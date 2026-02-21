¥¹¥Ð¥ë¹¥¤¤Î¥¹¥Ð¥ê¥¹¥ÈÅª¤ËBMW¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤â¸Æ¤ÓÊý¤¬¤¢¤Ã¤¿¡ª¡¡¡Ö¥Ó¥Þ¡¼¡×¤Ã¤Æ°ìÂÎ¤É¤³¤«¤é¤¤¿¸ÀÍÕ¡©
¥Ó¥Þ¡¼¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤À¡©
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤ä¥Þ¥Ë¥¢¤ò»Ø¤¹¸ÀÍÕ¤È¤·¤Æ¤Ï¥¹¥¯¡¼¥Ç¥ê¥¢¡¦¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¤ò¿ä¤¹¡Ö¥Æ¥£¥Õ¥©¥·¡×¤ä¡¢¥Ý¥ë¥·¥§911¤Î¥¨¥ó¥¹¡¼¥¸¥¢¥¹¥È¡Ö¥¨¥ë¥Õ¥¡¡¼¡×¤Ê¤É¤¬ÍÌ¾¤Ç¤¹¤¬¡¢BMW¤Î¾ì¹ç¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï¤µ¤Û¤É¼ª¤Ë¤·¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¤¸¤Ä¤Ï¥¯¥ë¥Þ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÈÆ±¼Ò¤Î¥Ð¥¤¥¯¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤Ï¸Æ¤ÓÊý¤¬ÈùÌ¯¤Ë°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£BMW¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¾¾è¤ë¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¥¯¥ë¥ÞÄÌ¤òµ¤¼è¤ë¤Ê¤éÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¥Ó¡¼¥¨¥à¥À¥Ö¥ê¥å¡¼¡¢Àµ³Î¤Ë¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥È¤òÈ¯²»¤¹¤ì¤Ð¤³¤¦¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÀÎ¤ÎÆüËÜ¤Ç¤Ï¥É¥¤¥Ä¸ì¤ÎÈ¯²»¤ò¿¿»÷¤Æ¡Ö¥Ù¡¼¥¨¥à¥Ù¡¼¡×¤³¤ì¤ò¸À¤¤¤ä¤¹¤¯Ã»½Ì¤·¤Æ¡Ö¥Ù¥ó¥Ù¡×¤Ê¤É¤È¸Æ¤Ö¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£±Ñ¸ì·÷¤Ç¤â¤ï¤¶¤ï¤¶»°Ê¸»ú¤òÈ¯²»¤¹¤ë¤Î¤ÏÁÇ¿Í¤È¤µ¤ì¡¢¥Ó¡¼¥Þ¡¼¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¥Ó¥Þ¡¼¤È¤¤¤¦°¦¾Î¤¬ÄêÃå¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¬¡¢BMW¤Ï¸·Ì©¤Ë¡Ö¥¯¥ë¥Þ¤Ï¥Ó¥Þ¡¼¤Ç¡¢¥Ó¡¼¥Þ¡¼¤Ï¥Ð¥¤¥¯¤ò»Ø¤¹¡×¤È¶èÊÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¥Ó¥Þ¡¼¡ÊBimmer¡Ë¤È¤¤¤¦°¦¾Î¤Ï1970Ç¯Âå¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤ÇBMW¤¬Î®¹Ô¤ê¤À¤·¤¿¤³¤í¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤â¤Î¡£±Ñ¸ì·÷¤Î¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤é¤·¤¯¡¢BMW¤ÎB¤ÈM¤À¤±¤ÎÈ¯²»¤Ë´ÊÎ¬²½¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ó¥Þ¡¼¥Þ¥¬¥¸¥ó¤Ê¤ÉBMW¥ª¡¼¥Ê¡¼¸þ¤±¤Î»¨»ï¤¬ÁÏ´©¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¥¢¥á¥ê¥«ËÜÅÚ¤Ç°ìµ¤¤ËÄêÃå¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£º£¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯À¤³¦¤ÇÄêÃå¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢Åö¤Î¥É¥¤¥Ä¤Ç¤â¥Ó¥Þ¡¼¤ÇÄÌ¤¸¤ë¤Î¤À¤È¤«¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¥Ð¥¤¥¯¤ò»Ø¤¹¥Ó¡¼¥Þ¡¼¤Î½ê°Ê¤Ï1930Ç¯Âå¤Þ¤ÇÁÌ¤ê¤Þ¤¹¡£Åö»þ¡¢BMW¤Î¥Ð¥¤¥¯¤ÏÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¥¤¥®¥ê¥¹¤ÎBSA¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ÎBSA¤ò¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¤é¤·¤¯Áá¸ý¤ÇÈ¯²»¤¹¤ë¤È¡Ö¥Ó¡¼¥¶¡¼¡ÊBeezer¡Ë¡×¤Þ¤¿¤Ï¡Ö¥Ó¡¼¥¶¡Êbeeza¡Ë¡×¤È¤Ê¤ê¡¢°¦¾Î¤È¤·¤ÆÄêÃå¡£¤³¤ì¤ËÊï¤Ã¤Æ¡¢BMW¤Î¥Ð¥¤¥¯¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö¥Ó¡¼¥Þ¡¼¡Êbeemer¡Ë¡×¤È¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢½Ö¤¯´Ö¤ËÄêÃå¤·¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢±Ñ¸ì·÷¤ÇW¤ÏÈ¯²»¤·¤Å¤é¤¯¡¢ÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¼êÅÁ¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¼ÂºÝ¡¢¥É¥¤¥ÄËÜ¹ñ¤Ç¤Ï¥À¥Ö¥ê¥å¡¼¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥ô¥§¡¼¤ÈÆñ¤Ê¤¯È¯²»¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¥Ó¡¼¥Þ¡¼¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤Ç¡¢´Á»úÊ¸²½¤ÎÃæ¹ñ¤Ç¤âBMW¤Î°¦¾Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Êõ¤ÎÇÏ¡ÊÊõÇÏ¡Ë¤È½ñ¤¤¤Æ¥Ð¥ª¥Þ¡¼¡ÊBǎomǎ¡Ë¤È¤¤¤¦¤³¤ì¤Ï¡¢¥É¥¤¥Ä¸ì¤ÎÈ¯²»¤Ë¶á¤¯¡¢¤Þ¤¿¡ÖÊõ¤Î¤è¤¦¤ÊÇÏ¡ÊÌ¾ÇÏ¡Ë¡×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë´Á»ú¤¬Åö¤Æ¤é¤ì¤¿¤â¤Î¡£Ãæ¹ñ¤Ç¤Ï¤â¤Ã¤È¤âÀ®¸ù¤·¤¿¥Í¡¼¥ß¥ó¥°¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¡ÖÊÌÌÎ²æ (¥Ó¥¨¡¦¥â¡¼¡¦¥¦¥© / Bié mō wǒ)¡×¤È¤¤¤¦¥Í¥Ã¥È¥¹¥é¥ó¥°Åª¤Ê¸Æ¤ÓÊý¤â¤¢¤ê¡¢Ä¾Ìõ¤¹¤ë¤È¡Ö»ä¤Ë¿¨¤é¤Ê¤¤¤Ç¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¡£¹âµé¼Ö¤¹¤®¤Æ¡Ö½ý¤ò¤Ä¤±¤¿¤éÂçÊÑ¤À¤«¤é¿¨¤ë¤Ê¡×¤È¤¤¤¦¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤ò´Þ¤ó¤À¼«µÔ¤ò´Þ¤ó¤À¥æ¡¼¥â¥¢¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢ËÁÆ¬¤Î¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¤ÏË¡ÙÇÍø¡Ê¥Õ¥¡¡¼¥é¥ê¡¼ / Fǎlālì¡Ë¤ÈÃ±½ã¤ÊÅö¤Æ»ú¤Ç¡¢¥Ý¥ë¥·¥§¤ÏÊÝ»þ¾¹¡Ê¥Ð¥ª¥·¡¼¥¸¥§ / Bǎoshíjié¡Ë¤È¤¤¤¦Åö¤Æ»ú¤Ê¤¬¤é¡ÖÂ®¤µ¤òÊÝ¤Ä¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤â´Þ¤Þ¤ì¤ë¤È¤«¡£
¡¡ÅÚÃÏÅÚÃÏ¤Î°¦¾Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢À¤³¦¤ÎÊý¡¹¤È¥¯¥ë¥ÞÃÌµÁ¤¹¤ë¤Î¤ËÌòÎ©¤Á¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«°ì¶ÚÆì¤Ç¤Ï¤¤¤¤½¤¦¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Í¡£