¥¤¥¿¥¤¥¤¥¿¥¤ÉÂ¤Î¶µ·±¤ò¼¡À¤Âå¤Ë¡¡À¶Î®´Ä¶ºîÊ¸¥³¥ó¥¯ー¥ëÉ½¾´¼°¡¡ÉÙ»³
¿ÀÄÌÀîÎ®°è¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿¸ø³²ÉÂ¡¢¥¤¥¿¥¤¥¤¥¿¥¤ÉÂ¤ÎÉ÷²½¤òËÉ¤°¤È¤È¤â¤Ë´Ä¶¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤è¤¦¤È¡¢¾®³ØÀ¸¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿ºîÊ¸¥³¥ó¥¯ー¥ë¤ÎÉ½¾´¼°¤¬¤¤ç¤¦¡¢ÉÙ»³»Ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¥³¥ó¥¯ー¥ë¤Ï¿ÀÄÌÀîÎ®°è¥«¥É¥ß¥¦¥àÈï³²ÃÄÂÎÏ¢Íí¶¨µÄ²ñ¤¬¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£Ç¯¤Ç8²óÌÜ¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢¸©Æâ41¤Î¾®³Ø¹»¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿1071ÅÀ¤«¤é¡¢ÆþÁª¼Ô44¿Í¤È12¤Î¾®³Ø¹»¤¬É½¾´¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇÍ¥½¨¾Þ¤È¤Ê¤Ã¤¿7¿Í¤Î¤¦¤Á¡¢¾®ÌðÉô»ÔÎ©ÅìÉô¾®³Ø¹»6Ç¯¤Î»³ËÜËã±û¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤ï¤¹¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤ÄË¤ß¡×¤ÈÂê¤·¤¿ºîÊ¸¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»³ËÜËã±û¤µ¤ó
¡Ö¥¤¥¿¥¤¥¤¥¿¥¤ÉÂ¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤¬¼«Á³¤äÀ¸³è¤È¤Î¸þ¤¹ç¤¤¤òÊý¤ò¹Í¤¨¤ë¤¿¤á¤Î¶µ¤¨¤Ç¤¹¡×
°Õ¸«¸òÎ®²ñ¤Ç¤Ï¡¢´Ä¶¤ò¼é¤ë¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼«¤é¤Î¹Í¤¨¤òÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÆþÁª¤·¤¿ºîÊ¸¤ÏºîÉÊ½¸¤Ë¤Þ¤È¤á¤Æ¸©ÆâÁ´¤Æ¤Î¾®³Ø¹»¤ËÇÛÉÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£