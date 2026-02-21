°ñ¾ë¡¦¾ïÎ¦ÂÀÅÄ»Ô¤Î»³²Ð»ö ÄÃ²Ð¤Î¤á¤ÉÎ©¤¿¤º
¡¡°ñ¾ë¸©¾ïÎ¦ÂÀÅÄ»Ô¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿»³²Ð»ö¤Ï3ÆüÌÜ¤Î¤¤ç¤¦¤â²Ð¤ÎÀª¤¤¤Ï¤ª¤µ¤Þ¤é¤º¡¢¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ë¾Ã²Ð³èÆ°¤¬Â³¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û·ã¤·¤¯Ç³¤¨¤ë»³ÎÓ¤ÎÍÍ»Ò
¡¡19ÆüÌë¡¢¾ïÎ¦ÂÀÅÄ»ÔÀÞ¶¶Ä®¤ÇÌÚÂ¤2³¬·ú¤Æ½»Âð¤Ê¤É¤¬¾Æ¤±¤ë²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¡¢¶á¤¯¤Î»³ÎÓ¤ËÇ³¤¨°Ü¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¸©¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢21Æü¸áÁ°9»þ40Ê¬»þÅÀ¤Ç¤ª¤è¤½8¥Ø¥¯¥¿¡¼¥ë¤¬¾Æ¤±¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¸©¤Ï¼«±ÒÂâ¤ËºÒ³²ÇÉ¸¯¤òÍ×ÀÁ¤·¡¢21Æü¤â¥Ø¥ê¤ò½ÐÆ°¤µ¤»¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¶¦Æ±¤Ç¾Ã²Ð³èÆ°¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡²Ð¤ÏÆîÀ¾Êý¸þ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÇ³¤¨¹¤¬¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÄÃ²Ð¤Î¤á¤É¤ÏÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë