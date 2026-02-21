ÊÆÀ¯¸¢¡ÖÀ¯ºö¤ÎºÃÀÞ¡×¤ÈÃæ¹ñÊóÆ»¡¡º£¸å¤Ë¿µ½Å»ÑÀª¤Î³Æ¹ñ¡¢´¿·Þ¤â
¡¡¥È¥é¥ó¥×ÊÆÀ¯¸¢¤Î´ØÀÇÁ¼ÃÖ¤ËÂÐ¤¹¤ë20Æü¤ÎÊÆÏ¢Ë®ºÇ¹âºÛ¤Î°ãË¡È½·è¤ò¼õ¤±¡¢ÊóÉü´ØÀÇ¤Ç±þ½·¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿Ãæ¹ñ¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö´ØÀÇÀ¯ºö¤Î½ÅÂç¤ÊºÃÀÞ¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£´Ú¹ñÂçÅýÎÎÉÜ¤Ï¶ÛµÞ²ñµÄ¤ò³«¤ÂÐ±þ¤¹¤ë¤Ê¤ÉËÝÏ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¿³Æ¹ñ¤Ï±Æ¶Á¤ò¸«¶Ë¤á¤è¤¦¤È¿µ½Å»ÑÀª¤ò¼¨¤¹Ãæ¡¢¥«¥Ê¥À¤ä¥Ö¥é¥¸¥ë¤«¤é¤Ï´¿·Þ¤¹¤ëÀ¼¤â¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡ÊÆ¹ñ¤Ï¼«Í³ËÇ°×¶¨Äê¡ÊFTA¡Ë¡ÖÊÆ¹ñ¡¦¥á¥¥·¥³¡¦¥«¥Ê¥À¶¨Äê¡ÊUSMCA¡Ë¡×¤ÎÅ¬ÍÑÉÊÌÜ¤Ë¤Ï´ØÀÇ¤òÍ¥¶ø¤·¤Æ¤¤¿¡£7·î¤Î¸«Ä¾¤·¤òÁ°¤Ë¡¢¥á¥¥·¥³¤Î¥¨¥Ö¥é¥ë¥É·ÐºÑÁê¤Ï¡Ö±Æ¶Á¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÊÆÀ¯¸¢¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÂÐ±þ¤ò¼è¤ë¤«¸«¶Ë¤á¤¿¤¤¡×¤ÈÊóÆ»¿Ø¤Ë½Ò¤Ù¤¿¡£²¤½£Ï¢¹ç¡ÊEU¡Ë²¤½£°Ñ°÷²ñ¤ÎÊóÆ»´±¤â¡Ö¿µ½Å¤ËÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ö¥é¥¸¥ë¤ÎÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¢¥ë¥¥ß¥óÉûÂçÅýÎÎ¤Ï¡ÖÊÆ¹ñ¤È¤ÎËÇ°×¤ò¶¯²½¤Ç¤¤ë¡×¤È´üÂÔ´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬ÂåÂØÁ¼ÃÖ¤È¤·¤ÆÆ³Æþ¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿10¡ó¤ÎÄÉ²Ã´ØÀÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢³Æ¹ñ¡¦ÃÏ°è¤Ë°ìÎ§¤Ë²Ý¤µ¤ì¤ë¤È¤·¤Æ¡Ö¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î¶¥ÁèÎÏ¤Ï¼º¤ï¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤¿¡£