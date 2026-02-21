¡Öº´¡¹ÌÚ¼ç¹À¡¦±ÝËÜ²ÃÆà»ÒÉ×ºÊ¡×¤Î¡ÖÄ¶¡¦¹âµé¡È°¦¼Ö¡É¡×ÈäÏª¤Ë¡ÈÈ¿¶Á¡ÉÂ¿¿ô¡ª ¥»¥ì¥Ö¤¹¤®¤ë¡Ö¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼SUV¡×¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¥¯¥ë¥Þ°Ê¾å¤ËÈþ¤·¤¹¤®¤ë¡×¤ÎÀ¼¤â¡© 3000Ëü±ßÄ¶¤¨¡È¥Þ¥¤¥«¡¼¡É¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿¡ÈÇ®»ëÀþ¡É¤È¤Ï
¡È¥Ï¥Þ¤ÎÂçËâ¿À¡ÉÉ×ºÊ¤Î¥»¥ì¥Ö¤Ê°¦¼Ö¤Ë¶Ã¤¤ÎÀ¼¤â
¡¡¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Îº´¡¹ÌÚ¼ç¹À¤µ¤ó¤ÎºÊ¤Ç¡¢¸µ½÷Í¥¤Î±ÝËÜ¡Ê¸½¡¦º´¡¹ÌÚ¡Ë²ÃÆà»Ò¤µ¤ó¤¬¡¢2026Ç¯1·î28Æü¤ËInstagram¤ò¹¹¿·¤·¡¢¥Ô¥«¥Ô¥«¤Î°¦¼Ö¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º´¡¹ÌÚ¼ç¹À¤µ¤ó¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¡È¥Ï¥Þ¤ÎÂçËâ¿À¡É¤Î°¦¾Î¤ÇÃÎ¤é¤ì¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤Î¥·¥¢¥È¥ë¡¦¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¡¢¹ñÆâ¤Ç¤Ï²£ÉÍ¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¤ÎÅê¼ê¤À¤Ã¤¿¸ùÀÓ¤¬¾Î¤¨¤é¤ì¡¢ÆüËÜ¥×¥íÌîµåÌ¾µå²ñ¤ËÆþ²ñ¤·¤¿¼ÂÎÏ¤Î»ý¤Á¼ç¡£
¡¡µå³¦°úÂà¸å¤ÏÌîµå²òÀâ¼Ô¤Î¤Û¤«¡¢GIÇÏ¼ç¤ä¥¹¡¼¥Ñ¡¼GTÁª¼ê¸¢¤Ê¤É¤Î¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥Á¡¼¥à¡ÖD¡Çstation Racing¡×¤ÎÁí´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¡¢¤¤¤Þ¤âÂ¿ºÌ¤Ê³èÌö¤Ö¤ê¤ò¤ß¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¤¤Ã¤Ý¤¦±ÝËÜ²ÃÆà»Ò¤µ¤ó¤â¡¢1990Ç¯Âå¤«¤é2000Ç¯Âå¤Ë¤«¤±¤Æ½÷Í¥¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ²Ú¤ä¤«¤Ê³èÌö¤ò¸«¤»¤¿¤Î¤Á¡¢º´¡¹ÌÚ¼ç¹À¤È¤Î·ëº§¤òµ¡¤Ë·ÝÇ½³¦¤ò°úÂà¤·²ÈÄí¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¼Â¶È²È¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤â¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡SNS¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥¯¥ë¥Þ¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ç¡¢¼ç¹À¤µ¤ó¤¬À¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëKeePer LABO¤µ¤ó¤Çº£²ó¤â¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ò»Ü¹©¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¥¯¥ë¥Þ¤¬åºÎï¤ËÊÝ¤Æ¤ë¤Î¤Ïµ¤»ý¤Á¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¡¢°¦¼Ö¤Î¼êÆþ¤ì¤ò¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£
¡¡¥°¥ì¡¼¤Î¥Ñ¡¼¥«¡¼¤òÃå¤¿¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥á¥¤¥¯¤Î±ÝËÜ¤µ¤ó¤¬¡¢åºÎï¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤¿°¦¼Ö¤ÎÁ°¤ÇÈù¾Ð¤à²èÁü¤â¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡°ì½ï¤Ë¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¯¥ë¥Þ¤Ï¡¢¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥Þ¥¤¥Ð¥Ã¥Ï¤Î¹âµé¥é¡¼¥¸SUV¡ÖGLS¡×¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ç¤Ï2023Ç¯12·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¥Þ¥¤¥Ð¥Ã¥ÏGLS¤Ï¡¢¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥Ù¥ó¥Ä¤ÎSUV¤òÉ½¤¹¡ÖGL¡×¤Ë¼Ö³Ê¤òÉ½¤¹¡ÖS¡×¤¬¤Ä¤¯¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼SUV¤Ç¡¢¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¡È¥Þ¥¤¥Ð¥Ã¥Ï¡É¤ÎÌ¾¤ò´§¤¹¤ë¶Ë¾å¤Î¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤ÏÁ´Ä¹5205mm¡ßÁ´Éý2030mm¡ßÁ´¹â1838mm¤ÎÆ²¡¹¤¿¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢4¥ê¥Ã¥¿¡¼¥¨¥ó¥¸¥ó¡Ü48V¥Þ¥¤¥ë¥É¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤È¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¡¢¹âÀÇ½¤«¤ÄÍ¥²í¤ÊÁö¤ê¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡²Á³Ê¡Ê¾ÃÈñÀÇ¹þ¤ß¡Ë¤Ï3220Ëü±ß¤«¤é¡£¤Þ¤¿Instagram¤Ë¼Ì¤ë¹õ¤¤¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢40Âæ¸ÂÄê¤ÎÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö¡ÖNight Edition II¡×¤È¤ß¤é¤ì¡¢²Á³Ê¤Ï4080Ëü±ß¤È¡¢¤µ¤é¤Ë¹â²Á¤Ê»ÅÍÍ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö¤µ¤¹¤¬¥Ï¥Þ¤ÎÂçËâ¿À¡ª¡×¡Ö¥¯¥ë¥Þ¤Ë¥Ý¥ó¤È3000Ëü±ß¤¯¤é¤¤Ê§¤¦¤Î¤â³Ú¾¡¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤¢¡×¡ÖÆüÊÆ300¥»¡¼¥Ö¤Ï°ËÃ£¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¡ÖÌ¾µå³¦Æþ¤ê¤«¤é¤ÎÇÏ¼ç¤Ã¤Æ¡¢¤â¤¦Æ´¤ì¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢µå»Ë¤Ë»Ä¤ëÌ¾Áª¼ê¤Ç¤¢¤Ã¤¿º´¡¹ÌÚ¼ç¹À¤µ¤ó¤Î²ÚÎï¤ÊÀ¸¤¤¶¤Þ¤ËÂÐ¤¹¤ëÁ¢Ë¾¤ÎÀ¼¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö±ÝËÜ²ÃÆà»Ò¤µ¤ó²û¤«¤·¤¤¡ª¡×¡Ö¤¢¤Îº¢¤ÈÊ·°Ïµ¤¤¼¤ó¤¼¤óÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡×¡Ö¥¯¥ë¥Þ°Ê¾å¤ËÈþ¤·¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤É¡¢·ÝÇ½³¦¤ò°úÂà¤·¤Æ¤âµ±¤¤ò¤ß¤»¤ë±üÍÍ¤Î¶á±Æ¤ËÂÐ¤·¡¢±ý»þ¤ò²û¤«¤·¤à¥³¥á¥ó¥È¤â»¶¸«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£