¥á¥Ã¥»¹õÅÄ¡¢¼ã¼Ô¤¬»È¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿´ØÀ¾ÊÛ¤òµó¤²¡Ö¤æ¤æ¤·¤ÌäÂê¡×ÀîÅçÌÀ¤â¶¦´¶¡ÖºÇ¸å¤ÎºÖ¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥á¥Ã¥»¥ó¥¸¥ã¡¼¡×¤Î¹õÅÄÍ¡Ê56¡Ë¤¬21ÆüÊüÁ÷¤ÎMBS¥Æ¥ì¥ÓÆÃÈÖ¡ÖÁ´¹ñ1Ëü¿Í¤Î¥®¥â¥ó¡ª´ØÀ¾¿Í¤Î¥¢¥ì¤Ê¤ó¤Ç¤Ê¤ó!?¡×¤Ë½Ð±é¡£´ØÀ¾ÊÛ¤Î´íµ¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡´ØÀ¾°Ê³°¤Î¿Í¡¹¤¬´ØÀ¾¿Í¤ËÊú¤¯µ¿Ìä¤ò¥é¥ó¥¥ó¥°·Á¼°¤Ç¾Ò²ð¡£13°Ì¡Ö¥¨¥»´ØÀ¾ÊÛ¤Ë¸·¤·¤¤¡×11°Ì¤Ë¡Ö´ØÀ¾°Ê³°¤Ë½»¤ó¤Ç¤â°ÕÃÏ¤Ç¤â´ØÀ¾ÊÛ¤ò´Ó¤¯¡×¤Ê¤É¡¢´ØÀ¾¿Í¤¬»ý¤Ä´ØÀ¾ÊÛ¤Ø¤Î¶¯¤¤°¦Ãå¤È¤³¤À¤ï¤ê¤¬µó¤²¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë3°Ì¤Ï¡Ö¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤ò¥Þ¥¯¥É¤È¸Æ¤Ö¡×¡£¹õÅÄ¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ç¡Ê´ØÀ¾¿Í¤«¤É¤¦¤«¡Ë°ìÈ¯¤ÇÊ¬¤«¤ë¤è¤Í¡×¤ÈÈ¿±þ¤·¤¿°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¤Ò¤È¤Ä¸À¤¤¤¿¤¤¤Í¤ó¤±¤É¡¢ºÇ¶áÂçºå¤Î¾®¤µ¤¤»Ò¤¬¡È¥Þ¥Ã¥¯¡É¤Ã¤Æ¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤È»ØÅ¦¡£¡Ö¤³¤ì¡¢¤æ¤æ¤·¤ÌäÂê¤ä¤Ç¡×¤È´ØÀ¾ÊÛÀäÌÇ¤ò´í¤°¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¤È¤«¸«¤Æ¤ë¤«¤é¡¢»Ò¤É¤â¤¬´ØÅìÊÛ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¡£¥Þ¥¯¥É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ó¤È¥Þ¥Ã¥¯¤Ã¤Æ¸À¤¤¤À¤·¤è¤Ã¤¿¡×¤È¹õÅÄ¡£¡Ö¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡¢ÊÌ¤Ë¡£Åý°ì¤µ¤ì¤Æ¡×¤È¥Ù¥Ã¥¡¼¡¢¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤Ë¤â¡Ö¥Þ¥Ã¥¯Â¦¤â¤½¤ìÇ§¤á¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¤ä¤Ã¤ÈÅÁ¤ï¤Ã¤¿¤È¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢¡Ö¤¤¤ä¤¤¤ä¤¤¤ä¤¤¤ä¡Ä¡×¤ÈÄñ¹³¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö²¶¡¢Åìµþ¹Ô¤¯¤È¤¡¢¤¤¤Ä¤â¶õ¤¬¹â¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¼ä¤·¤¤»×¤¤¤¹¤ó¤Î¤è¡×¤ÈÂçºå¿Í¤ÎÈá°¥¡©¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£¡Ö³¹¤Ë¤¤¤ë¿Í¤Û¤È¤ó¤É´ØÅìÊÛ¤ä¤±¤É¤µ¤¢¡¢¤¿¤Þ¤Ë¡È¥Þ¥¯¥É¹Ô¤³¡É¤Ã¤Æ¸ÀÍÕ¤¬Ê¹¤³¤¨¤¿½Ö´Ö¤Ë¡¢¤¹¡¼¤Ã¤È¼ä¤·¤µ¤¬È´¤±¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤À¤«¤é¡¢´ØÀ¾¿Í¤Ï¡È¥Þ¥¯¥É¡É¤Ç¤ª¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÎÏÀâ¡£¡ÖºÇ¸å¤ÎºÖ¤ä¤È»×¤¦¡×¤È¶¦´¶¤·¤¿MC¤ÎóÊÎÛ¡¦ÀîÅçÌÀ¤Ë¡¢¡ÖºÖ¤ä¡¢¤Û¤ó¤Þ¤Ë¡×¤ÈÂ³¤¤¤¿¡£¤À¤¬¡¢¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤«¤é¡Ö¤Ê¤ó¤Ç´ØÀ¾ÊÛ¤ÎºÇ¸å¤ÎºÖ¤¬¡¢³°¹ñ¤«¤éÍè¤¿¤â¤Î¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡×¤È±Ô¤¤¥Ä¥Ã¥³¥ß¤ò¼õ¤±¡¢Âç¾Ð¤¤¤À¤Ã¤¿¡£