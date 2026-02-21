½»¿Í¤¬¤ä¤±¤É ¾®²°¤«¤é½Ð²Ð¤·½»Âð¤Ê¤É¤Ë±ä¾Æ¡¡»³·Á¡¦´¨²Ï¹¾»Ô
»³·Á¸©´¨²Ï¹¾»Ô¤Ç21Æü¸áÁ°¡¢¾®²°¤«¤é½Ð²Ð¤¹¤ë²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¡¢ÎÙÀÜ¤¹¤ë½»Âð¤Ê¤É¤Ë¤â±ä¾Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î²Ð»ö¤Ç½»¿Í¤ÎÃËÀ¤¬·Ú¤¤¤ä¤±¤É¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
21Æü¸áÁ°9»þ5Ê¬¤´¤í¡¢´¨²Ï¹¾»Ô¼Æ¶¶¤ÎÀÐ»³¹§ÃË¤µ¤ó¤Î¾®²°¤¬Ç³¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¶á¤¯¤Î½»Ì±¤«¤é119ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²Ð¤Ï¾ÃËÉ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ª¤è¤½5»þ´Ö¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¾®²°¤ËÎÙÀÜ¤¹¤ëÀÐ»³¤µ¤ó¤Î½»Âð¤Ê¤É¤â¾Æ¤±¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤Î²Ð»ö¤Ç¡¢ÀÐ»³¤µ¤ó¤¬·Ú¤¤¤ä¤±¤É¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢²Ð¤¬½Ð¤¿¾®²°¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¼Ö¤¬ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤ä¾ÃËÉ¤Ï¡¢¸½¾ì¤Ç¼Â¶·¸«Ê¬¤ò¹Ô¤¤¡¢½Ð²Ð¸¶°ø¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£