¹ñÆâºÇ¹âÊö¤Î¥Ï¥ó¥É¥Ü¡¼¥ë¥ê¡¼¥°¤Ç¤¢¤ë¥ê¡¼¥°£È¤Ç¼ó°Ì¹¶ËÉÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¤³¤³¤Þ¤Ç14Ï¢¾¡Ãæ¤Ç£Ö£¶¤òÌÜ»Ø¤¹ËÅÄ¹çÀ®¥Ö¥ë¡¼¥Õ¥¡¥ë¥³¥ó¡£ÂÐ¤¹¤ë¤Ï13¾¡£±ÇÔ¤Ç£²°Ì¤Ë¤Ä¤±¤ë¥Ö¥ì¥¤¥ô¥¥ó¥°¥¹´¢Ã«¡£
»î¹ç¤Ï¹¥¥²¡¼¥à¤È¤Ê¤êÁ°È¾¤Ï15-16¤È¥Ö¥ë¡¼¥Õ¥¡¥ë¥³¥ó£±ÅÀ¥ê¡¼¥É¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤¹¡£¸åÈ¾Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤â¥è¥¢¥ó¡¦¥Ð¥é¥¹¥±¥¹¡Ê¥Ö¥ë¡¼¥Õ¥¡¥ë¥³¥ó¡Ë¤ÎÏ¢Â³ÆÀÅÀ¤Ç²¦¼Ô¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤«¤È»×¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢¸åÈ¾£µÊ¬¤«¤é¥Ö¥ì¥¤¥ô¥¥ó¥°¥¹¤¬ÅÜÅó¤Î£´Ï¢Â³ÆÀÅÀ¤ÇµÕÅ¾¡£¤½¤ì¤Ç¤â²¦¼Ô¥Ö¥ë¡¼¥Õ¥¡¥ë¥³¥ó¤Ï¸åÈ¾23Ê¬¡¢24Ê¬¤Ë¥ê¡¼¥°ÎòÂåºÇÂ¿ÆÀÅÀµÏ¿ÊÝ»ý¼Ô¤Ç¤¢¤ê¡¢£·£í¥¹¥í¡¼¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ç¸À¤¦£Ð£Ë¤Ë¶á¤¤¤â¤Î¡Ë¤Î¿¦¿Í¤Ç¤â¤¢¤ë¾®±ö¹ëµª¡Ê¥Ö¥ë¡¼¥Õ¥¡¥ë¥³¥ó¡Ë¤¬£²ËÜÏ¢Â³¤Ç£·£í¥¹¥í¡¼¤ò·è¤áºÆ¤ÓµÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¡£¤·¤«¤·ºÇ¸å¤Ï»î¹ç½ªÎ»10ÉÃÁ°¤Ë¥Ö¥ì¥¤¥ô¥¥ó¥°¥¹¤Î¥´¡¼¥ë¤¬·è¤Þ¤ê31ÂÐ30¤Ç¥Ö¥ì¥¤¥ô¥¥ó¥°¥¹¤¬·àÅª¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¼éÈ÷¿Ø¤ò¤â¤í¤È¤â¤·¤Ê¤¤¥è¥¢¥ó
¤É¤Îµåµ»¤Ë¤â¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ï¤Ä¤¤â¤Î¤À¡£Ìîµå¤Ç¸À¤¨¤ÐÆÉÇä¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Èºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¡£¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ç¸À¤¨¤Ð£Æ£Ã¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤È¥ì¥¢¥ë¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¡£¤½¤·¤Æ¥Ï¥ó¥É¥Ü¡¼¥ë¤Ç¤Ï2020-21¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é²¦¼Ô¤òÁè¤¤¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ç£µ²ó¤ËÅÏ¤ê·ãÀï¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¿¤³¤ÎÎ¾¥Á¡¼¥à¡£º£Ç¯¤âºÆ¤Ó²¦¼Ô¤ò¤«¤±¤ÆÁè¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ëÍ½´¶¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¹¥¥²¡¼¥à¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥Ö¥ë¡¼¥Õ¥¡¥ë¥³¥ó¤Ï¼¡Àï¡¢2·î23Æü¤Ë¥Û¡¼¥àËÅÄ¹çÀ®µÇ°ÂÎ°é´Û¥¨¥ó¥È¥ê¥ª¤ÇÉÙ»³¥É¥ê¡¼¥à¥¹¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
