¡Ú¥ß¥é¥Î¸ÞÎØ¡Û¥¹¥Î¥ÜÂ¼À¥¿´³ñ¡¢¥¹¥íー¥×¥¹¥¿¥¤¥ë¶â¤Î¿¼ÅÄçýè½¤ò½ËÊ¡¡Ö¤Þ¤ê¤Î³ê¤ê¤Ï´°àú¤Ç¥Ñー¥Õ¥§¥¯¥È¡¢ËÜÅö¤Ë¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª¡×
¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¥¹¥Îー¥Üー¥É½÷»Ò¥Ó¥Ã¥°¥¨¥¢¤Ç¶â¡¢¥¹¥íー¥×¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿Â¼À¥¿´³ñ¤¬19Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö20Æü¡Ë¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥¹¥íー¥×¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤Ëµ±¤¤¤¿¿¼ÅÄçýè½¤Ë¸ÀµÚ¤·¡¢½ËÊ¡¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¢£¡Ö²ù¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤À¤Ã¤¿¡×
¥¹¥íー¥×¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¿¼ÅÄ¤¬¶â¡¢Â¼À¥¤¬Æ¼¤ÈÆüËÜÀª¤¬¥À¥Ö¥ëÉ½¾´Âæ¤ò·è¤á¤¿¡£¤¿¤À¡¢È½Äê¤ËÂÐ¤¹¤ëµ¿Ìä¤¬Ê®½Ð¡£ÊÆÊüÁ÷¶É¡ØNBC¡Ù¤Ç²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿¥¹¥Î¥Ü³¦¤Î½ÅÄÃ¥È¥Ã¥É¡¦¥ê¥Á¥ãー¥º»á¤Ï¡Ö»Ë¾åºÇÄã¤Î¥¸¥ã¥Ã¥¸¡×¤È¿³È½ÃÄ¤òÈãÈ½¤·¡¢Â¼À¥¤Î¥é¥ó¤ËÂÐ¤¹¤ëÄãÉ¾²Á¤Ë°ÛµÄ¤ò¾§¤¨¤ë¤Ê¤É¥á¥À¥ëÁè¤¤¤Ë¡È¥±¥Á¡É¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢ÀË¤·¤¯¤â¥Ó¥Ã¥°¥¨¥¢¤È¤Î2´§¤òÆ¨¤·¤¿Â¼À¥¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¸½ÃÏ19Æü¤Þ¤Ç¤Ë¹¹¿·¡£¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¿¼ÅÄ¤Î¥é¥ó¤Ë¸ÀµÚ¤·¡¢½ËÊ¡¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡Ö·è¤Þ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ï²ù¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ»þ´Ö¤¬·Ð¤Æ¤Ð·Ð¤Ä¤Û¤É¡¢¤Þ¤ê¤Î³ê¤ê¤Ï´°àú¤Ç¥Ñー¥Õ¥§¥¯¥È¤Ê¥é¥ó¤ÇËÜÈÖ¤Ç·è¤á¤Æ¤¯¤ë½ê¤¬ËÜÅö¤Ë¥«¥Ã¥³¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡¢19ºÐ¤Î¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤ò¾Î»¿¤·¤¿Â¼À¥¡£
¿¼ÅÄ¤È¤Î¥Äー¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤âÅê¹Æ¤·¡¢¡ÖÁª¼êÂ¼¤Ç°ì½ï¤Ë¤¤¤ë»þ¤â¡Ø¥¹¥íー¥×¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÏÀäÂÐ°ì½ï¤Ë¥á¥À¥ë³Í¤ë¤è¡¢¤¦¤Á¤é¤Ê¤éÀäÂÐ½ÐÍè¤ë¤«¤é¤Í¡Ù¤Ã¤Æ¥Ï¥°¤·¤Ê¤¬¤é´¶¶Ë¤Þ¤Ã¤ÆÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¢£¥Õ¥¡¥ó¤â¡Ö¥ê¥¹¥Ú¥¯¥ÈÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×
¤½¤·¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Ï¡Ö¤Þ¤ê¤È°ì½ï¤ËÀï¤¨¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤·¤³¤ì¤«¤é¤â°ì½ï¤ËÌ´¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¡ª¤Þ¤êºÇ¹â¤À¤è¡ª¤¤¤Ä¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£¤Þ¤ê¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¶¯¤¯¤Ê¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤·¡¢¥á¥À¥ë¤â³ÍÆÀ½ÐÍè¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£ËÜÅö¤Ë¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤È½ËÊ¡¤·¤¿¡£
¤³¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤Ë¿¼ÅÄ¤âÈ¿±þ¡£¡ÖÌÀÆü¥ß¥é¥Î³Ú¤·¤ß¤À¤Í¡ª¡×¤ÈÂ¼À¥¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¤È¡¢¡Ö³§¤µ¤ó»äÃ£¤Î¶¥µ»¥¹¥Îー¥Üー¥É¤ò¥Æ¥ì¥Ó¤Ç±þ±ç¤·¤Æ²¼¤µ¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼¡¤ÎÊÉ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ë°Ù¤ÎÄÌ²áÅÀ¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª ¤³¤ì¤«¤é¤â´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª ¤Ê¤Ë¤è¤êÂô»³¤ÎÊý¤Ë´Ñ¤ÆÄº¤±¤¿»ö¤¬1ÈÖ´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¡×¤Ê¤É¤È½ñ¤¹þ¤ó¤À¡£
°ìÏ¢¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢¡ÖÃç´Ö¤Ç¤â¤¢¤ê¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ç¤â¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¿®Íê¤Ç¤¤ë´Ø·¸¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤Í¡×¡Ö²ù¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¤Þ¤À»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨Ãç´Ö¤Ç¤¢¤ê¸åÇÚ¤Ç¤¢¤ê¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ç¤¢¤ë¿¼ÅÄÁª¼ê¤Ø¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖÀÚâøÂöËá¤Ç¤¤ëÃç´Ö¤¬¤¤¤ë¤Ã¤Æµ®½Å¡×¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î¹¥°ÕÅª¤ÊÀ¼¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£
Â¼À¥¤ÏÁ°Æü¤Ë¤â¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤³¤Ç¤Ï¶¥µ»½ªÎ»¸å¤Î»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£