¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/02/21¡Û¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î²¬ÉûËã´õ¤¬2·î20Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£µÜ¸ÅÅçÎ¹¹Ô¤Ç¤ÎÌ¼¤È¤Î¥ê¥ó¥¯¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
µÜ¸ÅÅç¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤ë²¬Éû¤Ï¡¢Ì¼¤È¤ªÂ·¤¤¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤òÃå¤¿¥ê¥ó¥¯¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤òÈäÏª¡£¼«¿È¤ÏÈþ¤·¤¤µÓ¤¬ºÝÎ©¤Ä¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Ä¤Ë¥Ô¥ó¥¯¤ÎT¥·¥ã¥Ä¡¢Ì¼¤ÏÆ±¤¸¥Ô¥ó¥¯¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤Ë¥¹¥«¡¼¥È¤ò¹ç¤ï¤»¤¿²Ä°¦¤é¤·¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡¢ÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö¤»¤Ã¤«¤¯¤ÎÌ¼¤È¤Î¤ª¤½¤í¤¤¤Ê¤ó¤À¤«¤é¡×¤È¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¥«¥á¥é¤Ë¼ý¤á¤¿¤¤²¬Éû¡¢¼«Í³¤ËÆ°¤²ó¤ëÌ¼¡¢¤½¤·¤Æ¡È¥Î¡¼¥ë¥Ã¥¯¤Ç2¡Á3Ëç¤·¤«»£¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡É¤È¤¤¤¦É×¤Ç¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î³÷À¸¾°ÌïÁª¼ê¤È¤Î3¿Í¤Î¹¶ËÉÀï¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡Ö»²¹Í¤Ë¤Ê¤ë¡×¡ÖÂº¤¤¡×¡Ö¥Þ¥Þ¡¢ÈþµÓ¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÌ¼¤Á¤ã¤ó¤È¤Î¤ª¤½¤í¤¤ºÇ¹â¡×¡ÖÉ×ÉØ¤Î¹¶ËÉÀï¡¢¾Ð¤Ã¤¿¡×¡Ö¤Î¤Ó¤Î¤Ó¤·¤Æ¤Æ³Ú¤·¤½¤¦¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£²¬Éû¤Ï¡¢2022Ç¯4·î¤Ë³÷À¸Áª¼ê¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¡£2024Ç¯5·î5Æü¤Ë¡¢Âè1»Ò½÷»ù¤Î½Ð»º¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡²¬ÉûËã´õ¡¢Ì¼¤È¥ê¥ó¥¯¥³¡¼¥Ç
¢¡²¬ÉûËã´õ¤ÎÅê¹Æ¤ËÈ¿¶Á
