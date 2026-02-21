¡Úµð¿Í¡Û¸½¥É¥é¤ÎÀ±¡¦ÅÄÃæ±ÍÅÍ¤Î¿Ê²½¤¬»ß¤Þ¤é¤ó¡ª¡Ö¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ö¤é¤º¤Ë¡×Â³¡¹¡È¿·µå¡É²ò¶Ø
¢¡¥ª¡¼¥×¥óÀï¡¡µð¿Í¡½¥ä¥¯¥ë¥È¡Ê£²£±Æü¡¦ÆáÇÆ¡Ë
¡¡µð¿Í¡¦ÅÄÃæ±ÍÅÍÅê¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤¬£¶²ó¤«¤éÅÐÈÄ¤·¡¢Í½Äê¤Î£±¥¤¥Ë¥ó¥°¤ò£³¿Í¤Ç¥Ô¥·¥ã¥ê¡£Â¿ºÌ¤ÊÊÑ²½µå¤ò¶î»È¤·¤Æ¥´¥í¥¢¥¦¥È£³¤Ä¤ÇÌòÌÜ¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤«¤é¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¤Ç²ÃÆþ¤·¤¿ºòµ¨¤Ï¡È±¦ÂÇ¼Ô¥¥é¡¼¡É¤È¤·¤ÆÃÏ°Ì¤òÃÛ¤¡¢£±£µ£°¥¥íÄ¶¤Î¥·¥å¡¼¥È¤¬ÂåÌ¾»ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤ÏÀèÆ¬¤Î¸Å²ì¤ò½éµå¤Î¥·¥å¡¼¥È¤ÇÍ·¥´¥í¡£Â³¤¯º¸ÂÇ¼Ô¤ÎÉð²¬¡¢´Ý»³ÏÂ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÏÆâ³Ñ¤Ë¿©¤¤¹þ¤à¡Ö¤Þ¤Ã¥¹¥é¡×¤ÇÂÇ¤¿¤»¤Æ¼è¤Ã¤¿¡££²µå¼ï¤È¤â¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ï£±£´£µ¥¥í¡£¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤ÇÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÎ¾¥µ¥¤¥É¤ò¤¨¤°¤ëµå¤ò´°àú¤Ë»È¤¤Ê¬¤±¤¿¡£
¡¡Ä¾µå¤ò¥¹¥é¥¤¥À¡¼µ¤Ì£¤ËÆ°¤«¤¹¡Ö¤Þ¤Ã¥¹¥é¡×¤Ï¸µ¡¹»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤è¤ê¤â¤µ¤é¤Ë¥¹¥Ô¡¼¥É¤òÂ®¤¯¤·¤¿µå¡£±¦¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤ò¥·¥å¡¼¥È¤ÇµÍ¤Þ¤é¤»¤ë´¶³Ð¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤Æ¡ÖÂÐ¤Ê¥Ü¡¼¥ë¡×¤È¤·¤Æº£¥ª¥Õ¤«¤éº¸ÂÇ¼ÔÂÐºö¤Ç½¬ÆÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÀèÈ¯¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¥Ï¥à»þÂå¤Ï¥«¡¼¥Ö¡¢¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤Ê¤ÉÌó£¸¼ïÎà¤â¤Îµå¼ï¤òÂ¿ºÌ¤ËÁà¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç°ÜÀÒ£±Ç¯ÌÜ¤Îºòµ¨¤«¤éÃæ·Ñ¤®¤ËËÜ³ÊÅ¾¸þ¡£°¤Éô´ÆÆÄ¤Î½õ¸À¤âÀ¸¤«¤·¤Æ¥·¥å¡¼¥È¤Î³ä¹ç¤òÂçÉý¤ËÁý¤ä¤·¡¢¥Á¡¼¥à£²°Ì¤Î£¶£²ÅÐÈÄ¤ÈÂç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¤Ï¡Ö¤â¤¦É¬»à¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÇÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¥Ü¡¼¥ë¤Ç¡×¤È°ìÈÖÆÀ°Õ¤Ê¥¹¥¤¡¼¥Ñ¡¼¤È¥·¥å¡¼¥È¤È¤¤¤¦ÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë³ÎÎ¨¤Î¹â¤¤£²¼ïÎà¤ÎÊÑ²½µå¤ò¥·¡¼¥º¥óÄÌ¤·¤ÆÂ¿Åê¡£¡Ö¥¼¥í¤ÇÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤¬ÂçÁ°Äó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç£²Ç¯Ï¢Â³¤Î¥Õ¥ë²óÅ¾¤Ë¸þ¤±¤Æ¿Ê²½¤òµá¤á¡¢ÀèÈ¯»þÂå¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿Â¿ºÌ¤Êµå¼ï¤ò¡È²ò¶Ø¡É¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò·èÃÇ¤·¤¿¡£¡ÖÅê¤²¤ëÅê¤²¤Ê¤¤¤ÏÊÌ¤Ë¤·¤Æ¡¢µå¼ï¤ÏÂ¿¤¤¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡×¤È¤³¤ÎÆü¤âÄ¾µå¡¢¥¹¥¤¡¼¥Ñ¡¼¡¢²þÎÉ¤·¤ÆÍî¤ÁÉý¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥Õ¥©¡¼¥¯¡¢¥·¥å¡¼¥È¡¢¤Þ¤Ã¥¹¥é¤ò£±¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ç¶î»È¤·¤ÆÁê¼ê¤òÏÇ¤ï¤»¤¿¡£¡Öº£Ç¯¤âÍÞ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë½Ð¤»¤ë¤â¤ó¤òÁ´Éô½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ö¤é¤º¤Ë¤¤¤í¤ó¤Êµå¤ò»È¤¦¡×¡£¤â¤Á¤í¤ó·ë²Ì¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤¬ºÇÍ¥Àè¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç£Ï£ÐÀï¤Î»þ´Ö¤ò¡Ö¡Êµå¼ï¤Î¡ËÍ¥Àè½ç°Ì¤ò·èÄêÉÕ¤±¤ë´ü´Ö¡×¤ÈÄê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£