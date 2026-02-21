³À²ÖÀµ¥¢¥Ê¡¡°û¼ò¤ò¤ä¤á¤¿¤Î¤Ï2Ç¯È¾Á°¤Ë´µ¤Ã¤¿ÉÂµ¤¤¬¸¶°ø¡Ö¤À¤¤¤ÖÌá¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×
¡¡¸µ¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¤Ç¥Õ¥ê¡¼¤Î³À²ÖÀµ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê54¡Ë¤¬21Æü¡¢¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤òÌ³¤á¤ë¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö¥´¥Ã¥É¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¡¡¥¢¥Ã¥³¤Î¤¤¤¤¤«¤²¤ó¤Ë1000²ó¡×¡ÊÅÚÍËÁ°11¡¦00¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£°û¼ò¤ò¤ä¤á¤¿ÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¼«Âð¤Ç¤ÎÌ©¤«¤Ê³Ú¤·¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥È¡¼¥¯¤ò¤¹¤ëÃæ¡¢ÏÂÅÄ¥¢¥»Ò¤¬¡Ö¥«¥Ã¥¡¼¤Ï¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð¡¢¤Þ¤À¤ª¼ò°û¤ó¤Ç¤Ê¤¤¤Î¡© ¤â¤¦¤ä¤á¤¿¤Î¡©¡×¤È¼ÁÌä¤¹¤ë¤È¡¢³À²Ö¥¢¥Ê¤Ï¡Ö¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤Èº£¤Ï¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤Ï¤ä¤á¤Æ¡Ê¤¤¤ë¡Ë¡×¤È°û¼ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÆÍÈ¯À¤ÎÆñÄ°¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¤À¤¤¤Ö¼ª¤ÎÄ°ÎÏ¤ÏÌá¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç´ê³Ý¤±¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡ÏÂÅÄ¤â¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê°û¤ó¤Ç¤Ê¤¤¤ó¤À¡×¤È¶Ã¤¡£³À²Ö¥¢¥Ê¤Ï¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¡¢°û¤ó¤Ç¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥¥Ã¥Ñ¥ê¡£¡Ö¿ÍÀ¸ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡©¡×¤È¤Î¼ÁÌä¤Ë¡¢³À²Ö¥¢¥Ê¤Ï¡ÖÁ´¤¯¡£ °Æ³°¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¹ç¤ï¤»¤é¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡³À²Ö¥¢¥Ê¤Ï2023Ç¯7·î¤ËÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ÇÀ¸ÊüÁ÷¤ò·çÀÊ¡£¤½¤Î¸å¡¢8·î5Æü¤ËÆÍÈ¯ÀÆñÄ°¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¼ª¤Î¾õÂÖ¤Ï¡Ö¡Ê10¤Î¤¦¤Á¡Ë5¤Þ¤Ç¤ÏÌá¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¡È¤È¤ê¤¢¤¨¤º·Ð²á¤Ï½çÄ´¡É¤È¡£¤¿¤À¤³¤ì¤«¤é¤É¤ì¤À¤±Ìá¤ë¤«¤Ï¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£