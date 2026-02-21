¥²¡¼¥ß¥ó¥°´ØÏ¢¡¢¥í¥¸¥¯¡¼¥ë¤¬3ÉôÌç¡¢ASUS¤¬2ÉôÌç¤ÇAWARD¤ò³ÍÆÀ¡ÚBCN AWARD 2026¡Û
¡¡¡ÖBCN AWARD¡×¤Ï¡¢²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¤Ê¤É¤«¤é½¸·×¤·¤Æ¤¤¤ë¼ÂÇä¥Ç¡¼¥¿¡ÊPOS¥Ç¡¼¥¿¡Ë¤ò¤â¤È¤Ë¡¢ÉôÌç¤´¤È¤ÎÇ¯´ÖÈÎÇä¿ôÎÌÎß·×No.1¥á¡¼¥«¡¼¤ò¾Î¤¨¤ëÀ©ÅÙ¡£Á°Ç¯¤Î¼ÂÀÓ¤Ë´ð¤Å¤¯¤¿¤á¡¢¡ÖBCN AWARD 2026¡×¤ÎÂÐ¾Ý´ü´Ö¤Ï2025Ç¯1·î¡Á12·î¤È¤Ê¤ë¡£26Ç¯1·î19Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡ÖBCN AWARD 2026¡×¤«¤é¡¢ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¥²¡¼¥ß¥ó¥°´ØÏ¢¤ò¼è¤ê¾å¤²¤ë¡£
¡¡BCN AWARD 2026¤«¤é¡¢¥²¡¼¥ß¥ó¥°´ØÏ¢¤ò¿·Àß¤·¤¿¡£ÉôÌç¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢¥²¡¼¥ß¥ó¥°¥Þ¥¦¥¹ÉôÌç¡¢¥²¡¼¥ß¥ó¥°¥¡¼¥Ü¡¼¥ÉÉôÌç¡¢¥²¡¼¥ß¥ó¥°±Õ¾½¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤ÉôÌç¡¢¥²¡¼¥ß¥ó¥°¥Þ¥¶¡¼¥Ü¡¼¥ÉÉôÌç¡¢¥²¡¼¥ß¥ó¥°¥Ø¥Ã¥É¥»¥Ã¥ÈÉôÌç¤Î·×5ÉôÌç¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤Þ¤º¡¢¥²¡¼¥ß¥ó¥°¥Þ¥¦¥¹¤È¥²¡¼¥ß¥ó¥°¥¡¼¥Ü¡¼¥É¡¢¥²¡¼¥ß¥ó¥°¥Ø¥Ã¥É¥»¥Ã¥È¤Î3ÉôÌç¤Ç¥í¥¸¥¯¡¼¥ë¤¬AWARD¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¥²¡¼¥ß¥ó¥°¥Þ¥¦¥¹¤Ç¤Ï65.0¡ó¤Î¥·¥§¥¢¤òÀê¤á¤¿¡£2°Ì¤ÎRazer¤Ï17.2¡ó¤Ç¡¢¼Â¤Ë47.8¥Ý¥¤¥ó¥Èº¹¤ò¤Ä¤±¤¿¡£¥²¡¼¥ß¥ó¥°¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤Ç¤Ï45.6¡ó¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤â2°Ì¤ÎRazer¤È¤Î¥·¥§¥¢º¹¤Ï30.2¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¥²¡¼¥ß¥ó¥°¥Ø¥Ã¥É¥»¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢2°Ì¤Î¥½¥Ë¡¼¤ËÌó5¥Ý¥¤¥ó¥Èº¹¤ËÇ÷¤é¤ì¤ë¤â¡¢25.7¡ó¤Ç¼ó°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¼¡¤Ë¡¢¥²¡¼¥ß¥ó¥°±Õ¾½¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤È¥²¡¼¥ß¥ó¥°¥Þ¥¶¡¼¥Ü¡¼¥É¤Î2ÉôÌç¤ÇAWARD¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ASUS¤Î¾õ¶·¤ò¤ß¤ë¡£¥²¡¼¥ß¥ó¥°±Õ¾½¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ç¤Ï12.6¡ó¤Î¥·¥§¥¢¤Ç2°Ì¤ÎMSI¤È1.7¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¶Ïº¹¤Ç¤ÎAWARD³ÍÆÀ¡£¥²¡¼¥ß¥ó¥°¥Þ¥¶¡¼¥Ü¡¼¥É¤Ç¤â2°Ì¤ÎMSI¤È¤Ï4.3¥Ý¥¤¥ó¥Èº¹¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢42.1¡ó¤Î¥·¥§¥¢¤òÀê¤á¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë¥²¡¼¥à¿Í¸ý¤Ï5000Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¤Î»î»»¤â¤¢¤ë¡£¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë²÷Å¬¤Ê¥²¡¼¥à´Ä¶¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥²¡¼¥ß¥ó¥°¥Ç¥Ð¥¤¥¹»Ô¾ì¤Ï¡¢¥²¡¼¥à¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¹âÀººÙ¡¦¹â±þÅúÀ¤òµá¤á¤ëºî¶È¤Ë¤â³èÍÑ¤Ç¤¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿Â¿ÍÑÅÓ²½¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥²¡¼¥ß¥ó¥°¥Ç¥Ð¥¤¥¹»Ô¾ì¤Ïº£¸å¤â³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤¯²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£¡ÊBCNÁí¸¦¡¦¿¹±ÑÆó¡Ë
¡¡¼ÂÇä¥Ç¡¼¥¿Äó¶¡ÈÎÇäÅ¹¡Ê25Ç¯12·î¸½ºß¡Ë¤Ï¥¢¥Þ¥¾¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¢¥¨¥¯¥¹¥×¥é¥¤¥¹¡¢¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¡¢NTT¥É¥³¥â¡¢¶Ì¸÷Æ²¡¢¥±¡¼¥º¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡¢¥³¥¸¥Þ¡¢¥µ¡¼¥É¥¦¥§¡¼¥Ö¡¢¾å¿·ÅÅµ¡¡¢¥¹¥È¥ê¡¼¥à¡¢¥½¥Õ¥Þ¥Ã¥×¡¢ZOA¡¢¥Ê¥Ë¥ï¾¦²ñ¡¢¥Ó¥Ã¥¯¥«¥á¥é¡¢¥Ô¡¼¥·¡¼¥Ç¥Ý¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡¢»°À±¥«¥á¥é¡¢¥à¥é¥¦¥Á¥É¥Ã¥È¥³¥à¡¢¥æ¥Ë¥Ã¥È¥³¥à¡¢³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡¢ÌÊÈ¾¥É¥Ã¥È¥³¥à¡Ê50²»½ç¡Ë¡£
¡¡BCN AWARD 2026¤«¤é¡¢¥²¡¼¥ß¥ó¥°´ØÏ¢¤ò¿·Àß¤·¤¿¡£ÉôÌç¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢¥²¡¼¥ß¥ó¥°¥Þ¥¦¥¹ÉôÌç¡¢¥²¡¼¥ß¥ó¥°¥¡¼¥Ü¡¼¥ÉÉôÌç¡¢¥²¡¼¥ß¥ó¥°±Õ¾½¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤ÉôÌç¡¢¥²¡¼¥ß¥ó¥°¥Þ¥¶¡¼¥Ü¡¼¥ÉÉôÌç¡¢¥²¡¼¥ß¥ó¥°¥Ø¥Ã¥É¥»¥Ã¥ÈÉôÌç¤Î·×5ÉôÌç¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¼¡¤Ë¡¢¥²¡¼¥ß¥ó¥°±Õ¾½¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤È¥²¡¼¥ß¥ó¥°¥Þ¥¶¡¼¥Ü¡¼¥É¤Î2ÉôÌç¤ÇAWARD¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ASUS¤Î¾õ¶·¤ò¤ß¤ë¡£¥²¡¼¥ß¥ó¥°±Õ¾½¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ç¤Ï12.6¡ó¤Î¥·¥§¥¢¤Ç2°Ì¤ÎMSI¤È1.7¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¶Ïº¹¤Ç¤ÎAWARD³ÍÆÀ¡£¥²¡¼¥ß¥ó¥°¥Þ¥¶¡¼¥Ü¡¼¥É¤Ç¤â2°Ì¤ÎMSI¤È¤Ï4.3¥Ý¥¤¥ó¥Èº¹¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢42.1¡ó¤Î¥·¥§¥¢¤òÀê¤á¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë¥²¡¼¥à¿Í¸ý¤Ï5000Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¤Î»î»»¤â¤¢¤ë¡£¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë²÷Å¬¤Ê¥²¡¼¥à´Ä¶¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥²¡¼¥ß¥ó¥°¥Ç¥Ð¥¤¥¹»Ô¾ì¤Ï¡¢¥²¡¼¥à¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¹âÀººÙ¡¦¹â±þÅúÀ¤òµá¤á¤ëºî¶È¤Ë¤â³èÍÑ¤Ç¤¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿Â¿ÍÑÅÓ²½¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥²¡¼¥ß¥ó¥°¥Ç¥Ð¥¤¥¹»Ô¾ì¤Ïº£¸å¤â³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤¯²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£¡ÊBCNÁí¸¦¡¦¿¹±ÑÆó¡Ë
¡¡¼ÂÇä¥Ç¡¼¥¿Äó¶¡ÈÎÇäÅ¹¡Ê25Ç¯12·î¸½ºß¡Ë¤Ï¥¢¥Þ¥¾¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¢¥¨¥¯¥¹¥×¥é¥¤¥¹¡¢¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¡¢NTT¥É¥³¥â¡¢¶Ì¸÷Æ²¡¢¥±¡¼¥º¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡¢¥³¥¸¥Þ¡¢¥µ¡¼¥É¥¦¥§¡¼¥Ö¡¢¾å¿·ÅÅµ¡¡¢¥¹¥È¥ê¡¼¥à¡¢¥½¥Õ¥Þ¥Ã¥×¡¢ZOA¡¢¥Ê¥Ë¥ï¾¦²ñ¡¢¥Ó¥Ã¥¯¥«¥á¥é¡¢¥Ô¡¼¥·¡¼¥Ç¥Ý¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡¢»°À±¥«¥á¥é¡¢¥à¥é¥¦¥Á¥É¥Ã¥È¥³¥à¡¢¥æ¥Ë¥Ã¥È¥³¥à¡¢³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡¢ÌÊÈ¾¥É¥Ã¥È¥³¥à¡Ê50²»½ç¡Ë¡£