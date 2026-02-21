ºßÍè¥¬¥Á¥ç¥¦¡ÖâªÀ¾Çòó¡¡×¡¢ÃÏ°è·ÐºÑ¤ò¤±¤ó°ú¡¡Ãæ¹ñ¡¦Ï»°Â
¡¡¡Ú¿·²Ú¼Ò¹çÈî2·î21Æü¡ÛÃæ¹ñ°Âµ«¾ÊÏ»°Â»Ô¤Ç¤Ï¡¢ºßÍè¤Î¥¬¥Á¥ç¥¦ÉÊ¼ï¡ÖâªÀ¾Çòó¡¡Ê¤«¤ó¤»¤¤¤Ï¤¯¤¬¡Ë¡×¤ò³Ë¤È¤¹¤ë»º¶È¤Î¹âÅÙ²½¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¿©Æù²Ã¹©¤ä±©ÌÓÁÇºà¤Î³«È¯¡¢¥¹¥Ý¡¼¥ÄÍÑÉÊ¸¶ÎÁ¤Î¶¡µë¤Þ¤Ç¤òÃ´¤¦ÂÎÀ©¤¬À°¤¤¡¢ÃÏ°è·ÐºÑ¤ò»Ù¤¨¤ë»º¶È¤Ø¤ÈÈ¯Å¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂçÊÌ»³ËÌÏ¼¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëÏ»°Â¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤Î¹ñ²ÈµéÃÜ¶Ù°äÅÁ»ñ¸»ÊÝ¸îÉÊ¼ï¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëâªÀ¾Çòó¡¤Î¼ç»ºÃÏ¡£¤«¤Ä¤Æ¤ÏÇÀ²È¤Ë¤è¤ë¾®µ¬ÌÏ»ô°é¤¬Ãæ¿´¤Ç¡¢±©ÌÓ¤ä¿©Æù¤ò¸¶ÎÁ¤È¤·¤ÆÈÎÇä¤¹¤ë·Á¤¬¼çÎ®¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¶áÇ¯¤Ï²Ã¹©Ê¬Ìî¤Ø¤ÎÅê»ñ¤¬¿Ê¤ß¡¢ÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤Î¸þ¾å¤¬¿Þ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±»ÔÍµ°Â¶è¤Î¿©ÉÊ¥á¡¼¥«¡¼¡¢Ï»°Â»Ô¾¡±ï¿©ÉÊ¤Ç¤Ï¡¢¿©Æù½èÍý¤«¤éÌ£ÉÕ¤±¡¢²ÃÇ®²Ã¹©¤Þ¤Ç¤ò¼«Æ°²½¤·¤¿À¸»º¥é¥¤¥ó¤¬²ÔÆ¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£±öÄÒ¤±¤ä¼Ñ¹þ¤ßÀ½ÉÊ¤Ê¤É20¼ïÎà°Ê¾å¤Î¾¦ÉÊ¤òÅ¸³«¤·¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤äÅÅ»Ò¾¦¼è°ú¡ÊEC¡Ë¤òÄÌ¤¸¤ÆÁ´¹ñ¤Ø½Ð²Ù¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±¼Ò¤Ï´ë¶È¤È¹çºî¼Ò¡¢ÇÀ²È¤¬Ï¢·È¤¹¤ë¥â¥Ç¥ë¤òÆ³Æþ¡£ÇÀ²È¤Î°ÂÄêÅª¤ÊÈÎÏ©¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢²Ã¹©¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤ò¹â¤á¡¢½¾Íè¤ÎÃ±½ãÈÎÇä¤ËÈæ¤Ù¼ý±×¤Ï3³ä°Ê¾åÁý²Ã¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¼þÊÕ¤Ç¤Ï2Àé¸ÍÄ¶¤ÎÇÀ²È¤¬»ô°é¤äÍ¢Á÷¡¢²Ã¹©¤Ë½¾»ö¤·¡¢´ØÏ¢»º¶È¤Î¿þÌî¤â¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿©Æù¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢±©ÌÓ¡¦¥À¥¦¥óÊ¬Ìî¤â¿¤Ó¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£Ï»°Â¤Ï¹ñÆâÍ¿ô¤Î±©ÌÓ¡¦¥À¥¦¥ó¤Î½¸»¶ÃÏ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¡¢¼Á¤Î¹â¤¤¥À¥¦¥ó¤ò³èÍÑ¤·¤¿µ¡Ç½ÀÁÇºà¤Î³«È¯¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£ÃÏ¸µ¥á¡¼¥«¡¼¤ÎÏ»°Â»Ô³¤ÍÎ±©ÌÓ¤Ï¡¢ÆñÇ³À¤äËÉ¿åÀ¤òÈ÷¤¨¤¿Â¿µ¡Ç½¥À¥¦¥óÁÇºà¤ò³«È¯¤·¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢ÍÑ¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È¤ä²»¶Áµ¡Ç½ÉÕ¤Ëí¤Ê¤É¤ÎÀ½ÉÊ¤òÊÆ¹ñ¡¢ÆüËÜ¡¢¥É¥¤¥Ä¡¢¥«¥Ê¥À¤Ê¤É¤ËÍ¢½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥óÍÑ¥·¥ã¥È¥ë¤Î¸¶ÎÁ¶¡µë¤Ç¤âÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤¹¡£Ï»°Â»º¤Î±©ÌÓ¤Ï¹ñÆâÎý½¬ÍÑ¥·¥ã¥È¥ë¤ÎÌó4³ä¤òÀê¤á¡¢RSL¤ä¥è¥Í¥Ã¥¯¥¹¡¢¥«¥ï¥µ¥¤Ê¤É¤Î¹ñºÝ¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¤â¶¡µë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£±©ÌÓ¤Ï¤µ¤é¤Ë¹©·ÝÉÊ¤Ë¤â²Ã¹©¤µ¤ì¡¢³¤³°»Ô¾ì¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Ê¸²½¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤ä¹ñºÝ¥À¥¦¥óÅ¸¼¨²ñ¡¢¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥óÂç²ñ¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤¿¥Ö¥é¥ó¥ÉÈ¯¿®¤â¿Ê¤à¡£°é¼ï¤«¤é»ô°é¡¢²Ã¹©¡¢ÈÎÇä¤Þ¤Ç¤òÌÖÍå¤¹¤ë»º¶È´ðÈ×¤¬À°¤¤¡¢âªÀ¾Çòó¡¤ÏÂçÊÌ»³ÃÏ°è¤ÎÇÀÂ¼¿¶¶½¤ò»Ù¤¨¤ë½ÅÍ×»ñ¸»¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Êµ¼Ô/²¿Û§±Ù¡¢Â×°Ò¡Ë