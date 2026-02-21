ºòµ¨¤Î¡È£±°Ì¡¦£²°Ì¡ÉÂÐ·è¤Ï¼¯Åç¤Ë·³ÇÛ¡ª ¥»¥¢¥é¡õ¿¢ÅÄÃÆ¤Ç£²¡Ý£°²÷¾¡¡£ÇÔ¤ì¤¿Çð¤ÏÄËº¨£³Ï¢ÇÔ
¡¡J£±É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°ÃÏ°è¥ê¡¼¥°¥é¥¦¥ó¥ÉÂè£³Àá¤¬£²·î21Æü¤Ë³ÆÃÏ¤Ç³«ºÅ¡£¥á¥ë¥«¥ê¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤Ï¼¯Åç¤ÈÇð¤¬Áê¤Þ¤ß¤¨¤¿¡£
¡¡2025¥·¡¼¥º¥ó¤ÇÍ¥¾¡¤Î¼¯Åç¤È£²°Ì¤ÎÇð¡£ÃíÌÜ¤Î°ìÀï¤ÇºÇ½é¤Ë¥Ó¥Ã¥°¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÆÀ¤¿¤Î¤ÏÇð¡£25Ê¬¤ËPK¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤¬¡¢¥¥Ã¥«¡¼¤ÎºÙÃ«¿¿Âç¤¬¤³¤ì¤ò¼ºÇÔ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡¤½¤·¤Æ36Ê¬¤Ë¼¯Åç¤¬Àè¼ê¤ò¼è¤ë¡£ÎëÌÚÍ¥Ëá¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤«¤é¥ì¥ª¡¦¥»¥¢¥é¤¬¹ë²÷¤Ê¥·¥å¡¼¥È¤ò¤Ö¤Á¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¼¯Åç¤Ï£±ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾¡¢53Ê¬¤ËÄÉ²ÃÅÀ¤òÃ¥¼è¡£Èõ¸ýÍºÂÀ¤Î±¦CK¤Ë¿¢ÅÄÄ¾ÄÌ¤¬¥Ø¥Ã¥É¤Ç¹ç¤ï¤»¤Æ¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¥¿¥¤¥à¥¢¥Ã¥×¡£¡È²¦¼Ô¡É¼¯Åç¤¬£²¡Ý£°¤Ç²÷¾¡¤·¤¿¡£¼¯Åç¤Ï¤³¤ì¤Ç£²Ï¢¾¡¡¢ÇÔ¤ì¤¿Çð¤Ï³«Ëë£³Ï¢ÇÔ¤À¡£
