±¤Ï²óÉü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢ÌÜ¤Ï¤Þ¤À¼ð¤ì¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤Ï°å»Õ¤¬¹ü¤Î¾õÂÖ¤òÀµ³Î¤ËÉ¾²Á¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢½ý¸ý¤òºÆ¤Ó³«Êü¤¹¤ë¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤ëÍ½Äê¤À¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¶ì¶¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿25ºÐ¤òÆ±Î½¤¿¤Á¤âÎ¸¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥ÈÂåÉ½¤Ç¤¢¤ë¥Ê¥¿¥ê¥¢¡¦¥Þ¥ê¥·¥§¥Õ¥¹¥«¤Ï¡¢¡Ö¥«¥ß¥é¤Ï»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é´é¤ÈËË¤ËÀÚ¤ê½ý¤òÉé¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤¢¤ì¤ÏÈó¾ï¤ËÈá¤·¤¯¡¢¤Ç¤¤ì¤Ð¸«¤¿¤¯¤Ê¤¤´í¸±¤Ê¸÷·Ê¤À¤Ã¤¿¡×¤È²óÁÛ¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¤À¤±¤É¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ï»ä¤¿¤Á¤¬ÎÙ¤ê¹ç¤ï¤»¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¥ê¥¹¥¯¤Ç¤¢¤ê¡¢»ä¤¿¤Á¤¬ÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï¾ï¤Ë·ã¤·¤¤¥ì¡¼¥¹¤ò¤·¡¢ÌÔ¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÇÁö¤ê¡¢¤À¤¤¤¿¤¤»þÂ®50¥¥í¤Ç¥³¡¼¥Ê¡¼¤ò¶Ê¤¬¤ë¡£ÀµÄ¾¤Ë¸À¤¦¤È¡¢»ä¤¿¤Á¤ÏÈó¾ï¤Ë´í¸±¤Ê¾õ¶·¤ÇÁö¤Ã¤Æ¤ë¤È»×¤¦¡£Á´¿È¥¹¡¼¥Ä¤òÃå¤Æ¡¢¼êÂÞ¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é´é¤Î°ìÉô¤À¤±¤ÏÏª½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤«¤é¡¢º£²ó¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ÏÁ´¤¯¤Î»ö¸Î¤À¤±¤É¡¢µ¯¤³¤ê¤¨¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡×
¡¡¾õÂÖ¼¡Âè¤Ç¤Ï¿ô½µ´Ö¤ÎÆþ±¡¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¥·¥ê¡¼¡£¤È¤Ë¤«¤¯º£¤ÏÈà½÷¤ÎÌµ»ö¤ò´ê¤¦¤·¤«¤Ê¤¤¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]