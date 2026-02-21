aespa¥Ë¥ó¥Ë¥ó¡¢ÈþÈ©µ±¤¯ÃåÊø¤·¥³¡¼¥Ç¤Ë»ëÀþ½¸Ãæ¡Ö¤¦¤Ã¤È¤ê¤¹¤ë¤Û¤ÉÈþ¤·¤¤¡×¡Ö³¨²è¤Î¤è¤¦¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/02/21¡Û4¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦aespa¡Ê¥¨¥¹¥Ñ¡Ë¤Î¥Ë¥ó¥Ë¥ó¡ÊNINGNING¡Ë¤¬2·î20Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£ÁÇÈ©¤ËÌÓÈé¤ò¿È¤ËÃå¤±¤¿¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤òÈäÏª¤·¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¹ÈÇò¡×·çÀÊ¤Î´Ú¹ñ¥¢¥¤¥É¥ë¡Ö¥ª¡¼¥é¤¬°Û¼¡¸µ¡×µ±¤¯ÈþÈ©
¡¡¥Ë¥ó¥Ë¥ó¤Ï¡Ö¡¼¡×¤È¥Ï¥¤¥Õ¥ó¤ò¤Ò¤È¤Ä¤À¤±¥³¥á¥ó¥È¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢Ê£¿ôËç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¥Ü¥ê¥å¡¼¥à´¶¤Î¤¢¤ë¥Ö¥é¥¦¥ó·Ï¤Î¥Õ¥¡¡¼¤òÁÇÈ©¤Î¾å¤ËÄ¾ÀÜ¤Þ¤È¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Ç¡¢¥¢¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Õ¥¡¡¼¤òÃåÊø¤·²ÚÔú¤Ê¸ª¤Î¥é¥¤¥ó¤ä¥Ç¥³¥ë¥Æ¤¬ºÝÎ©¤Ä¡¢ÂçÃÀ¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤â¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤¦¤Ã¤È¤ê¤¹¤ë¤Û¤ÉÈþ¤·¤¤¡×¡ÖÌÓÈé¤Î¥ô¥£¡¼¥Ê¥¹¡×¡Ö¤Þ¤ë¤Ç³¨²è¤Î¤è¤¦¡×¡Ö¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¿À¤¬¤«¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥ª¡¼¥é¤¬°Û¼¡¸µ¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¢¡aespa¥Ë¥ó¥Ë¥ó¡¢ÁÇÈ©¤Ë¥Õ¥¡¡¼¤ÎÂçÃÀ¥·¥ç¥Ã¥È¤ÇÈþÈ©ÈäÏª
¢¡aespa¥Ë¥ó¥Ë¥ó¤ÎÅê¹Æ¤¬ÏÃÂê
