¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤¬Åê¼ê¿Ø¤Î¥Õ¥©¥È¥Ç¡¼¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎµåÃÄ¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤¬19Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö20Æü¡Ë¡¢¥¥ã¥ó¥×ÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¥Õ¥©¥È¥Ç¡¼¡×¤Ç¤ÎÅê¼ê¿Ø¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤äº´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¤é¹ë²Ú¤Ê´é¤Ö¤ì¤¬Â·¤¦°ìÊý¤Ç¡¢Ä¹Ç¯¥Á¡¼¥à¤ò»Ù¤¨¤¿¡È¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡É¤ÎÉÔºß¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö±Ê±ó¤Ë¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤¬Îø¤·¤¤¡×¤ÈÃ²¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µåÃÄ¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ï¡¢¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤´¤È¤ËÊ¬¤±¤ÆÁª¼ê¤¿¤Á¤Î¼Ì¿¿»£±Æ¤ÎÍÍ»Ò¤ò½ç¼¡¸ø³«¡£Åê¼ê¿Ø¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¡¢ÂçÃ«¡¢º´¡¹ÌÚ¤ÎÆüËÜ¿Í¥È¥ê¥ª¤Ë²Ã¤¨¡¢º£¥ª¥Õ¤ËÂç·¿·ÀÌó¤Ç¿·²ÃÆþ¤·¤¿¥¨¥É¥¦¥£¥ó¡¦¥Ç¥£¥¢¥¹Åê¼ê¤é¤¬¼¡¡¹¤ÈÅÐ¾ì¤·¡¢¿¿·õ¤ÊÉ½¾ð¤ä·è¤á¥Ý¡¼¥º¤Ç¥«¥á¥é¤Ë¼ý¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º3Ï¢ÇÆ¤Ø¸þ¤±¤Æ¡¢°µÅÝÅª¤Ê¿ØÍÆ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¤¦¤«¤¬¤ï¤»¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î»ëÀþ¤Ï¤¢¤ëÁª¼ê¤ÎÉÔºß¤Ë¸þ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£Ä¹Ç¯¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ·¯Î×¤·¡¢¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ¤ò3²ó¼õ¾Þ¤·¤¿¥¯¥ì¥¤¥È¥ó¡¦¥«¡¼¥·¥ç¡¼Åê¼ê¤À¡£ºòµ¨¸Â¤ê¤Ç18Ç¯´Ö¤Î¸½ÌòÀ¸³è¤ËËë¤òÊÄ¤¸¡¢¥Á¡¼¥à¤òµî¤Ã¤¿º¸ÏÓ¤Î»Ñ¤¬¡¢º£Ç¯¤Î¥¥ã¥ó¥×¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¡£¸«´·¤ì¤¿ÇØÈÖ¹æ¡Ö22¡×¤¬¥Õ¥©¥È¥Ç¡¼¤Ë¤¤¤Ê¤¤¸½¼Â¤Ë¡¢Ä¹Ç¯¥Á¡¼¥à¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ï¼ä¤·¤µ¤òÊç¤é¤»¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬¥Á¡¼¥à¤Î´é¤È¤·¤ÆÌöÆ°¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¥«¡¼¥·¥å¡Ê¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤Î¤¢¤ÀÌ¾¡Ë¤ò¸«¤Ê¤¤¤Î¤¬ÊÑ¤Êµ¤Ê¬¡×¡Ö¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤ò¸«¤Ê¤¤¤Î¤Ïµ¤Ê¬¤¬Íî¤Á¹þ¤à¡×¡Ö±Ê±ó¤Ë¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤¬Îø¤·¤¤¡¡¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ï¼ä¤·¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¿·»þÂå¤ÎËë³«¤±¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¹ë²Ú¤Ê¼Ì¿¿¤ÎÎ¢¤Ç¡¢°ÎÂç¤Ê¸ùÏ«¼Ô¤Ø¤Î¡È¥í¥¹¡É¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë