»ö·ï¤ÎÊ¹¤¹þ¤ß¤ÇÈ¯³Ð Ë¤ÃÆ¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¼«±ÒÂâ¤¬²ó¼ý JRÏÉÊÌ±Ø¶á¤¯ ËÌ³¤Æ»¼¼Íö»Ô
ËÌ³¤Æ»¡¦¼¼Íö·Ù»¡½ð¤Ï¡¢2026Ç¯2·î21Æü¡¢Ë¤ÃÆ¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ò¼«±ÒÂâ¤¬²ó¼ý¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
21Æü¸á¸å1»þ¤¹¤®¤Ë¡¢¼¼Íö»ÔÆâ¤Ç»ö·ï¤ÎÊ¹¤¹þ¤ß¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¼¼Íö½ð¤Î½ð°÷¤¬¡¢¡ÖË¤ÃÆ¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ë²È¤¬¤¢¤ë¡×¤È¾ðÊó¤òÆþ¼ê¤·¡¢¼¼Íö»Ô¹âº½1ÃúÌÜ¤Î³ºÅö¤Î²È¤òË¬¤Í¤ë¤È¡¢ÉßÃÏÆâ¤ËË¤ÃÆ¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤òÈ¯¸«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢¸á¸å3»þ20Ê¬¤´¤í¡¢¼«±ÒÂâ¤¬Ë¤ÃÆ¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ò²ó¼ý¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Ë¤ÃÆ¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ÏÄ¹¤µÌó40¥»¥ó¥Á¡¢Ä¾·ÂÌó15¥»¥ó¥Á¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÉÕ¶á¤Ï¡¢°ì»þÈòÆñÍ¶Æ³¤È¸òÄÌµ¬À©¤¬Éß¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¸á¸å4»þ50Ê¬¤´¤í¡¢°ÂÁ´¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤¿¤³¤È¤«¤é²ò½ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¸½¾ì¤Ï¡¢JRÏÉÊÌ±ØÉÕ¶á¤Ç¡¢¼¼ÍöÀþ¤¬°ì»þ±¿Å¾¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤Þ¤·¤¿¡£
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
Ë¡Í×,
ÌÀ¼£Âç³Ø,
Âçºå,
Ä¹Ìî,
¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°,
ÆÁÅç,
¼Í½ÐÀ®·Áµ¡,
³ùÁÒ,
³¤,
°ËÅì»Ô