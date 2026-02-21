Ãæ¹ñÁª¼ê¤Î¶¥µ»Ãæ¤Ë¡Ö¤Þ¤µ¤«¡ª¡×¡¡Ãæ·Ñ¥«¥á¥é¤¬Âª¤¨¤¿¡ÈÈôÍèÊª¡É¤Ë±ÑBBC¼Â¶·ÀÊ¶ÄÅ·¡ÖÇò¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×
¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Î¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¥¹¥¡¼ÃË»Ò¥Ï¡¼¥Õ¥Ñ¥¤¥×¤Ï20Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö21Æü¡Ë¡¢·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Õ¥§¥ì¥¤¥é¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤¬¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£Æ±Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Í½Áª¤Ç¤Ï¡¢Ãæ¹ñÁª¼ê¤Î¥é¥ó¤ÎºÇÃæ¤Ë»×¤ï¤Ì¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤¬È¯À¸¡£±Ñ¸ø¶¦ÊüÁ÷¡ÖBBC¡×¤Î¼Â¶·ÀÊ¤ò¶ÄÅ·¤µ¤»¤¿¡£
¡¡À¹³¤Ë²¡ÊÃæ¹ñ¡Ë¤Î¥é¥ó¡£Àª¤¤¤è¤¯¥È¥ê¥Ã¥¯¤ò·è¤á¤ëºÇÃæ¡¢¥Ý¥±¥Ã¥È¤«¤é²¿¤«¤¬Íî¤Á¤¿¡£¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤À¡£²»³Ú¤òÄ°¤¤Ê¤¬¤é»îµ»¤¹¤ëÁª¼ê¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤Åßµ¨¸ÞÎØ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¸÷·Ê¡£³ê¤ê¹ß¤ê¤¿Àè¤Ç¡¢Ìµ»ö¤Ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¥¹¥Þ¥Û¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡BBC¸ø¼°X¤¬¼ÂºÝ¤Î±ÇÁü¤ò¸ø³«¡£¼Â¶·ÀÊ¤Ï¡ÖÂÔ¤Æ¡ª¡¡¤¢¤ì¤ÏÃ¯¤Î¤À¡©¡¡¥¹¥Þ¥Û¤«¡©¤Þ¤µ¤«¡ª¡×¡Ö¥¹¥Þ¥Û¤¬¿á¤ÃÈô¤ó¤À¤¾¡ª¡×¤È¶Ã¤¤òÅÁ¤¨¤¿¡£Ãè¤òÉñ¤¦¥¹¥Þ¥Û¡£¡ÖÈà¤Î¸å¤í¤Ç1800¡Ê5²óÅ¾¡Ë·è¤á¤¿¤¾¡ª¡¡¸«¤¿º£¤Î¡©¡×¤È¾Ð¤¦¤È¡¢¡Ö¥¸¥ã¥Ã¥¸¤¬º£¤Î¥¹¥Þ¥Û¤Îµ»¤âºÎÅÀ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¤¤¤¤ó¤À¤±¤É¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¥¸¥ç¡¼¥¯¤òÈô¤Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥ê¥×¥ì¡¼±ÇÁü¤Ç¥¹¥Þ¥Û¤¬ÃåÀã¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬±Ç¤ë¤È¡¢¡Ö¤¢¤¢¡¢ºÇ°¤À¡Ä¡Ä¡£¤·¤«¤â¡Ê¥¹¥Þ¥Û¤Î¿§¤¬¡ËÇò¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È»ØÅ¦¡£¡Ö²èÌÌ¤ò²¼¤Ë¤·¤ÆÃåÃÏ¤·¤¿¤éºÇ¸å¤À¡£ÀäÂÐ¤Ë¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¤è¡×¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤éÆ¬¤òÊú¤¨¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Ìµ»ö¤ËÊÑ´¹¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤ª¡¢¤¢¤Ã¤¿¤¾¡ª¡¡¤Þ¤ÀÆ°¤¤¤Æ¤ë¤«¤Ê¡©¡×¤È¤¹¤Ã¤«¤ê¥¹¥Þ¥Û¤ÎÃíÌÜ¤¬¸þ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡À¹³¤Ë²¤ÏÍ½ÁªÇÔÂà¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë