¡¡ÂçÁêËÐ¤Î¸µ´ØÏÆ¤Ç½½Î¾¤ÎÌÀÀ¸¡Ê30¡Ë¡áËÜÌ¾¡¦ÀîÈªÌÀÀ¸¡¢Î©Ï²Éô²°¡á¤¬21Æü¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¡¢¾®²ÆÉ×¿Í¡Ê29¡Ë¡áµìÀ«ºûÌÚ¡¢ºë¶Ì¸©½Ð¿È¡á¤È¤Îµó¼°¡¢ÈäÏª±ã¤ò³«¤¡¢ÄïÄï»Ò¤Ç²£¹Ë¤ÎË¾ºÎ¶¡Ê26¡Ë¤éÌó700¿Í¤¬½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡22Ç¯Åß¤ËÀõÁð¤ÎµÊÃãÅ¹¤Ç½Ð²ñ¤¤¡¢ÍâÇ¯²Æ¤Ë¸òºÝ¤ËÈ¯Å¸¡£°ìºòÇ¯¤Î12·î25Æü¤Ë¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤·ºòÇ¯2·î11Æü¤Ëº§°ùÆÏ¤òÄó½Ð¤·¤¿¡£¡Ö¡ÊÉ×¿Í¤Ï¡ËÌÀ¤ë¤¯¤Æ¿Í¤ËÂÐ¤·¤ÆÍ¥¤·¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¤¤¤¡£²È¤Ç¤Ï¤¤¤Ä¤âÌÀ¤ë¤¯½Ð¸þ¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡£¤¤¤í¤¤¤í»Ù¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡£
¡¡2½µ´Ö¸å¤ËÇ÷¤Ã¤¿½Õ¾ì½ê¡Ê3·î8Æü½éÆü¡¢¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¥¢¥ê¡¼¥ÊÂçºå¡Ë¤Ë¸þ¤±¡Ö¤³¤ì¤Þ¤ÇÄÌ¤ê°ìÀ¸·üÌ¿ÅÚÉ¶¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤ÁêËÐ¤ò¼è¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡²ñ¸«¤Ç¤Ï¡¢¿·³ã¸©¤òÃæ¿´¤ËÌó5Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ë»Ò¤É¤â»Ù±ç³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤Æ¿Æ¸ò¤Î¤¢¤ë²Î¼ê¤Î¾®ÎÓ¹¬»Ò¤â½ËÊ¡¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¡Ö·è¤á¼ê¤Ï¡©¡×¤È¼ÁÌä¡£½ª»Ï¥Ç¥ì¥Ç¥ì¤Î¡ÖÌÀÀ¸¤Ï¡Ö¤â¤íº¹¤·¤«¤é¤Î´ó¤êÅÝ¤·¤Ç¤¹¡×¤ÈÊÖ¤·¡¢¼þ°Ï¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£