Åê¤²½Ð¤µ¤ì¤¿¾èÁ¥µÒ¡Ö¾×·â¤¬Íè¤Æ°ì½Ö¤Ç³¤¤ÎÃæ¡×Í·µùÁ¥¤È²ßÊªÁ¥¤¬¾×ÆÍ¤·2¿Í»àË´10¿Í½Å·Ú½ý ¹Ò³¤»Î¤Î21ºÐ½÷¤òÂáÊá
¡¡»°½Å¸©¤ÎÄ»±©»Ô²¤Ç20Æü¡¢²ßÊªÁ¥¤¬Í·µùÁ¥¤Ë¾×ÆÍ¤·2¿Í¤¬»àË´¤·¤¿»ö¸Î¤Ç¡¢²ßÊªÁ¥¤òÁàÁ¥¤·¤Æ¤¤¤¿21ºÐ¤Î¹Ò³¤»Î¤Î½÷¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ä»±©³¤¾åÊÝ°ÂÉô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¹Åç¸©¸â»Ô¤Î³¤±¿²ñ¼Ò¡Ö¿·À¸³¤±¿¡×¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¹Ò³¤»Î¡¢¿ùËÜÇÈ²»ÍÆµ¿¼Ô(21)¤Ç¤¹¡£
¡¡¿ùËÜÍÆµ¿¼Ô¤Ï20Æü¸á¸å1»þÁ°¡¢Ä»±©»Ô¤Î¹ñºêÄ®²¤Ç²ßÊªÁ¥¡Ö¿·À¸´Ý¡×¤òÁàÁ¥Ãæ¤ËÁ°Êý¤Î³ÎÇ§¤òÂÕ¤ê¡¢Í·µùÁ¥¡Ö¸ùÀ®´Ý¡×¤Ë¾×ÆÍ¤·¤Æ¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ã«¸ý¹¬µÈ¤µ¤ó(84)¤é2¿Í¤ò»àË´¤µ¤»¤¿¶ÈÌ³¾å²á¼ºÃ×»à¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾èÁ¥µÒ¤ÎÃËÀ¡§
¡Ö¾×·â¤¬Íè¤Æ¡¢°ì½Ö¤Ç³¤¤ÎÃæ¡£¼«Ê¬¤¬¤Þ¤µ¤«¤³¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï¡×
¡¡¤Þ¤¿¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Ã«¸ý¤µ¤ó¤Î¼«Âð¤òË¬¤ì¤¿ÃÎ¿Í¤¬¤¤ç¤¦Åì³¤¥Æ¥ì¥Ó¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
Ã«¸ý¤µ¤ó¤ÎÃÎ¿Í¡§
¡ÖÌÌÅÝ¸«¤Î¤¤¤¤¿Í¡¢´é¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤éÎÞ½Ð¤Æ¤¤¿¡¢¤½¤ì¤¯¤é¤¤ÎÉ¤¤¿Í¡¢¤Ä¤é¤¤¤Ê¡×
¡¡Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¿ùËÜÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤ÇÁàÁ¥¤·¤Æ¤¤¤ÆÍ·µùÁ¥¤È¾×ÆÍ¤·¤¿¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢³¤ÊÝ¤ÏÍ·µùÁ¥¤ÎÃËÀÁ¥Ä¹(66)¤«¤é¤â¡¢Ç¤°Õ¤Ç»ö¾ð¤òÄ°¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£