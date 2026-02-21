12µåÃÄ¡ÈºÇ¶¯¡É27ºÐ¤¬¾×·âÇú¸ª¡Ö¤¨¤²¤Ä¤Ê¤¤¡×¡¡µð¿ÍÁê¼ê¤Ë¥É¥ó¥º¥Ð¡ÄðêÂÌÅ·¤â´°ÇÔ
DAZN¤¬¸ø¼°X¤Ç¸Å²ì¤ÎÅðÎÝÁË»ß±ÇÁü¤òÅê¹Æ
¡¡¥ä¥¯¥ë¥È¤Î¸Å²ìÍ¥ÂçÊá¼ê¤¬21Æü¡¢µð¿Í¤È¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¡ÊÆáÇÆ¡Ë¤Ë¡Ö7ÈÖ¡¦Êá¼ê¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤¹¤ë¤È¡¢¤µ¤Ã¤½¤¯¼«Ëý¤Î¶¯¸ª¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö¤¨¤²¤Ä¤Ê¤¤¡×¤È¶ÃØ³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡4²ó1»à°ìÎÝ¤Î¼éÈ÷¤Ç¡¢°ìÎÝÁö¼Ô¤ÎÂåÁö¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿±§ÅÔµÜ°ªÀ±¡Ê¤¤µ¤é¡ËÆâÌî¼ê¤¬ÅðÎÝ¤òÁÀ¤Ã¤¿¡£¸Å²ì¤Ïºòµ¨2·³¤Ç20ÅðÎÝ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿²÷Â¤È¤Î¾¡Éé¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢Êáµå¤«¤éÁÇÁá¤¯¡¢Àµ³Î¤Ê¥¹¥í¡¼¥¤¥ó¥°¤ÇÆóÎÝ¥Ù¡¼¥¹¾å¤Ø¡£¥Ù¡¼¥¹¥«¥Ð¡¼¤ËÆþ¤Ã¤¿°ËÆ£Î°°ÎÆâÌî¼ê¤¬¥¥ã¥Ã¥Á¤·¤¿ÃÏÅÀ¤¬¡¢±§ÅÔµÜ¤Î¥Ø¥Ã¥É¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¤ÎÅþÃ£ÃÏÅÀ¡£¥É¥ó¥Ô¥·¥ã¤Î¥¢¥¦¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡10Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿27ºÐ¤Î¸Å²ì¤Ïºòµ¨¡¢12µåÃÄ¥È¥Ã¥×¤ÎÅðÎÝÁË»ßÎ¨5³ä¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£¼«¸ÊºÇÂ¿¤Î87»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢ÂÇÎ¨.280¤ò»Ä¤¹¤Ê¤É¹¶¼é¤ÇÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡DAZN¤¬¸ø¼°X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¡Ö¸Å²ìÍ¥Âç¤Î¸ª¤¬ßÚÎö¡×¤È¤·¤Æ¡È¥¥ã¥Î¥ó¡É¤ÎÆ°²è¤òÅê¹Æ¡£¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤âÈ´·²¡×¡ÖÅê¤²¤¿¾ì½ê¤è¥Þ¥¸¤Ç¡×¡ÖÂç¹¥Êª¡×¡Ö¸Å²ì¥¥ã¥Î¥ó¤Ïº£Ç¯¤â·òºß¡×¡Ö¤¿¤Þ¤ó¤Í¤§¤è¡×¡Ö¤º¤Ã¤È¸«¤Æ¤ë¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¥³¥¬¥ì¡¼¥¶¡¼¡×¡Ö¥Ð¥º¡¼¥«¤À¡×¤È¶½Ê³¤·¤¿ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤âµð¿Í¤Î±§ÅÔµÜ¤Ï6²ó¤Ë¤ÏÆóÅð¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë