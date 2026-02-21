¥¢¥ó¥ß¥«¡¡´§¥é¥¸¥ª¤Ë¡Ö½é¤Î½÷À¥²¥¹¥È¡×²ÎÉ±¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡ÖÅº¤¤Êý¤¬¤¤¤Ä¤âÍ¥¤·¤¯¤Æ¤ä¤Ã¤Ñ¤êÁÇÅ¨¡×
¡¡¥â¥Ç¥ë¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥¢¥ó¥ß¥«¡Ê53¡Ë¤¬21Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¿Íµ¤²Î¼ê¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖËÜÆü¤Ï¡¢20:05¡Á20:55 NHK¥é¥¸¥ª ¡ÊÁ´¹ñ¡Ë¡Ú¥¢¥ó¥ß¥« Teen-ager¶æ³ÚÉô¡Û ¤Ë¡¢½é¤Î½÷À¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥±¥¤¤Á¤ã¤ó¤¬Íè¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤è¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¤¿¥¢¥ó¥ß¥«¡£²Î¼ê¤Î¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥±¥¤¤È¥¥å¡¼¥È¤Ê¥Ý¡¼¥º¤ò¤·¤¿2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥¯¥ê¤Á¤ã¤ó¤È¤Ï¿§¡¹ÏÃ¤¹¤±¤É¡¢Ã¯¤«¤ÎÇº¤ß¤òÄÌ¤·¤Æ¤½¤Î¿Í¤Î°Õ¸«¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¥â¥Î¤Î¸«Êý¤ò¤Þ¤¿È¯¸«¤Ç¤¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â¿·Á¯¤Ç¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡ÖÉÔ°Â¤¬¤¢¤ë¡¢Çº¤à¤Î¤Ï°ìÀ¸·üÌ¿À¸¤¤Æ¤ë¾Ú¡¡¼ºÇÔ¤¬ÉÝ¤¯¤Æ°ìÊâÆ§¤ß½Ð¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¶ÛÄ¥¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤â¡£¤Ç¤â·Ð¸³¤·¤Æ¤ß¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢µ¤¤Å¤¤¬¤¢¤ê¡¢¤è¤êÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¤ÎÌ¤Íè¤Ë³è¤«¤»¤ë¡¡Çº¤á¤ë³§¤µ¤ó¤ò±þ±ç¤·¡¢°ì½ï¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¯ÈÖÁÈ¤Ç¤¹¡£¡¡³§¤µ¤ó¤Î¿´¤Î¤ªÀ¼Ê¹¤«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡×¤ÈÅº¤¨¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥ß¥«¤µ¤ó¤Î´ó¤êÅº¤¤Êý¤¬¤¤¤Ä¤âÍ¥¤·¤¯¤Æ¤ä¤Ã¤Ñ¤êÁÇÅ¨¤Ê¿Í¤À¤Ê¤¡¡×¡Ö¥¢¥ó¥ß¥«¤µ¤óÈþ¤·¤¤¡×¡Ö»ä¤â¥ß¥«¤µ¤ó¤Ë¤ªÇº¤ßÊ¹¤¤¤ÆÍß¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬¡£¤Æ¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥±¥¤¤«¤é¤Ï¡Ö¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤·¡¢µÕ¤Ë¤È¤Æ¤âÊÙ¶¯¡¢»É·ã¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¤ß¤Ê¤µ¤ó´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Í¡¡¥ª¥ó¥Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡¡¤Þ¤¿¸Æ¤ó¤Ç¤Í¡ª¡×¤È´¶¼Õ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬ÆÏ¤¤¤¿¡£