¡Ú£×£Â£Ã¡Û°æÃ¼¹°ÏÂ´ÆÆÄ¡¡¾¾°æÍµ¼ù¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ï¡Ö¤â¤¦¾¯¤·ÂÔµ¡¡×¡¡¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍ¤â¡ÖÏ¢Íí¤ÏÆþ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦°æÃ¼¹°ÏÂ´ÆÆÄ¡Ê£µ£°¡Ë¤¬£²£±Æü¤Ë»öÁ°¹ç½ÉÃÏ¤ÎµÜºê¡¦¥µ¥ó¥Þ¥ê¥óµå¾ì¤ÇÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤Ë±þÂÐ¡£º¸¸Ô´ØÀá¤Ë°ãÏÂ´¶¤òÁÊ¤¨¡¢£×£Â£ÃËÜÂç²ñ½Ð¾ì¤Ë²«¿®¹æ¤¬Åô¤Ã¤¿¾¾°æÍµ¼ùÅê¼ê¡Ê£³£°¡á¥Ñ¥É¥ì¥¹¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤â¤¦¾¯¤·ÍÍ»Ò¤ò¸«¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤ê¡¢¾õ¶·¤ò¸«¼é¤ë¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡°æÃ¼´ÆÆÄ¤Ï´û¤Ë¡Ö¥Ñ¥É¥ì¥¹¤ÎµåÃÄ´Ø·¸¼Ô¤ä¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤«¤é¤âÏ¢Íí¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤Î¤³¤È¡£¡Ö¤â¤¦¾¯¤·ÂÔµ¡¤È¤¤¤¦¤«¡¢Æü¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¬¥ó¤ÈÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤·¡×¤È¿ÀÌ¯¤ÊÉ½¾ð¤Çº¸ÏÓ¤Î²óÉü¤òµ§¤Ã¤¿¡£
¡¡²¾¤Ë¾¾°æ¤¬»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤«¤éÎ¥Ã¦¤¹¤ë¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î¥À¥á¡¼¥¸¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¿ÓÂç¤À¡£º£¹ç½É¤òÁ°¤Ë¡¢Ê¿ÎÉ¡ÊÀ¾Éð¡Ë¤äÀÐ°æ¡Êºå¿À¡Ë¤é¤Îµß±çÀìÇ¤Åê¼ê¤¬Éé½ý¤òÍýÍ³¤ËÂåÉ½¤ò´û¤Ë¼Âà¡£ÊÆµå³¦¤Ç¤Î¼ÂÀÓ¤¬ËÉÙ¤Ê¾¾°æ¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¼é¸î¿ÀÉ®Æ¬¸õÊä¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¥Ö¥ë¥Ú¥ó¿Ø¤ÎºÆÀ°È÷¤ÏµÞÌ³¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ËÂÓÆ±¤·¤Æ¤¤¤ë¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍÅê¼ê¡Ê£³£¹¡Ë¤Ï¡¢¾¾°æ¤È¤Ï¤È¤â¤Ë¥Ñ¥É¥ì¥¹¤ÇÀï¤¦¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¡£¡Ö¡Ê¾¾°æ¤ËÂÐ¤·¡Ë¾õÂÖ³ÎÇ§¤ÎÏ¢Íí¤ÏÆþ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¸µµ¤¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÆ±Æü¤Îµ¼Ô±þÂÐ¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£