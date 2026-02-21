22Æü¤Ïµ¨ÀáÀè¼è¤ê¤ÎÃÈ¤«¤µ¤Ë¡¡¤Ê¤À¤ì¤äÍîÀã¤ËÃí°Õ¡¡ÉÙ»³
»°Ï¢µÙ½éÆü¤Î¤¤ç¤¦¡¢¸©Æâ¤Ï¹âµ¤°µ¤ËÊ¤¤ï¤ì³ÆÃÏ¤ÇÀÄ¶õ¤¬¹¤¬¤ê¡¢ÃÈ¤«¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüÃæ¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤Ï¹â²¬»ÔÉúÌÚ¤Ç16.7ÅÙ¡¢ÉÙ»³»Ô¤Ï16ÅÙ¤Á¤ç¤¦¤É¤È¡¢¤¤Î¤¦¤ËÈæ¤ÙÂçÉý¤Ë¹â¤¯¡¢4·î¾å½Ü¤«¤éÃæ½ÜÊÂ¤ß¤Ç¤·¤¿¡£
ÉÙ»³»Ô¤ÎÉÙ´ä±¿²Ï´Ä¿å¸ø±à¤Ç¤ÏÀÄ¶õ¤¬¹¤¬¤ëÃæ¡¢¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤ä»¶ºö¤ËË¬¤ì¤ë¿Í¤Î»Ñ¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤¹¤â³ÆÃÏ¤ÇÀ²¤ì¤Æ¡¢ÆüÃæ¤Ïµ¤²¹¤¬¾å¤¬¤ê¡¢ÉÙ»³»Ô¤Ç20ÅÙ¡¢¹â²¬»ÔÉúÌÚ¤Ç19ÅÙ¤È¡¢4·î²¼½ÜÊÂ¤ß¤Îµ¨ÀáÀè¼è¤ê¤ÎÍÛµ¤¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Àã¤¬Â¿¤¯»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¡¢Àã²ò¤±¤¬µÞ·ã¤Ë¿Ê¤ß¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
²°º¬¤«¤é¤ÎÍîÀã¤ä¤Ê¤À¤ì¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£