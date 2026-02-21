2026Ç¯ÊüÁ÷TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥´¡¼¥¹¥È¥³¥ó¥µ¡¼¥È : missing Songs¡Ù¡¢¾å¾¾ÈÏ¹¯ºî»ì¡¦ºî¶Ê¤Ë¤è¤ë¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î¡Ö¶Èº²REQUIEMER -TV Size¡×¤¬¥¢¥Ë¥áÊüÁ÷¤ËÀè¶î¤±¤ÆÇÛ¿®³«»Ï¡ª
Ç®¤¤¥Ð¥È¥ë¤ÈÇ®¾§¥½¥ó¥°¤Ç°µÅÝÅª¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¡ØÀïÉ±Àä¾§¥·¥ó¥Õ¥©¥®¥¢¡Ù¤ËÂ³¤¯¿·¤¿¤Ê¡Ø¥½¥ó¥°¥Ð¥È¥ë¥·¥ê¡¼¥º¡Ù¤È¤·¤Æ¡¢¥¢¥ê¥¢¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥¤¥ó¥È¤¬¼ê³Ý¤±¡¢Elements Garden¤¬Á´³Ú¶Ê¤ò¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë²»³Ú´ë²è¡ØGHOST CONCERT¡Ù¡£
¤½¤Î¿·ºî¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥´¡¼¥¹¥È¥³¥ó¥µ¡¼¥È : missing Songs¡Ù¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î¡Ö¶Èº²REQUIEMER¡×¤ÎTV Size¤¬¥¢¥Ë¥áÊüÁ÷¤ËÀè¶î¤±¤ÆÇÛ¿®³«»Ï¡ªºî»ì¡¢ºî¶Ê¤Ï¡¢¸¶°Æ¤Ç¤¢¤ë¾å¾¾ÈÏ¹¯¡ÊElements Garden¡Ë¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ç¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤¬¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤ËÁê±þ¤·¤¤³Ú¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
º£¸å¡¢Â³¡¹¤È¿·¾ðÊó¤¬¸ø³«¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢Â³Êó¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª
¡üÇÛ¿®¾ðÊó
¡Ö¶Èº²REQUIEMER -TV Size¡×
²Î¡§ÁêÍÕ¶Ü°¡¡ÊCV¡§Æ£»ûÈþÆÁ¡Ë
ºî»ì¡§¾å¾¾ÈÏ¹¯¡ÊElements Garden¡Ë
ºî¶Ê¡§¾å¾¾ÈÏ¹¯¡ÊElements Garden¡Ë
ÊÔ¶Ê¡§ËÙÀîÂçÍã¡ÊElements Garden¡Ë
https://nex-tone.link/Bb46W5NkJ
¡üºîÉÊ¾ðÊó
TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥´¡¼¥¹¥È¥³¥ó¥µ¡¼¥È : missing Songs¡Ù
¡ãINTRODUCTION¡ä
2045Ç¯¡¢²Î¤¬¶Ø¤¸¤é¤ì¤¿À¤³¦¡½¡½¡£
²»³Ú¤òÁÏÂ¤¤·¡¢ÁÕ¤Ç¤ë¤³¤È¤Ï¿Í´Ö¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë
²»³Ú¥¢¥×¥ê¡ÔMiucS¡Õ¤¬¤½¤ÎÁ´¤Æ¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¾¯½÷¡¦ÁêÍÕ¶Ü°¡¤ÏÍ§¿Í¤¿¤Á¤È½Ð¤«¤±¤¿Àè¤Ç¡¢
¶Ø¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Î²ÎÀ¼¤ò¼ª¤Ë¤¹¤ë¡£
²ÎÀ¼¤ÎÀè¤Ç¶Ü°¡¤¬ÌÜ¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢°ì¿Í¤Î¥´¡¼¥¹¥È¤À¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÀ¤¤Î³°¤«¤é¸²¤ì¤¿°Î¿Í¡½¡½¡É¥°¥ì¡¼¥È¥´¡¼¥¹¥È¡É¡£
ÎîÇ½ÎÏ¼Ô½¸ÃÄ¡½¡½¡É£Ô£Å£Ò£Á¡É¡£
¤½¤·¤Æ¶Á¤¯¡½¡½¡ÉØá°ÍÄÃº²²Î¡É¡£
¡Ö¤³¤ì¤Ï¡¢»ä¤¬¥´¡¼¥¹¥È¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÊª¸ì¡£¡×
¡ÚSTAFF¡Û
¸¶°Æ¡§¾å¾¾ÈÏ¹¯
¸¶ºî¡§UNISON/Project MiucS
´ÆÆÄ¡¦¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§¿ÀÊÝ¾»ÅÐ
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§±§°æÀî¿¿ÌÀ
Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§Áð´ÖÅ°Ìé¡¡Î¤¸«ÆÆ
Èþ½ÑÀßÄê¡§¹â¶¶ÉðÇ·
¿§ºÌÀß·×¡§¾®Ã«ÏÂ¼ù
»£±Æ´ÆÆÄ¡§º´Æ£ÆØ
¥ª¥Õ¥é¥¤¥óÊÔ½¸¡§¶áÆ£Í¦Æó
²»¶Á´ÆÆÄ¡§ÅÚ²°²íµª
²»¶Á¸ú²Ì¡§¾åÌîÎå
²»³Ú¡§Elements Garden (Æ£ÅÄ½ßÊ¿/¶áÆ£À¤¿¿/ËÙÀîÂçÍã)
²»³ÚÀ©ºî¡§Elements Garden/Heart Company
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§ENGI
À½ºî¡§¡Ö¥´¡¼¥¹¥È¥³¥ó¥µ¡¼¥È : missing Songs¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
¡ÚCAST¡Û
ÁêÍÕ¶Ü°¡¡§Æ£»ûÈþÆÁ
¥¯¥ì¥ª¥Ñ¥È¥é¡§Æü¹âÎ¤ºÚ
©2026 Project MiucS / ¡Ö¥´¡¼¥¹¥È¥³¥ó¥µ¡¼¥È : missing Songs¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
