¡ØËâË¡»È¤¤¤ÎÌë¡Ù·à¾ì¥¢¥Ë¥á2026Ç¯¸ø³«·èÄê¡¡±ÇÁü¸ø³«
¡¡¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî²ñ¼Ò¡¦ufotable¤Ï21Æü¡¢¡ØËâË¡»È¤¤¤ÎÌë¡Ù¤Î·à¾ì¥¢¥Ë¥á¤¬2026Ç¯¤Ë¸ø³«¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£±ÇÁü¤â²ò¶Ø¤µ¤ì¡¢·à¾ì¥¢¥Ë¥á²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï2021Ç¯12·î¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂÔË¾¤Î¿·¾ðÊó¤È¤Ê¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡ØËâË¡»È¤¤¤ÎÌë¡Ù¿·¾ðÊó±ÇÁü
¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢²º¤ä¤«¤ÊÆü¾ï¤È¡¢Ëâ½Ñ¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¾¯½÷¤¿¤Á¤È¤¤¤¦ÈóÆü¾ï¤Î¿ô¡¹¤¬Á¯Îõ¤Ë¸òºø¡£°µ´¬¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤È±ÇÁüÈþ¤Ç¡¢¸«¤ë¼Ô¤Î¿´¤òÃ¥¤¦»Å¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¥é¥¹¥È¤Ë¤Ï¡Öº£½Õ Â³Êó¸ø³«¡×¤È¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤âÀ¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¡¢Êª¸ì¤ÎÁ´ËÆ¤¬¾¯¤·¤º¤ÄÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¹ðÃÎ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¡ØËâË¡»È¤¤¤ÎÌë¡Ù¤Ï¡¢TYPE-MOON¤¬³«È¯¡¦ÈÎÇä¤·¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥Î¥Ù¥ëPC¥²¡¼¥à¤Ç¡¢2012Ç¯4·î12Æü¤ËÈ¯Çä¡£¥·¥Ê¥ê¥ª¤ò¡Ø¶õ¤Î¶³¦¡Ù¡ØFate¥·¥ê¡¼¥º¡Ù¤ÎÀ¸¤ß¤Î¿Æ¤Ç¤¢¤ëÆà¿Ü¤¤Î¤³¡¢¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤òÄ¹Ç¯TYPE-MOON¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Ë·È¤ï¤ë¤³¤ä¤Þ¤Ò¤í¤«¤º¤¬¼ê³Ý¤±¡¢Êª¸ì¡¦±ÇÁü¡¦²»³Ú¡¦±é½Ð¤È¤¤¤Ã¤¿¥Î¥Ù¥ë¥²¡¼¥à¤ËÉ¬Í×¤È¤µ¤ì¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÍ×ÁÇ¤òºÇ¹â¤Î¿å½à¤Çºî¤ê¾å¤²¤¿¡¢ÀµÅýÇÉ¡È¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥Î¥Ù¥ë¡É¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤òÇî¤·¤¿¡£
¡¡Æà¿Ü¤¤Î¤³¤¬¡Ø·îÉ±¡ÙÈ¯Çä¤ÎÁ°¤Ë¼¹É®¤·¤¿Ì¤È¯É½¾®Àâ¤¬¸»Î®¤Ç¤¢¤ê¡¢TYPE-MOONºîÉÊ¤Î»þ·ÏÎó¤Ë¤ª¤¤¤ÆºÇ¤â¸Å¤¤1980Ç¯¸åÈ¾¤òÉñÂæ¤È¤·¤ÆÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
