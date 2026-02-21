¼ã¼ê½÷»Ò¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤¬·ãÇò¡¡¥·¡¼¥º¥óÃæ¤ËÂç¥Ô¥ó¥Á¡Ö¿©¤Ù¤¿ËÌµþ¥À¥Ã¥¯¤¬Âæ½ê¤ÎÌ£¤¬¤·¤¿¡×
¡¡½÷»Ò¥×¥í¥´¥ë¥Õ¤Î¾®ÎÓ¸÷´õ¡Ê23¡á»°ÆÁ¾¦»ö¡Ë¤¬21ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥¸¥ã¥ó¥¯SPORTS¡×¡ÊÅÚÍË¸å5¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥·¡¼¥º¥óÃæ¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡Ö½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼³«ËëÄ¾Á°SP¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¡¢¿Íµ¤½÷»Ò¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤¬¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë½¸·ë¤·¤¿¡£
¡¡¾®ÎÓ¤Ï¥·¡¼¥º¥óÃæ¤Ë¿©¤¢¤¿¤ê¤Ç¥Ô¥ó¥Á¤Ë´Ù¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÅ¸³«¡£¡ÖÂç²ñÁ°Æü¤ËÃæ²ÚÎÁÍý¤ò¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¥á¥Ë¥å¡¼¤¤ËÌµþ¥À¥Ã¥¯¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÃíÊ¸¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢1¤Ä¿©¤Ù¤¿»þ¤ËÂæ½ê¤ÎÌ£¤¬¤·¤Æ¡Ä¡×¤È¸ÀµÚ¡£MC¤Î¡Ö¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡×ÉÍÅÄ²í¸ù¤â¡Ö¤¨¡¼¤Ã¤È¡¢¤³¤ì¡¢Âç¾æÉ×¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¿´ÇÛ¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡°Æ¤ÎÄê¡¢¤¹¤°¤ËÂÎÄ´¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡Ö¡Ê¥Ü¡¼¥ë¤ò¡ËÂÇ¤Ã¤¿¤é¾å¤È²¼¤«¤é½Ð¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¥Ô¥ó¥Á¤Ç¡£Í½Áª¤ÏÄÌ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Âç²ñ3ÆüÌÜ¤Ï¤¤¤¤Å·µ¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë»ä¤Ï´¨¤¯¤Æ¿Ì¤¨¤Ê¤¬¤é¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¡¢»±¤ò¤Ä¤¨¤Ë¤·¤Ê¤¬¤éÊâ¤¤¤Æ¡£ºÇ½ªÆü¤â¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢16ÈÖ¥Û¡¼¥ë¤ÇÎ¥Ã¦¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÁÔÀäÂÎ¸³¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£