2026Ç¯1·î30Æü¡¢¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤¬È¯É½¤·¤¿2025Ç¯¤Î¿·Àß½»ÂðÃå¹©¸Í¿ô¤Ï¡¢Á°Ç¯Èæ6.5¡ó¸º¤Î74Ëü667¸Í¤À¤Ã¤¿¡£3Ç¯Ï¢Â³¤Î¸º¾¯¤Ç¡¢¤·¤«¤â1963Ç¯°ÊÍè62Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÄã¿å½à¤Ë»ê¤Ã¤¿¡£
½»Âð»º¶È¸¦µæ½ê¤Î¸«²ò¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¼ç¤ÊÍ×°ø¤Ï25Ç¯4·î¤Ë»Ü¹Ô¤µ¤ì¤¿4¹æÆÃÎã¤ÎÂÐ¾ÝÈÏ°Ï¤Î½Ì¾®¤À¤È¤¤¤¦¡£4¹æÆÃÎã¤È¤Ï¡¢ÆÃÄê¤Î¾®µ¬ÌÏ·úÃÛÊª¤ËÂÐ¤·¤Æ·úÃÛ³ÎÇ§¿½ÀÁ¤Î°ìÉô¿³ºº¤ò¾ÊÎ¬¤Ç¤¤ëÀ©ÅÙ¡£Å¬ÍÑ½Ì¾®¤ËÈ÷¤¨¤¿3·î¤Þ¤Ç¤Î¶î¤±¹þ¤ß¼ûÍ×¤ÎÈ¿Æ°¤¬¡¢4·î°Ê¹ß¤ËµÚ¤ó¤À¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
Ãå¹©¿ô¤¬¸º¾¯¤·¤¿Í×°ø¤Ë¤Ï¡¢½»Âð²Á³Ê¤Î¹âÆ¤âµó¤²¤é¤ì¤è¤¦¡£Åìµþ¥«¥ó¥Æ¥¤¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢25Ç¯4·î ¼óÅÔ·÷¤Î¿·ÃÛ°ì¸Í·ú¤ÆÊ¿¶Ñ²Á³Ê¤ÏÁ°·îÈæ0.9¡ó¤Î4806Ëü±ß¡£ÅìµþÅÔ¤Ç¤Ï14Ç¯4·î¤Î½¸·×³«»Ï°Ê¹ß½é¤Î 6000Ëü±ßÂæ¤ËÃ£¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¼Â¼ÁÄÂ¶â¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤ä½»Âð¥í¡¼¥ó¶âÍø¤Î¾å¾º¤â²Ã¤ï¤Ã¤Æ¡¢½»ÂðÈÎÇä¤Î´Ä¶¤¬¸·¤·¤¤»Ô¶·¤Ç¤â¡¢¶ÈÀÓ¤¬¹¥Ä´¤Ë¿ä°Ü¤¹¤ë½»Âð¥á¡¼¥«¡¼¤¬¤¢¤ë¡£
¥ª¡¼¥×¥ó¥Ï¥¦¥¹G¡¢26Ç¯9·î´ü¤Ï10¡ó°Ê¾å¤ÎÁý¼ý¸º±×¸«¹þ¤à
¥í¡¼¥³¥¹¥È½»Âð¥á¡¼¥«¡¼¤ÎÂç¼ê¡¢¥ª¡¼¥×¥ó¥Ï¥¦¥¹¥°¥ë¡¼¥×¡ÊG¡Ë¤Î25Ç¯9·îÄÌ´ü¤ÎÇä¾å¹â¤ÏÁ°Ç¯ÅÙÈæ3.1¡óÁý¤Î1Ãû3364²¯±ß¡¢±Ä¶ÈÍø±×¤Ï22.5¡óÁý¤Î1459²¯±ß¡¢Åö´ü½ãÍø±×¤Ï8.3¡óÁý¤Î1006²¯±ß¤À¤Ã¤¿¡£
Æ±¼Ò¤Î»ö¶ÈÅ¸³«¥¨¥ê¥¢¤Ë¤ª¤±¤ë¸Í·ú¤Æ½»Âð¤Î¼ûÍ×²óÉü¤ä¡¢Á°Ç¯ÅÙ¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿ºß¸Ë¤ÎÆþ¤ìÂØ¤¨¤Ë¤è¤ëÍø±×Î¨¤Î²þÁ±¡¢¤µ¤é¤Ë¥×¥ì¥µ¥ó¥¹¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤È¼ê³Ý¤±¤ëÊÆ¹ñ¤Ç¤ÎÉÔÆ°»º»ö¶È¤â±Ä¶ÈÍø±×¤¬¿Ä¹¤·¤¿¡£
¥ª¡¼¥×¥ó¥Ï¥¦¥¹G¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢»ÅÆþ¤ì¡¢·úÀß¡¢ÈÎÇä¤ò¼«¼Ò¤Ç°ì´Ó¤·¤Æ¹Ô¤¦¡ÖÀ½ÈÎ°ìÂÎ¡×¤Ç¤¢¤ë¡£¹â²Á³Ê¤ÊÅÚÃÏ¤Î»ÅÆþ¤ì¤Ç¤â¥ê¥¹¥¯¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¤¿¤á¡¢ÅÔ»ÔÉô¤Ç¥É¥ß¥Ê¥ó¥ÈÀïÎ¬¤òÅ¸³«¤¹¤ë¾å¤Ç¶¥ÁèÎÏ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
26Ç¯9·î´ü¤Ï¡¢Çä¾å¹â1Ãû4850²¯±ß¡¢±Ä¶ÈÍø±×1700²¯±ß¡¢Åö´ü½ãÍø±×1120²¯±ß¤ò·×²è¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÁ°´üÈæ10¡ó°Ê¾å¤ÎÁý¼ýÁý±×¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¥¿¥Þ¥Û¡¼¥à¡¢¶ÈÀÓÉÔ¿¶Í×°ø¤Ë±Ä¶È¿Í°÷ÉÔÂ¤Î±Æ¶Á
¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢Æ±¤¸Âç¼ê¥í¡¼¥³¥¹¥È½»Âð¥á¡¼¥«¡¼¤Ç¤â¡¢ÂÐ¾ÈÅª¤Ê¤Î¤¬¥¿¥Þ¥Û¡¼¥à¤À¡£26Ç¯5·îÄÌ´ü¤Î¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤ò²¼Êý½¤Àµ¤·¤¿¡£Ï¢·ë¤Ç¤ÎÇä¾å¹â¤òÁ°²óÈ¯É½Í½ÁÛ¤Î2350²¯±ß¤«¤é11.1¡ó¸º¤Î2090²¯±ß¡¢±Ä¶ÈÍø±×¤ò93²¯±ß¤«¤é49.5¡ó¸º¤Î47²¯±ß¡¢Åö´ü½ãÍø±×¤ò60²¯±ß¤«¤é77.5¡ó¸º¤Î13²¯¤Ë½¤Àµ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¥¿¥Þ¥Û¡¼¥à¤Ë¤è¤ë¤È¡¢½»Âð²Á³Ê¾å¾º¤ÎÄ¹´ü²½¤È¶âÍø¾å¾º·üÇ°¤Ë¤È¤â¤Ê¤¦¸ÜµÒ¤Î¥Þ¥¤¥ó¥ÉÄã²¼¤ä¡¢25Ç¯9¡Á10·î¤Ë¤ª¤±¤ë½»ÂðÅ¸¼¨¾ìÍè¾ì¼Ô¿ô¤Î¸º¾¯¡¢¤µ¤é¤Ë±Ä¶È¿Í°÷ÉÔÂ¤Î±Æ¶Á¤Ç¼õÃí¼ÂÀÓ¤¬ÁÛÄê¤ò²¼²ó¤Ã¤¿¡£°úÅÏÅï¿ô¤ÎÃÙ±ä¤â¶Á¤¤¤¿¡£°úÅÏÅï¿ô¤¬´ü¼ó¼õÃí»Ä¹â¤«¤é¤ÎÇä¾å¸º¾¯Ê¬¤òÊäÅ¶¤¹¤ë¤Ë»ê¤é¤º¡¢·×²èÅï¿ô¤Î³ÎÊÝ¤¬º¤Æñ¤Ê¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
²¼Êý½¤Àµ¤ÈÆ±»þ¤ËÃæ´ü·Ð±Ä·×²è¤â½¤Àµ¤·¤¿¡£26Ç¯5·î´ü¤ÎÅö½é·×²è¤ÏÇä¾å¹â3200²¯±ß¡¢±Ä¶ÈÍø±×200²¯±ß¡Ê±Ä¶ÈÍø±×Î¨6.2¡ó¡Ë¡¢Åö´ü½ãÍø±×120²¯±ß¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì2300²¯±ß¡¢90²¯±ß¡Ê3.9¡ó¡Ë¡¢60²¯±ß¤Ë½¤Àµ¤·¤¿¡£
¥¿¥Þ¥Û¡¼¥à¤¬1·î16Æü¤Ë³«¤¤¤¿Âè2»ÍÈ¾´ü·è»»ÀâÌÀ²ñ¤Ç¤Ï¡¢²¼Êý½¤Àµ¤ÎÍ×°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£¤Þ¤º¼ÁÌä¤Ë¤¢¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ï±Ä¶È¿Í°÷ÉÔÂ¤Ç¡¢ÆâÍÆ¤Ï¡Ö¿Í°÷¤ÎºÎÍÑ¤ÏÍ½Äê¤É¤ª¤ê¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤«¡£º£²óÈ¯É½¤µ¤ì¤¿½¤Àµ¸å¤Î·×²è¤Ë¤ÏºÎÍÑ³èÆ°¤Î±Æ¶Á¤¬¹ÍÎ¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¡£²ñ¼ÒÂ¦¤Î²óÅú¤Ï¡Ö±Ä¶ÈºÎÍÑ¤ÏÍ½ÄêÄÌ¤ê¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¡£½¤Àµ·×²è¤Ë¤â±Æ¶Á¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¿Í°÷Êä½¼¤ËÌÜÅÓ¤¬Î©¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¸Í·úÊ¬¾ù¤Î°úÅÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÆÃ¼ì¤Ê»ö¾ð¤äË¡µ¬À©¤Ë¤è¤ê¿½ÀÁ¤¬±ä¤Ó¤¿Åù¤Î±Æ¶Á¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ËÂÐ¤¹¤ë²óÅú¤Ï¡ÖË¡µ¬À©¤ÎÊÑ¹¹¤Ë¤È¤â¤Ê¤¦·úÃÛ³ÎÇ§¿½ÀÁ´ü´Ö¤Ï¡¢Åö½é¤Î¸«¹þ¤è¤ê¼ã´³±ä¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡×¤À¤Ã¤¿¡£
°ìÊý¡¢¥¿¥Þ¥Û¡¼¥à¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥ì¥Ô¥å¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥ê¥¹¥¯¤ÎÂ¸ºß¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£
25Ç¯1·î21Æü¡¢·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤Ï¡¢Á´¹ñ¤ÎÃæ¾®´ë¶È¤òÂÐ¾Ý¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿¼è°ú¾õ¶·¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¡Ê²óÅú¡¦Ìó5Ëü1000¼Ò¡Ë¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¤³¤ÎÄ´ºº¤Ï24Ç¯9¡Á11·î¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¡¢¼ç¤ÊÈ¯Ãí´ë¶È¤È¤Î¡Ê1¡Ë²Á³Ê¸ò¾Ä¡¦²Á³ÊÅ¾²Ç¤Î¼Â»Ü¾õ¶·¡¢¡Ê2¡ËÏ«Ì³Èñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î²Á³Ê¸ò¾Ä¤Î¾õ¶·¡¢¡Ê3¡Ë²Á³ÊÅ¾²Ç¤Ë´Ø¤¹¤ëÈ¯Ãí´ë¶È¤Ë¤è¤ëÀâÌÀ¤Î¾õ¶·¡¢¡Ê4¡Ë³ºÅö¼è°ú¤Ë¤ª¤±¤ë¼«¼Ò¤Î¼è°ú³¬ÁØ¤È²Á³ÊÅ¾²Ç¤Î¼Â»Ü¾õ¶·¡½¡½¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅÀ¿ô²½¤·¤Æ4ÃÊ³¬¤ÇÉ¾²Á¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¥¿¥Þ¥Û¡¼¥à¤ÏÈ¾Ç¯Á°¤Î24Ç¯3·î¤ÎÄ´ºº¤ËÂ³¤¤¤ÆºÇÄãÉ¾²Á¤ò¼õ¤±¡¢¼ÒÌ¾¤â¸øÉ½¤µ¤ì¤¿¡£
¤â¤Ã¤È¤â¡¢¥¿¥Þ¥Û¡¼¥à¤Ï2ÅÙÌÜ¤ÎÄ´ºº¤ËÀèÎ©¤Ä24Ç¯5·î31ÆüÉÕ¤±¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡Ö¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¹½ÃÛÀë¸À¡×¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¡Ö¼è°úÂÐ²Á¤Î·èÄê¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢²¼ÀÁ»ö¶È¼Ô¤È¾¯¤Ê¤¯¤È¤âÇ¯¤Ë£±²ó°Ê¾å¤Î¶¨µÄ¤ò¹Ô¤¦¤È¤È¤â¤Ë¡¢²¼ÀÁ»ö¶È¼Ô¤ÎÅ¬Àµ¤ÊÍø±×¤ò´Þ¤ß¡¢²¼ÀÁ»ö¶È¼Ô¤Ë¤ª¤±¤ëÏ«Æ¯¾ò·ï¤Î²þÁ±¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¡¢½½Ê¬¤Ë¶¨µÄ¤·¤Æ·èÄê¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎºÝ¡¢¡ØÏ«Ì³Èñ¤ÎÅ¬ÀÚ¤ÊÅ¾²Ç¤Î¤¿¤á¤Î²Á³Ê¸ò¾Ä¤Ë´Ø¤¹¤ë»Ø¿Ë¡Ù¤Ë·Ç¤²¤é¤ì¤¿¹ÔÆ°¤òÅ¬ÀÚ¤Ë¤È¤Ã¤¿¾å¤Ç·èÄê¤·¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÀë¸À¤Î½å¼é¤ò¼ÒÆâ¤Ë¹Ô¤¤ï¤¿¤é¤»¤ë¤³¤È¤â¶ÈÀÓ²óÉü¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤¤¤¨¤è¤¦¡£
