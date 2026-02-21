¡ÚºÇ¿·´©¡ØÀ¸¤¤È¤ë¤ï¡ÙÈ¯Çä¡Û30Âå¸åÈ¾¤ò·Þ¤¨¿ÍÀ¸¤Ë¹Ô¤µÍ¤Þ¤Ã¤¿¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î¹â¹»¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤Ï¤É¤³¤Ø¸þ¤«¤¦¤Î¤«¡ÚËôµÈÄ¾¼ù¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Û
¤³¤Îµ»ö¤Î²èÁü¤ò¸«¤ë
¡¡ËôµÈÄ¾¼ù¤¬6Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¾®Àâ¡ØÀ¸¤¤È¤ë¤ï¡Ù¤ò¾å°´¤·¤¿¡£ÉñÂæ¤Ï2023Ç¯¤ÎÂçºå¡£¹â¹»¤ÎÆüËÜ±Ç²è¸¦µæÉô¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤¬ºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤¬¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤·¤¿Ìë¤Ëµ×¤·¿¶¤ê¤Ë½¸¤¦¤È¤³¤í¤«¤éÊª¸ì¤Ï»Ï¤Þ¤ë¡£¼ç¿Í¸ø¤Î²¬ÅÄ¤¬¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÎÍ§¿Í¤Ç¤¢¤ë²£°æ¤ËÂß¤·¤¿500Ëü±ß¡£¤½¤ì¤¬ÃÇ¤Ä¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤º¿¤È¤·¤Æ¤½¤ÎÈÕ2¿Í¤òºÆ¤Ó·ë¤ÓÉÕ¤±¡¢¤½¤·¤Æ°Ì´¤Î¤è¤¦¤ÊÆü¡¹¤¬Ë¬¤ì¤ë¡£Àµ¤È¼Ù¤¬ÂÐÎ©¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯ÍÏ¤±¹ç¤¦¤è¤¦¤ÊÀÄ½Õ¤Î¸å¤ÎÊë¤é¤·¤òÁ÷¤ë¿ÍÊª¤òÅÜ¤ê¤ä¾Ð¤¤¤ò´Þ¤ß¤Ê¤¬¤éËÂ¤®¤¢¤²¤¿ËôµÈ¤Ï¡¢¤¤¤Þ²¿¤ò»×¤¦¤Î¤«ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡½¡½Á°ºî¡Ø¿Í´Ö¡Ù¤«¤é6Ç¯¤È¤À¤¤¤Ö¶õ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¾®Àâ¤ò½ñ¤¤¿¤¤¤È¤º¤Ã¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ã±½ã¤Ë»þ´Ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¤³¤Î6Ç¯¤Î´Ö¤Ë¡¢µÓËÜ¤Î»Å»ö¤À¤±¤Ç¤âÉ½¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤ò¹ç¤ï¤»¤ì¤Ð3ËÜ4ËÜ¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ËþÅç¤Ò¤«¤ê¤µ¤ó¤È¤Î¶¦Ãø¡Ê¡Ø·Ú¤¤¥Î¥ê¥Î¥ê¤Î¥¤¥ë¥«¡Ù¡Ë¤È¤«¥è¥·¥¿¥±¥·¥ó¥¹¥±¤µ¤ó¤Î¶¦Ãø¡Ê¡Ø¤½¤ÎËÜ¤Ï¡Ù¡ØËÜ¤Ç¤·¤¿¡Ù¡Ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¡Ø·î¤È»¶Ê¸¡Ù¤ò½ñ¤¤¤¿¤ê¡Ä¡Ä¡£½ñ¤¤¤¿ÁíÎÌ¤Ç¤¤¤¨¤ÐÄ¹ÊÔ¾®Àâ2ËÜ¡¢3ËÜÊ¬¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£½ñ¤¯»þ´Ö¤Ï°ìÄê¤ÇÊÑ¤¨¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¡¢¤É¤³¤Ë¤½¤ì¤ò³ä¤¤¤¿¤«¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤Î´ü´Ö¤Ë¿ôÇ¯´Ö¥³¥í¥Ê¤Î´ü´Ö¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Î»Å»ö¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¤è¤·¡¢¤ä¤í¤¦¡×¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤ì¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ÏÂ¿¾¯¤Ï±Æ¶Á¤·¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¥³¥í¥Ê²Ò¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¸À¤¤¤Þ¤¹¤È¡¢2023Ç¯½Õ¤Ë¡Ø·î¤È»¶Ê¸¡Ù¤ò½ÐÈÇ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÎÃæ¤ÇËôµÈ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥³¥í¥Ê²Ò¤Ë¤Ê¤ê²È¤Ë¤º¤Ã¤È¤¤¤ÆÃ¯¤Ë¤â²ñ¤ï¤º¡¢¤Ç¤âÀÎ¤Î¤³¤È¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë»þ´Ö¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¡ØÀ¸¤¤È¤ë¤ï¡Ù¤Ç¤Ï¡¢²¬ÅÄ¤È²£°æ¤È¤¤¤¦2¿Í¤Î¡¢¹â¹»»þÂå¤«¤é20Ç¯°Ê¾åÂ³¤¯´Ø·¸À¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ç¿Í¸ø¤Ç¤¢¤ë²¬ÅÄ¤Ï´ûº§¼Ô¤Ç¤¢¤ê¸øÇ§²ñ·×»Î¤Ç¡¢ËôµÈ¤µ¤ó¤È¤ÏÂ°À¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç²£°æ¤Ï¡¢¤¿¤È¤¨¤ÐÅìµþÉ´·Ê¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ø°ì¶å¶å¶åÇ¯¡¢Î©Àî±ØËÌ¸ý¤ÎÉ÷·Ê¡Ù¡Ø¸ÞÆü»Ô³¹Æ»¤ÎÄ«¾Æ¤±¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¿ÍÊª¤È½Å¤Ê¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢¤ä¤Ï¤êËôµÈ¤µ¤ó¼«¿È¤Î²áµî¤ò¿§Ç»¤¯È¿±Ç¤·¤¿Êª¸ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¤¤¤¦ÆÉ¤ßÊý¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¤¬¡£
¡¡º£²ó¡¢ËÍ¼«¿È¤Ï¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢¤É¤ó¤ÊÏÃ¤ò½ñ¤³¤¦¤¬ËÍ¼«¿È¤ÈÊª¸ì¤ò´°Á´¤ËÀÚ¤êÎ¥¤¹¤Î¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£²¾¤Ë±§Ãè¿Í¤ÎÏÃ¤ò½ñ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤³¤ì¤ÏËôµÈ¤µ¤ó¤ÎÊ¬¿È¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢¤ÈÆÉ¤à¿Í¤Ï¤¤Â³¤±¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡¢¤À¤«¤é¤¢¤Þ¤ê¤½¤³¤Ï°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ËÍ¤Ç¤â¤¤¤¤¤·ËÍ¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤È¤Ê¤ë¤ÈËÍ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤±¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Û¤ó¤Þ¤Ë¤É¤Á¤é¤Ç¤â¤¤¤¤¡£¤½¤ì¤Ï¤Ê¤¼¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢ÆÉ¼Ô¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÅÐ¾ì¿ÍÊª¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¤³¤ì¼«Ê¬¤È»÷¤Æ¤ë¤Ê¡×¤È¤«¡Ö¼«Ê¬¤È°ì½ï¤ä¤Ê¡×¤È¤¤¤¦ÆÉ¤ßÊý¤ò¤¹¤ë¿Í¤ÏÉ¬¤º¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤ÎÃæ¤Ë¼«Ê¬¤Î»Ñ¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤Î¤ÏËÍ¤â¤½¤¦¤Ç¡¢Â¾¿Í¤ÎºîÉÊ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¼«Ê¬¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦ËÍ¤¬¡¢¾®Àâ¤ò½ñ¤¤¤¿¤È¤¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Ë½Å¤Ê¤é¤Ê¤¤¿ÍÊª¤À¤±¤òÅÐ¾ì¤µ¤»¤ÆÊª¸ì¤ò½ñ¤¯¤³¤È¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤ÆËÍ¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦ºîÉÊ¤Ë¶½Ì£¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡¢¤Ê¤¼¤Ê¤é噓¤ÎÊª¸ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤é¡£¤Ê¤Î¤ÇËÍ¤ÎÂÎ¸³¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ë¶á¤¤¤â¤Î¡¢ËÍ¤Î´¶³Ð¤È¶á¤¤¤â¤Î¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Êª¸ì¤ò½ñ¤¯°Ê¾å¡¢±Ê±ó¤Ë¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½Á°ºî¡Ø¿Í´Ö¡Ù¤Î¼ç¿Í¸ø¤Î±Ê»³¡¢¤½¤·¤Æº£ºî¤Î²¬ÅÄ¤Ï¶¦¤Ë38ºÐ¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤ÏÂÀºË¼£¤¬¡Ø¿Í´Ö¼º³Ê¡Ù¤ò½ñ¤¤¤¿Ç¯Îð¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö38ºÐ¤Î¿ÍÊª¡×¤ò½ñ¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë²¿¤«°Õ¿Þ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¡¡
¡¡¤³¤ì¤È¤¤¤¦°Õ¿Þ¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢²¿ºÐ¤ËÀßÄê¤·¤Æ¤â¤è¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â°ì±þ¡¢ºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤¬ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤òÀ©¤·¤¿1985Ç¯¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿Âçºå¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬¡¢¼¡¤ËÍ¥¾¡¤¹¤ë2023Ç¯¤ËÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤¿¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¼«Ê¬¤ÎÇ¯Îð¤Ë¹ç¤ï¤»¤ëÉ¬Í×¤â¤Ê¤¤¤·¡¢¸·Ì©¤Ë38ºÐ¤Ç¤¢¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤¦¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤¸¤ã¤¢¶öÁ³¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡Ö¤¢¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¤Ê¡×¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¡Ö²¿¼Ô¤«¤Ë¤Ê¤í¤¦¡×¤È¤¹¤ë¤Î¤Ï10Âå20Âå¤ÎÏÃ¤¬Ãæ¿´¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢30ÂåÈ¾¤Ð¤Ë¤Ê¤ë¤È¡ÖËÜÅö¤Ë¼«Ê¬¤ÎÁªÂò¤Ï¤³¤ì¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¤ó¤«¤Ê¡×¤ÈÀÚ¼Â¤Ë¹Í¤¨¤ëº¢¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£18ºÐ¤È¤«22ºÐ¤Î¤«¤Ê¤ê¼ã¤¤¤È¤¤Ë¿ÍÀ¸¤ÎÂç¤¤Ê·èÃÇ¤ò¤¹¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤Î¼ã¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤ÎÁªÂò¤Ë½¾¤Ã¤Æ¤½¤ì¤¾¤ì¼Ò²ñ¤Ë½Ð¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢À¤¤ÎÃæ¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Û¤É¤Ë¡¢¤ª¤Î¤ì¤Î¡Ö¤Ç¤¤ë¤³¤È¡¢¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£20ÂåÈ¾¤Ð¤È¤«30ºÐ¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Ë¤è¤êÅ¬¤·¤¿´Ä¶¤ËÅ¾¿È¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤½¤¦¤Ï·èÃÇ¤Ç¤¤Ê¤¤¿Í¤¿¤Á¤â¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¡¢¡Ö¿·¤¿¤Ë¤³¤¦À¸¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÀÚ¼Â¤µ¤¬ºÇ¤â¹â¤Þ¤ë¤Î¤¬30ÂåÈ¾¤Ð¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£½ª¿È¸ÛÍÑ·¿¤Ç¶Ð¤á¾å¤²¤ë¤È¤¤¤¦¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤¬´°Á´¤Ë¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Âç¤¤Ê²ñ¼Ò¤¬ÄÙ¤ì¤¿¤ê¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤âµ¯¤³¤êÆÀ¤ë»þÂå¤Ç¤¹¡£¤È¤Ê¤ë¤È¡¢10Âå20Âå¤Îº¢¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡Ö¼«Ê¬¤Ï¤Ê¤ó¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡×¤È¤«¡Ö²¿¼Ô¤«¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤È¤Ï°ã¤¦¡¢ÊÌ¼ï¤ÎÉÔ°Â¤È¤«ÉÝ¤µ¡¢¡Ö¤³¤³¤«¤é¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤À¤í¤¦¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¿¼¹ï¤ËÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ëÀ¤Âå¤Ç¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ê¤Î¤Çº£²ó¤Ï¡¢ºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤¬Í¥¾¡¤·¤¿Ç¯¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿»Ò¶¡¤¿¤Á¡¢¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤¬ºÇ½é¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤±¤É¤±¤É¡¢¡ØÀ¸¤¤È¤ë¤ï¡Ù¤Ë´Þ¤ó¤À¥Æ¡¼¥Þ¤È¤³¤Î38ºÐ¤È¤¤¤¦Ç¯Îð¤Ï¤¹¤´¤¯¹ç¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤È¤Æ¤â°õ¾ÝÅª¤Ê²¬ÅÄ¤Î¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÖËÜÍè¤Î¼«Ê¬¤òµ¶¤Ã¤Æ¡¢¿¿¤ÃÅö¤Ê¿Í´Ö¤òÁõ¤¦¤³¤È¤ÏËÜÅö¤Ë°¤¤¤³¤È¤Ê¤ó¤ä¤í¤¦¤«¡£ºÇ½é¤«¤é¡Ø¼«Ê¬¤Ï¶ò¤«¤Ç¤É¤¦¤·¤è¤¦¤â¤Ê¤¤¿Í´Ö¤Ç¤¹¡Ù¤È¿½¹ð¤·¤Æ¡¢ÇÏ¼¯¤Ë¤µ¤ìµö¤µ¤ì¤Ê¤¬¤éÀ¸¤¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤«¡£·òÁ´¤ÊÀº¿À¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¿Í´Ö¤ÏÃ¯¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤â´ØÍ¿¤»¤º¡¢¿Í¤ò½ý¤Ä¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤±¤ËÌ¿¤ò¤«¤±¤Æ»à¤ó¤Ç¤¤¤¯¤Ù¤¤Ê¤ó¤ä¤í¤¦¤«¡£¤½¤ó¤Ê¶ËÏÀ¤Ë°ÕÌ£¤Ï¤Ê¤¤¤ÈºÊ¤Ï¾Ð¤¦¤ä¤í¤¦¡£¼«Ê¬¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¡¢¼þ°Ï¤Î¿Í¤òÎ¢ÀÚ¤é¤º¡¢À¿¼Â¤Ê¼«Ê¬¤ËÊÑ¤ï¤ê¤¿¤¤¤È´ê¤¦¤³¤È¼«ÂÎ¤â°¤Ê¤ó¤ä¤í¤¦¤«¡£¤½¤ì¤È¤â¡¢¤½¤ì¤ò¤ä¤ê¿ë¤²¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤¬°¤Ê¤Î¤«¡£¡×¤È¡¢¤¤¤¦¤â¤Î¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤Î¼«Ìä¼«Åú¤³¤½¤¬¡¢30ÂåÈ¾¤Ð°Ê¹ß¤ÎÉÔ°Â¤äÉÝ¤µ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¤³¤È¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ËôµÈ¤µ¤ó¤Î¤ª¹Í¤¨¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ø²Ð²Ö¡Ù¡Ø·à¾ì¡Ù¤¬¸²Ãø¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç½ñ¤¤¤Æ¤¤¿¾®Àâ¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ï¡ÖÉ½¸½¼Ô¡×¤ò»Ö¤¹¼ã¼Ô¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢ËÍ¤Ï19ºÐ¤Ë¤Ê¤ëÇ¯¤Ë¾åµþ¤·¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Åö»þ¼þ¤ê¤ò¸«ÅÏ¤·¤Æ¥ë¥µ¥ó¥Á¥Þ¥óÅª¤Ê´¶³Ð¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£À¤¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢Ã¯¤Ë¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤·Ý¿Í¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤«¤éçÓ¤á¤é¤ì¤¿¤êµÔ¤²¤é¤ì¤¿¤ê¤â¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤±¤ì¤É¼Ò²ñ¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬²¿¤â¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£»ÅÊý¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤¦¤¤¤¦·Ð¸³¤¬ËÍ¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÂç¤¤¯¤Æ¡¢Åö»þ¤ÎËÍ¤Î¤è¤¦¤ÊÈà¤é¤Î¡¢ÀµÅö¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ë¤»¤èÍýÍ³¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤Ï¤¢¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤Á¤ã¤ó¤ÈÉÁ¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤½¤³¤«¤é¼¡¤ÎÀ¤Âå¤Ë°Ü¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬Âè»°ºî¾®Àâ¤Î¡Ø¿Í´Ö¡Ù¤Ç¡¢¡ØÀ¸¤¤È¤ë¤ï¡Ù¤Ï¡Ø¿Í´Ö¡Ù¤È½Å¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¡¢¤µ¤é¤Ë¤½¤ÎÀè¤Î¿ÍÀ¸¡¢À¸¤Êý¤Ø¤ÎÌä¤¤¡¢¤È¤¤¤¦µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¸ì¤êÉô¤Ç¤¢¤ë²¬ÅÄ¤Ï¡¢¸øÇ§²ñ·×»Î¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤éËÍ¤ÎÃæ¤Ç¤Ï²¿¼Ô¤«¤Ë¤Ï¤Ê¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â30Âå¤Î¸åÈ¾¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤í¤ó¤ÊÌäÂê¤òÆâ¤Ë¤â³°¤Ë¤âÊú¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿¿¿Í´Ö¤Ë¤Ê¤í¤¦¡¢¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤¢¤¢¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬Æâ¤ËÀ¸¤¸¤Æ¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£ËÍ¤Ïº£¤â¡¢Ì´¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼ã¼Ô¤È¤«²¿¼Ô¤«¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤Î¶ì¤·¤ß¤ò¡¢¤½¤ì¤Ê¤ê¤Ë¤ï¤«¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¤·¡¢±þ±ç¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡¢¼«Ê¬¤âÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¿Æ»¤Ê¤Î¤Ç¡£Â¾Êý¤Ç¡¢¤«¤Ä¤Æ¡Ö¹¬¤»¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡×¤È¤«¡Ö¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢¤½¤ÎÀ¤Âå¤ÎÊ¿¶ÑÅª¤Ê½êÆÀ¤òÆÀ¤ÆÊë¤é¤·¤¬À®¤êÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤Î¤·¤ó¤É¤µ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤Ï¤¢¤Þ¤ê¸«¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë¤Ï¤½¤³¤Ë¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¤Î¤·¤ó¤É¤¤¤³¤È¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡¢ÅöÁ³¤Î¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£ËÍ¤â¤è¤êÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ»ëºÂ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤ÈÉ½¸½¼Ô°Ê³°¤Î¿ÍÊª¤ò¡ØÀ¸¤¤È¤ë¤ï¡Ù¤Ç¼ç¿Í¸ø¤Ë¿ø¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤«¤Ê¡¢¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½²¿¼Ô¤«¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤â¡¢ìÔÂô¤ò¸À¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð½½Ê¬À¸³è¤¬À®¤êÎ©¤Ä¼ýÆþ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¿ÍÀ¸¤Ï¤Þ¤Þ¤Ê¤é¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤«¤Í¡£
¡¡¤É¤³¤Ë¹Ô¤³¤¦¤¬²¿¤Ë¤Ê¤í¤¦¤¬¤·¤ó¤É¤µ¤Ï¤¢¤ë¤·¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬¤ß¤ó¤Ê¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡¢Åö¤¿¤êÁ°¤Ç¤¹¤±¤É¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¢£¤ï¤«¤Ã¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¤·¤Æ¤ë¤ä¤ó¡¢¤Ã¤Æ¤¤¤¦ºîÉÊ¤òËÍ¤Ï½ñ¤¤¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤
¡½¡½º£²ó¡¢Ê¸¾Ï¤Î½ñ¤Êý¤È¤·¤Æ¡¢²ñÏÃ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢ÃÏ¤ÎÊ¸¤Ç¤âÂçºåÊÛ¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¡¡ÉñÂæ¤¬Âçºå¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¿Ô¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÏÃÏÊý½Ð¿È¼Ô¤¬¾åµþ¤·¤Æ¤¤¿Êª¸ì¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÃÏ¤ÎÊ¸¤òÉ¸½à¸ì¤Ç²ñÏÃÊ¸¤ÏÊý¸À¤Ç¡¢¤È¤¤¤¦ÁªÂò¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÉñÂæ¤òÂçºå¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÃÏ¤ÎÊ¸¤¬É¸½à¸ì¤Ç¤¢¤ëÉ¬Í×¤Ï¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤¦¤¤¤¦½ñ¤Êý¤òÁª¤ó¤À¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£Âçºå¤ÎÃæ¤Ë¤â¤¤¤í¤ó¤ÊÊý¸À¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ÃÏ°è¤Ï¸ÂÄê¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¤Ü¤«¤¹¤è¤¦¤Ê½ñ¤Êý¤Ë¤·¤è¤¦¤«¤Ê¤È¤Ï»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£
¡½¡½ÂçºåÅª¤Ç¤¢¤ê¡¢¤«¤Ä¤Ü¤«¤·¤Æ¤¤¤¯¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤ÈºîÃæ¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë²»³Ú¤â¤½¤¦¤«¤Ê¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¹âÅÄÅÏ¡¢²ÃÀîÎÉ¡¢¶â±ä¹¬»Ò¤È¤¤¤Ã¤¿´ØÀ¾¤Ë½ê±ï¤¬¤¢¤ë¥Õ¥©¡¼¥¯¥·¥ó¥¬¡¼¤¿¤Á¡£¤Ç¤â¡¢²¬ÅÄ¤ä²£°æ¤ÎÀ¤Âå¤Î¿Í¤¿¤Á¤Î»×½Õ´ü¤äÀÄ½Õ´ü¤Ë¥ª¥ó¥¿¥¤¥à¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡¢»þÂåÀ¤È¤¤¤¦¤«Åö»ö¼ÔÀ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤¬Û£Ëæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡
¡¡Èà¤é¤Ï¹â¹»¤Î¡ÖÆüËÜ±Ç²è¸¦µæÉô¡×¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦ÁÇÃÏ¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤À¤«¤éÊ¸²½Åª¤Ê¤â¤Î¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤ë¤Ï¤º¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£±Ç²è¤Ë¸Â¤é¤º²»³Ú¤ä¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¤â¡£¤½¤ÎÃæ¤ÇÂçºåÅª¤Ê¤â¤Î¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¼ÂºÝ¡¢ËÍ¤Ï¾®³Ø¹»¤Îº¢¤«¤é¥Õ¥©¡¼¥¯¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç°ãÏÂ´¶¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¾®³ØÀ¸¤Îº¢¤Ë¤¤¤ï¤æ¤ë¥Õ¥©¡¼¥¯¥½¥ó¥°¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤â¤Î¤òÃÎ¤Ã¤Æ¡¢Ãæ³Ø¹»¤Ç¤â¥Õ¥©¡¼¥¯¤òÃæ¿´¤ËCD¤ò¼Ú¤ê¤ÆÄ°¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¡Ø·î¤È»¶Ê¸¡Ù¤ÎÃæ¤Ë¡Øº²¤ò²òÊü¤·¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡Ù¤È¤¤¤¦ÏÃ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤Ç¾¯Ç¯»þÂå¤ÎËôµÈ¤µ¤ó¤Ï¥Ö¥é¥ó¥³¤Ë¾è¤ê¤Ê¤¬¤é¥Õ¥©¡¼¥¯¥½¥ó¥°¤ò²Î¤¦¤Î¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¡¢¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¥Õ¥©¡¼¥¯¥½¥ó¥°Æ±ÍÍ¤Ë¡¢¡ØÀ¸¤¤È¤ë¤ï¡Ù¤Ë¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥³¤¬¡¢ÆÃ¤Ë²¬ÅÄ¤ÎºÊ¤Ç¤¢¤ëÍ´õ¤È¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç°õ¾ÝÅª¤Ê·Á¤ÇÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¤Í¡£
¡¡
¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£ËÍ¤Î»Ò¶¡¤Îº¢¤Îµ²±¤È¤¹¤´¤¯·ë¤ÓÉÕ¤¯¤â¤Î¤Ç¤¹¤·¡¢Ä¹¤¤¤³¤È¾è¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¹¥¤¤ä¤·¡£¤ß¤ó¤Ê°ìÅÙ¤Ï¾è¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¤Î¾ì¹ç¡¢Í·¤ÓÊý¤¬ÆÈÆÃ¤È¤¤¤¦¤«¡£Åö»þ¤ÎËÍ¤ÎÍ·¤ÓÊý¤Ï¤·¤Ä¤³¤¯¤Æ¡¢¡Ö¤É¤ó¤À¤±¾è¤ó¤Í¤ó¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤¯¤é¤¤¾è¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Í´õ¤È°ì½ï¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡½¡½ËôµÈ¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¥Ö¥é¥ó¥³¤ÏÍ·¶ñ¤òÄ¶¤¨¤¿ÆÃÊÌ¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡¢¤È¡£
¡¡ËÍ¤Î¾¡¼ê¤Ê´¶³Ð¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»¶Êâ¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤êÆÈ¤ê¤Ç¤Î¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°¹¥¤¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢¡Ö¸Ç¼¹¡×¤ß¤¿¤¤¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬¥Ö¥é¥ó¥³¤ËÂÐ¤·¤Æ¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¢¤È¡¢ËÍ¤Ï³ØÆ¸¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¾®³Ø¹»¤ÎÃæÄí¤ËÌÌ¤·¤¿°ì³Ñ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÃæÄí¤Ë¥Ö¥é¥ó¥³¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¤«¥Ö¥é¥ó¥³¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Îµ²±¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢¥Ö¥é¥ó¥³¤Ë¾è¤ë»Ò¶¡¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢³Ø¹»¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ²È¤Ëµ¢¤Ã¤¿¤é¿Æ¤¬°ì½ï¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¤¤¦´Ä¶¤Ë¤Ï¤ª¤é¤º¡¢¸°¤Ã»Ò¤È¤«°ì¿Í¤ÇÍ·¤Ð¤Ê¤¢¤«¤ó»Ò¶¡¤¬°µÅÝÅª¤ËÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Ï¤º¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬°¥½¥¤ò¤³¤Î¾®Àâ¤ËÂÓ¤Ó¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½¥«¥Ð¡¼¼Ì¿¿¤â¥Ö¥é¥ó¥³¤Ç¤¹¤·¤Í¡£
¡¡¹õÂôÌÀ´ÆÆÄ¤Î¡ØÀ¸¤¤ë¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦±Ç²è¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢·àÃæ¤Ç¥Ö¥é¥ó¥³¤¬¡ÖÀ¸¤¤ë¤³¤È¤Î¾ÝÄ§¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê»È¤ï¤ìÊý¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¹½À®¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢2023Ç¯¡¢ºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤¬¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤·¤¿ÈÕ¤Ë²¬ÅÄ¡¢ÂçÁÒ¡¢¹À¥¤È¤¤¤¦¹â¹»»þÂå¤ÎÆüËÜ±Ç²è¸¦µæÉô¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬µ×¤·¿¶¤ê¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤Æ°û¤à¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£µ¢¤êÆ»¤Ë¡¢¤â¤¦°ì¿Í¤ÎÉô³è¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î²£°æ¤Ë½Ð¤¯¤ï¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢4¿Í¤¬²á¤´¤·¤¿¹â¹»»þÂå¤ËÈô¤ó¤À¸å¡¢¸½ºß¤ËÌá¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¹â¹»»þÂå¤«¤é20Ç¯¤¬·Ð¤Ã¤¿¸½ºßÃÏ¤¬½ù¡¹¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢²¬ÅÄ¤ä²£°æ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¬ÌäÂê¤òÊú¤¨¤¿Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¾¤ì»ö¾ð¤¬¤¢¤ë¤Ë¤»¤è¡¢¤É¤¦¤·¤è¤¦¤â¤Ê¤¤¿Í´Ö¡¢¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤¬ÆÉ¤ß¿Ê¤á¤ë¤Ë¤Ä¤ì¿¼¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¼çÍ×¿ÍÊª¤¬¤Û¤È¤ó¤É¥¯¥º¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤«¤Ê¤êÍ¦µ¤¤¬¤¤¤ëÀßÄê¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡¡¶¦´¶¤µ¤ì¤Ë¤¯¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¡ÖÇä¤ì¤ëÇä¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦Ê¬¤±Êý¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Çä¤ì¤Ë¤¯¤¤ºîÉÊ¤À¤È¸À¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â¡¢ËÍ¤ÏÊª¸ì¤ò½ñ¤¯¤È¤¤Ë¤½¤³¤ò¤¢¤Þ¤ê°Õ¼±¤·¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£ÎÉ¤¤¤â¤Î¤òºî¤ê¤¿¤¤¡¢¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬°µÅÝÅª¤Ë¶¯¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£ËÍ¤¬ÆÉ¤ß¼ê¤ÎÎ©¾ì¤Î¤È¤¡¢¡ÖÇä¤ì¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤ó¤Ê¡×¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È°ìµ¤¤Ë¶½Ì£¤¬È¾¸º¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬²»³Ú¤Ç¤¢¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢À¨¤¯¥¥ã¥Ã¥Á¡½¤Çµ¤»ý¤Á¤¤¤¤¤Ê¡¢¤Ã¤Æ³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ê¤¼¤À¤«¾®Àâ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¤½¤¦´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÆÉ¤ßÊý¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëËÍ¤¬¤½¤ì¤ò°Õ¿ÞÅª¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¡¢ÆÉ¼Ô¤Î¤³¤È¤òçÓ¤á¤¹¤®¤Æ¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢²¾¤ËÌµ°Õ¼±¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢°Â°×¤Ë¶¦´¶¤òÆÀ¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤Ê¤¤¤«¡¢¶¦´¶¤Ë´ó¤ê¤«¤«¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤¹¤´¤¯Ãí°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ï¤«¤Ã¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¤·¤Æ¤ë¤ä¤ó¡¢¤Ã¤Æ¤¤¤¦ºîÉÊ¤òËÍ¤Ï½ñ¤¤¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡¢¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¶¦´¶¤òÍ¥Àè¤¹¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢²¬ÅÄ¤È²£°æ¤òÂÐÎ©¼´¤Ë¤ª¤¯¤Ù¤¤Ç¤¹¤â¤ó¤Í¡£
¡¡ËÍ¤ÏËÍ¤Î¤ä¤êÊý¤·¤«¤ï¤«¤é¤ó¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£¤Ç¤âÀµ¤·¤¤¼Ô¤È´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼Ô¤Ã¤Æ¡Ä¡ÄÀµ¤·¤¤¤È¤«´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¼ç´Ñ¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¤·¡¢¤½¤Î¼ç´Ñ¤â»þ´Ö¤¬Î®¤ì¤¿¤éÊÑ¤ï¤ë¤«¤é°ìÄê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¡½¡½Á±¤â°¤âÆþ¤ìÂØ¤ï¤êÂ³¤±¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Æ±»þ¤Ë°ì¿Í¤Î¿Í´Ö¤ÎÃæ¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë¤â¤Î¤À¤«¤é¡¢ÌÀ³Î¤Ê¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥¨¥ó¥É¤È¤«¥Ð¥Ã¥É¥¨¥ó¥É¤È¤«¡¢¸½¼Â¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤â¡¢¾®Àâ¤ÎÃæ¤Ç¤âµ¯¤³¤êÆÀ¤Ê¤¤¤è¤Ê¡¢¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡
¡¡Ã¯¤«¤Î²ÁÃÍ´ð½à¤Ë¤è¤Ã¤Æ¾¡¼ê¤Ë¤½¤¦·è¤á¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¿¤È¤¨¤Ð·Ý¿Í¤Ç¸À¤¦¤Ê¤é¤Ð¡¢Çä¤ì¤¿¿Í¤Ï¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤ÇÇä¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í¤Ï¥¢¥ó¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤½¤ì¤â¼Â¤Ï¸ò¤¶¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£Çä¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¹¬¤»¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢Çä¤ì¤¿¤±¤ÉÉÔ¹¬¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£ËµÌÜ¤Ç¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤âËÜ¿Í¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¤½¤¦¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£²¾¤Ë¤É¤Á¤é¤«¤ËÂç¤¤¯¿¶¤ì¤¿½ÐÍè»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¿ÍÀ¸¤ÏÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¡¢¥Ð¥Ã¥É¥¨¥ó¥É¤â¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥¨¥ó¥É¤â½ñ¤¼êÂ¦¤¬°Õ¼±¤·¤Æ¤É¤Á¤é¤«¤ËÍî¤È¤·¹þ¤à¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¡¢ºî¤êÊª¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡½¡½¤Ç¤â¾®Àâ¤Î¾ì¹ç¡¢ÌÀ²÷¤Ê½ª¤ï¤ê¤òÀß·×¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤ÏÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¹¥Ã¥¥ê¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÆÉ¼Ô¤â¤¿¤¯¤µ¤óÂ¸ºß¤¹¤ë¤³¤È¤ÏËôµÈ¤µ¤ó¤â½Å¡¹¾µÃÎ¤Ê¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ËôµÈ¤µ¤ó¤ÏËôµÈ¤µ¤ó¤Ê¤ê¤Î¿®Ç°¤ò´Ó¤¤¤Æ¡¢¾®Àâ¤Ï¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤¢¤ë¤ï¤±¤À¤±¤É¡¢ºîÃæ¤Ë±³¤Ï¹þ¤á¤¿¤¯¤Ê¤¤¡¢¤ÈÀ¿¼Â¤ËÆÉ¼Ô¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡
¡¡¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥¨¥ó¥É¤Ê¤ê¥Ð¥Ã¥É¥¨¥ó¥É¤òËÍ¤¬ÀßÄê¤·¤¿¤È¤Æ¡¢ÍâÆü¤Ë²¿¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡Ä¡Ä¤½¤³¤Ë²¿¤«°ÕÌ£¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¡¢¤È»×¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¾®Àâ¤Ç¤â¤ª¾Ð¤¤¤Ç¤â¡¢ËÍ¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¤Î¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¾®¤µ¤¤Íîº¹¤òÉÒ´¶¤ËÂª¤¨¤Æ¡¢¡Ö¤¨¤¨¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤¿¤ê¡Ö¥¤¥ä¤ä¤Ê¡×¤È»×¤¦À¤³¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¡Ö¥Ñ¥ó¤¦¤Þ¤¤¤Ê¡×¤È¤¤¤¦¤È¤¤Ë´¶¤¸¤ë¹¬¤»¤òÃúÇ«¤ËÀâÆÀÎÏ¤¢¤ëÉ½¸½¤ÇÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Î¤Û¤¦¤¬¡¢°µÅÝÅª¤Ê¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥¨¥ó¥É¤ÇÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Î´¶Æ°¤ò¸Æ¤Ö¤â¤Î¤è¤ê¤âËÍ¤ÏÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¡ÖÄ¹À¸¤¤·¤¿¿Í¤¬°ìÈÖ°Î¤¤¡ª¡×¤ß¤¿¤¤¤ÊÀ¤³¦¤òÉÁ¤¯¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¿Í¤Î¿ÍÀ¸¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¤µ¤µ¤ä¤«¤Ê¹¬Ê¡¤Î½Ö´Ö¤È¤«¡¢Â¾¿Í¤Ë¤ÏÍý²ò¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¤·¤ó¤É¤¤½Ö´Ö¤Î¤Û¤¦¤¬ËÍ¤Ïµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤Í¡£
¢£Ë¡Î§¤âÆ»ÆÁ¤â¿Í¤¬ºî¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¤«¤é¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦»×¤¤¤â¤¢¤ë
¡½¡½²£°æ¤Ï°¿Í¤ÎÁÇ¼Á¤¬¹â¹»»þÂå¤Ë²ê¿á¤¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é³«²Ö¤·¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê°ìÀþ¤òÄ¶¤¨¤¿¿Í´Ö¤Ç¤¹¡£¤¢¤é¤æ¤ë¿Í¤òÎ¢ÀÚ¤ê¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Î¾ìÌÌ¤Ç»¦°Õ¤Ë¶á¤¤¤è¤¦¤Ê´¶¾ð¤òÆÉ¼Ô¤Ç¤¢¤ë»ä¤â´¶¤¸¤ë¤¯¤é¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤Î¤Ë¤Á¤ç¤¤¤Á¤ç¤¤¾Ð¤Ã¤Á¤ã¤¦¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤Ê¤ó¤Ê¤é¤Á¤ç¤Ã¤È¹ÎÄê¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤µ¤¨´¶¤¸¤¿¤ê¤â¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡ËÍ¤¬½ñ¤¯¤Ù¤¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¼«Ê¬¤¬¿Í´Ö¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ¡ÖÌÌÇò¤¤¡×¤È»×¤¦¤³¤È¤¬½ñ¤±¤Æ¤¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¡½¡½ËôµÈ¤µ¤ó¤Ï°¿Í¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÃÇºá¤Ï¤·¤Ê¤¤¡¢¤½¤³¤Ë¤ï¤º¤«¤Ç¤âÀµµÁ¤äÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¡¢¤½¤ì¤ò¸«¤Ä¤á¤¿¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡Èï³²¤ËÁø¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë°Ê¾å¡¢²£°æ¤Ï¥À¥á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤â¡¢Ë¡Î§¤Ç¼è¤êÄù¤Þ¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤¥À¥á¤Ê¿Í¤Ï¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ª¤ë¤è¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¤â»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢ÉÔµ¡·ù¤ÇÃ¯¤«¤ò½ý¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¿Í¤â¥À¥á¤ä¤±¤É¤Ê¡¢¤ÈËÍ¤Ï»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£Ë¡Î§Åª¤ËOK¤À¤Ã¤¿¤éOK¤Ê¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡£¤Ç¤â¤½¤³¤Þ¤Çºá¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢ËÍ¤âÀäÂÐ¤¢¤«¤ó¤·¡¢À¯ÉÜ¤Î¿Í´Ö¤Ê¤ó¤Æ°ì¿Í¤â¤ª¤é¤ó¤¯¤Ê¤ë¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤ß¤ó¤ÊÉ¬¤ºÃ¯¤«¤ò½ý¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ç¤µ¤¨¤ââÁ¤·¤¹¤®¤ë¤¬¤æ¤¨¤Ë¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¿Í¤ò½ý¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¤È¤Ê¤ë¤È¡¢ºá¤ÎÂª¤¨Êý¤¬¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¼Ò²ñÅªÃÏ°Ì¤¬¤¢¤ë¿Í¤¬¡¢Èà¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÀµµÁ¤ò¤Þ¤Ã¤È¤¦¤¹¤ëÃæ¤ÇÃ¯¤«¤ò½ý¤Ä¤±¤¿¤È¤·¤Æ¤â°ìÊâ´Ö°ã¤¨¤¿¤éÈþÃÌ¤Ë¤¹¤é¤Ê¤ë¤·¡¢¼«Ê¬¤¬Â¾¿Í¤ò½ý¤Ä¤±¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤ó¤Æµ¤¤Å¤¤â¤·¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤Ç¤âÍ§Ã£¤òÎ¢ÀÚ¤ë¤è¤¦¤ÊÅÛ¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤Ë·ù¤ï¤ì¤ë¤«¤éºÇÄã¸Â¼«³Ð¤¹¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤³¤Î¾ì¹ç¡¢¤É¤Ã¤Á¤¬¤è¤ê°¼Á¤«¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½ÀµµÁ¤¬Ë½Áö¤¹¤ë¸½Âå¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¡ØÀ¸¤¤È¤ë¤ï¡Ù¤¬°ìÀÐ¤òÅê¤¸¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¡ÖÉÔÎÑ¡¢¤¢¤«¤ó¡ª¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤ï¤«¤ë¤±¤ì¤É¡¢ÉÔÎÑ¤ò¤·¤¿ÅÛ¤ò²¥¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¡¢´Ö°ã¤¤¤òÈÈ¤·¤¿ÅÛ¤Ï¿ÍÊÂ¤ß¤ËÀ¸¤¤ë¤³¤È¤µ¤¨µö¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤¦µ¿Ìä¤¬Í¯¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡
¡¡Á±¤¤¿Í¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È¤·¤ÆÅØÎÏ¤¹¤ë¤Î¤«¡¢ÂÌÌÜ¤Ê¼«Ê¬¤ò¤µ¤é¤±½Ð¤·¤Æµö¤µ¤ì¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤½¤ÎµÕ¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡£¤Ç¤â¡¢ËÍ¤ß¤¿¤¤¤Ë¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤º¤Ã¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¥Ò¥Þ¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤é¡¢»þÂå¤ä½¸ÃÄ¡¢¼Ò²ñ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁ±°¤òµ¬Äê¤·¤Æ¤¤¤¯¤ó¤ä¤È¤Ï»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡Ä¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤â¤½¤âË¡Î§¤âÆ»ÆÁ¤â¿Í¤¬ºî¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¤«¤é¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦»×¤¤¤â¤¢¤Ã¤Æ¡£
¡½¡½Èï³²¼Ô¤¬ÃÎ¤ê¹ç¤¤¤«¡¢ÀÖ¤ÎÂ¾¿Í¤«¤Ç¤â¡¢´ð½à¤Ï¥Ö¥ì¤Þ¤¹¤â¤ó¤Í¡£
¡¡ÉÔÎÑ¤·¤¿¿Í¤òÅö»ö¼Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¿Í¤é¤¬Ã¡¤¤¹¤®¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¡Ö¤ä¤á¤è¤¦¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¡Ö¤ªÁ°¤¬Åö»ö¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤¹¤ó¤Í¤ó¡¢¤ªÁ°¤ÎÌ¼¤¬ÉÔÎÑ¤µ¤ì¤Æ¤âµö¤»¤ë¤Î¤«¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤ä¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç»ö¤Ê¿Í¤¬²¥¤é¤ì¤Æ¤âÆ±¤¸¤³¤È¤¬¸À¤¨¤ë¤Î¤«¡×¤Ã¤ÆÀ¼¤¬¾å¤¬¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤ó¤Ê¤ó¡¢µö¤¹¤ï¤±¤Ê¤¤¤ä¤ó¡Ê¾Ð¡Ë¡£¼«Ê¬¤ÎÂç»ö¤Ê¿Í¤¬²¥¤é¤ì¤¿¤é¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÅÜ¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢ÉÔÎÑ¤µ¤ì¤¿¤éÁþ¤ß¤Þ¤¹¤è¡¢¤½¤ê¤ã¤¢¡£¤Ç¤âÅö»ö¼Ô¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¤¤Ï¡¢¡Ö¤Þ¤¢¤Þ¤¢¡×¤Ã¤Æ¤Ê¤À¤á¤ë¤ä¤í¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£²¾¤ËËÍ¤ÎÍ§Ã£¤¬¡ÖÂç»ö¤Ê¿Í¤ò²¥¤é¤ì¤¿¤«¤é¡¢²¶¤Ïº£¤«¤é¤½¤¤¤Ä¤ò²¥¤ê¤Ë¹Ô¤¯¤ó¤À¡ª¡×¤Ã¤Æ¸À¤¤½Ð¤·¤¿¤é¡¢±þ±ç¤·¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ë¤±¤ì¤É¡¢¡ÖÂÔ¤Æ¡£Ë¡¤Ë¤µ¤Ð¤¤¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¡¢¤ªÁ°¤Þ¤Çºá¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤Ã¤Æ»ß¤á¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¤½¤¤¤Ä¤Î¤¿¤á¤Ë¡£Î©¾ì¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤ÆËÍ¤ÎÂç»ö¤Ê¿Í¤¬Ë½ÎÏ¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤¿¤Ê¤é¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êËÍ¤Ï¹Ô¤³¤¦¤È¤·¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤½¤Î¤È¤¡¢ËÍ¤Ï»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡¢¡ÖÃ¯¤«»ß¤á¤Æ¤¯¤ì¡£¼«Ê¬¤Ç¤Ï»ß¤Þ¤ì¤Ø¤ó¡×¤Ã¤Æ¡£¤½¤¦¤¤¤¦Íý²ò¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤³¤Î»þÂå¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬ÀµµÁ¤ò¿¶¤ê¤«¤¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¤½¤ì¤¬ÅöÁ³¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤±¤É¡¢ÀµµÁ¤ò¿®¶Ä¤·¤¹¤®¤Æ¤À¤ó¤À¤ó²Ã³²¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤½¤ì¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¡¢¤¢¤ì¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡¢¤â¤¦¤Á¤ç¤¤ÎäÀÅ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡¢¤Ã¤Æ¤¤¤¦Î©¤Á°ÌÃÖ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Î¿ÈÆâ¤¬Æ±¤¸¤è¤¦¤Ë´íµ¡¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤¿¤é¡¢ËÍ¤â¤ß¤ó¤Ê¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÅÜ¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤Ç¤â¤½¤ì¤ÏËÍ¤ÎÃæ¤ÇÌ·½â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌò³ä¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¡ØÀ¸¤¤È¤ë¤ï¡Ù¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¡¢¥é¥¹¥È¥·¡¼¥ó¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤â¤Î¤¹¤´¤¤Ì©ÅÙ¤È¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤ÇÉÁ¤«¤ì¡¢¤½¤·¤Æ¸«»ö¤Ë²ó¼ý¤µ¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤ÆÃ±½ã¤Ë¡Ö¤¢¤¡¡¢ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¡£ËÍ¤é¤ÏÃ±½ã²½¤·¤ÆÀ¤³¦¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤±¤ì¤É¡¢¸½¼Â¤Ï¤º¤Ã¤ÈÍÉ¤é¤¤¤Ç¤¤¤ë¤·¡¢¶ì¤µ¤ÎÈ¼¤¦¤â¤Î¤Ê¤ó¤À¤ÈÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤¿µ¤¤â¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤´¤¯¼Ò²ñÅª¤ÊºîÉÊ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤Î¾®Àâ¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¿ÍÊª¤ÏÄøÅÙ¤Îº¹¤³¤½¤¢¤ìÂ¿¤¯¤¬ÆâÂ¦¤Ë°¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Ç¤â¤Ê¤¼¤«´õË¾¤¬Í¯¤¤¤Æ¤¯¤ëºîÉÊ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¼Ò²ñÅª¤Ê¤³¤È¤ò¡¢À¼¹â¤ËËÍ¤¬¶«¤ÖÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÉáÄÌ¤Ë¸½¼Â¤ÎÀ¤³¦¤Çµ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò½ñ¤±¤Ð¡¢¤½¤³¤Ë¾¡¼ê¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£¿Í´Ö¤ÎÊë¤é¤·¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤±¤ÐÀ¯¼£¤ÎÌäÂê¤â·ÐºÑ¤ÎÌäÂê¤â½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ï¤º¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡¢¤³¤ÎÀ¤³¦¤Î¤³¤È¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤À¤«¤é¡£¤à¤·¤í¤½¤¦¤¤¤¦¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ç¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²£°æ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó²¬ÅÄ¤â¾®Àâ¤ÇÉÁ¤¤¤¿¸å¤ÎÊë¤é¤·¤Ïº¤Æñ¤ËËþ¤Á¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ç¤â¡¢¤É¤ó¤ÊÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤è¤¦¤È¤â¡¢³Ú¤·¤¯À¸¤¤ëÊýË¡¤Ï¤½¤ì¤Ç¤â¤¢¤ë¤Ï¤º¤ä¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£ËÍ¤Ï¿Í´Ö¤ò¤¢¤¤é¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎËÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤í¤ó¤ÊÂª¤¨Êý¤¬¤Ç¤¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Þ¤º¡¢¡ÖÃ¯¤Ç¤âÀ¸¤¤Æ¤¤¤Æ¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¸À¤¨¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
»£±Æ¡áÅÏî´½¨°ì¡¡¼èºà¡¦Ê¸¡áÊÔ½¸Éô
½ñÌ¾¡§À¸¤¤È¤ë¤ï
Ãø¼Ô¡§ËôµÈÄ¾¼ù
Äê²Á¡§2200±ß¡Ê10¡óÀÇ¹þ¡Ë
È¯Çä¡§2026Ç¯1·î28Æü(¿å¡Ë
È¯Çä¡¦È¯¹Ô¡§³ô¼°²ñ¼ÒÊ¸éº½Õ½©
https://books.bunshun.jp/ud/book/num/9784163920603