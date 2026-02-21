´ä°æÀéÎç¤Ï3º¹3°Ì¤ÇºÇ½ªÆü¤Ø¡¡À¤³¦1°Ì¤Î¥Æ¥£¥Æ¥£¥¯¥ë¤¬ÃÏ¸µV²¦¼ê
¡ã¥Û¥ó¥ÀLPGA¥¿¥¤¥é¥ó¥É¡¡3ÆüÌÜ¡þ21Æü¡þ¥µ¥¤¥¢¥àCC ¥ª¡¼¥ë¥ÉC¡Ê¥¿¥¤¡Ë¡þ6649¥ä¡¼¥É¡¦¥Ñ¡¼72¡äÊÆ¹ñ½÷»Ò¥Ä¥¢¡¼¤ÎÂè3¥é¥¦¥ó¥É¤¬½ªÎ»¤·¤¿¡£ºÇ½ªÁÈ¤Ç²ó¤Ã¤¿´ä°æÀéÎç¤Ï4¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¦¥Ü¥®¡¼¤Ê¤·¤Î¡Ö68¡×¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¼ó°Ì¤È3ÂÇº¹¤Î¥È¡¼¥¿¥ë17¥¢¥ó¥À¡¼¡¦3°Ì¥¿¥¤¤ÇºÇ½ªÆü¤ËÎ×¤à¡£
¡ÚºÇ¿·¡ÛÀÚ¤ìÌ£¥Ð¥Ä¥°¥ó¡¡´ä°æÀéÎç¤ÎºÇ¿·¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¥¹¥¤¥ó¥°
µÈÅÄÍ¥Íø¤Ï¡Ö68¡×¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢¥È¡¼¥¿¥ë12¥¢¥ó¥À¡¼¡¦11°Ì¥¿¥¤¤ËÉâ¾å¡£»³²¼ÈþÌ´Í¤Ï¥È¡¼¥¿¥ë11¥¢¥ó¥À¡¼¡¦18°Ì¥¿¥¤¡¢Èª²¬Æà¼Ó¤Ï¥È¡¼¥¿¥ë9¥¢¥ó¥À¡¼¡¦27°Ì¥¿¥¤¡¢¾¡¤ß¤Ê¤ß¤Ï¥È¡¼¥¿¥ë8¥¢¥ó¥À¡¼¡¦29°Ì¥¿¥¤¡¢¸Å¹¾ºÌ²Â¤Ï¥È¡¼¥¿¥ë7¥¢¥ó¥À¡¼¡¦34°Ì¥¿¥¤¤Ë¤Ä¤±¤¿¡£ÃÝÅÄÎï±û¤Ï¥È¡¼¥¿¥ë5¥¢¥ó¥À¡¼¡¦42°Ì¥¿¥¤¡£´ä°æÌÀ°¦¤Ï¥È¡¼¥¿¥ë4¥¢¥ó¥À¡¼¡¦46°Ì¥¿¥¤¡¢ÇÏ¾ìºé´õ¤ÈµÈÅÄÎë¤Ï¥È¡¼¥¿¥ë2¥¢¥ó¥À¡¼¡¦58°Ì¥¿¥¤¡¢ºûÀ¸Í¥²Ö¤Ï¥È¡¼¥¿¥ë1¥ª¡¼¥Ð¡¼¡¦62°Ì¥¿¥¤¡¢µÜÅÄÀ®²Ú¤Ï¥È¡¼¥¿¥ë5¥ª¡¼¥Ð¡¼¡¦66°Ì¥¿¥¤¤ËÄÀ¤ó¤À¡£¥È¡¼¥¿¥ë20¥¢¥ó¥À¡¼¡¦Ã±ÆÈ¼ó°Ì¤ËÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¤Î¥¸¡¼¥Î¡¦¥Æ¥£¥Æ¥£¥¯¥ë¡Ê¥¿¥¤¡Ë¡£¥È¡¼¥¿¥ë18¥¢¥ó¥À¡¼¡¦2°Ì¤Ë¤Ï¥¥à¡¦¥Ò¥ç¡¼¥¸¥å¡Ê´Ú¹ñ¡Ë¤¬Â³¤¤¤¿¡£º£Âç²ñ¤Î¾Þ¶âÁí³Û¤Ï180Ëü¥É¥ë¡ÊÌó2²¯7900Ëü±ß¡Ë¡£Í¥¾¡¼Ô¤Ë¤Ï26Ëü5000¥É¥ë¡ÊÌó4100Ëü±ß¡Ë¤¬Â£¤é¤ì¤ë¡£
¡ÚºÇ¿·¡ÛÀÚ¤ìÌ£¥Ð¥Ä¥°¥ó¡¡´ä°æÀéÎç¤ÎºÇ¿·¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¥¹¥¤¥ó¥°
