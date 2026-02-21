¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¥¯¥Þ¡¦²ÆÌÜÆ©±©¡¡Êì¾å¡¦ÃÓÏÆÀéÄá¤¬ÉÁ¤¤¤¿»÷´é³¨¤¬¡Ö»÷¤Æ¤ë¡ª¡×¡Ö¤ª¾å¼ê¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÈ¿¶Á
¡¡½÷Í¥¤Î²ÆÌÜÆ©±©¡Ê21¡Ë¤¬21Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Ç¶¦±é¤¹¤ë½÷Í¥¤ÎÃÓÏÆÀéÄá¡Ê44¡Ë¤¬ÉÁ¤¤¤¿¼«¿È¤Î»÷´é³¨¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡º£½µ¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Î¡Ö·§ËÜÊÔ¡×¤Ç¾¾Ìî²È¤Î½÷Ãæ¡¦¥¯¥Þ¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÆÌÜ¡£¡Ö#¤Ð¤±¤Ð¤±¡¡ÀéÄá¤µ¤ó²è¡¦²ÆÌÜÆ©±©¤Ç¤¹¡ª¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢ÃÓÏÆ¤¬ÉÁ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¼«¿È¤Î»÷´é³¨¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö»÷¤Æ¤ë»÷¤Æ¤ë¤È¸½¾ì¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¡¢¡Ø¤¨¡¼¡ª»ä¤Ã¤Æ³§¤µ¤ó¤ÎÌÜ¤Ë¤³¤ó¤Ê¤ËÑ³¤¤Èþ¾¯½÷¤Ë±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¡ª¡©¡Ù¤ÈÄ´»Ò¤Ë¾è¤ê¡¢¥í¥Ã¥¯²èÌÌ¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È²ÆÌÜ¡£¡ÖÅÅ¸»¤¬¥ª¥Õ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¹õ¤¤²èÌÌ¤Ë±Ç¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤«¤Ä¤é¤òÈï¤Ã¤Æ¥Ë¥¿¥Ë¥¿¤ÈÉÔµ¤Ì£¤Ê¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡¢Ñ³¤¤Èþ¾¯½÷¤È¤ÏÄø±ó¤¤»ä¤Î´é¤Ç¤·¤¿¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö#ÃÓÏÆÀéÄá ¤µ¤ó¡×¡Ö#¤¹¤°Ä´»Ò¤Ë¾è¤Ã¤Á¤ã¤¦Êý¤È·Ò¤¬¤ê¤¿¤¤¡×¡Ö#¤´¤á¤ó¤Í¥¯¥Þ¡×¡Ö#¥¯¥Þ¤Î³Ê¹¥¤ÇÄ´»Ò¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡×¤ÈÅº¤¨¡¢¡Ö¤Á¤Ê¤ß¤Ëº£¤â¥í¥Ã¥¯²èÌÌ¡£¥Û¡¼¥à²èÌÌ¤Ï¤·¤ß¤¸¤ß¤·¤¸¤ß¤µ¤ó¡×¤È¤âµ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¡Ö¤è¤¯»÷¤Æ¤ë¡×¡ÖÃÓÏÆÀéÄá¤µ¤ó³¨¤¬¤ª¾å¼ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤ª¾å¼ê¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤Ê¤ó¤«¡¢Ê·°Ïµ¤½Ð¤Æ¤ë¡×¡ÖÁÇÅ¨¡ªÆ©±©¤Á¤ã¤ó¤Î¥Ë¥¿¥Ë¥¿¤âÂç¹¥¤¡×¡ÖÑ³¤²¤Ê´¶¤¸¤¬¡¢»÷¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÆÃÄ§¥²¥Ã¥È²è¡ª¡ª¡×¡Ö¤ª¸«»ö¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£