´ØÅì³ÆÃÏ¤Ç»³²Ð»öÁê¼¡¤°¡Ä °ñ¾ë¡¦¾ïÎ¦ÂÀÅÄ»Ô¤Î½»Âð¡¦¹©¾ì²ÐºÒ¤Ï»³ÎÓ¤Ë±ä¾ÆÃæ¡¡ÆÊÌÚ¡¦¼¯¾Â»Ô¤Î»³ÎÓ¤Ç¤â²Ð»ö¡¡¤¤¤º¤ì¤â¤±¤¬¿Í¤Ê¤·
´ØÅì³ÆÃÏ¤Ç»³²Ð»ö¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ª¤È¤È¤¤Ìë¡¢°ñ¾ë¸©¾ïÎ¦ÂÀÅÄ»Ô¤Ç¡¢½»Âð¤ä¹©¾ì¤¬¾Æ¤±¤ë²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¡¢²Ð¤¬»³ÎÓ¤ËÇ³¤¨°Ü¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¾ÃËÉ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤¤ç¤¦¤â»³ÎÓ¤Ç±ä¾Æ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¾Æ¼ºÌÌÀÑ¤Ï¤ª¤è¤½8¥Ø¥¯¥¿¡¼¥ë¤Ë¾å¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶á¤¯¤Ë½»¤à¿Í
¡Ö¡Ê±ì¤Ï¡Ë¤¤ç¤¦¤ÏÁý¤¨¤¿¤ê¡¢¤Þ¤¿¾Ã¤¨¤¿¤ê¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£¤¤Î¤¦¤è¤ê¤â¤¤ç¤¦¤ÎÊý¤¬¡Ê°ÜÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ë¡£Å´Ãì¤ß¤¿¤¤¤Î¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¢¤ÎÊÕ¤ê¤Î¼êÁ°Â¦¤¬Ç³¤¨¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¤¤Î¤¦¤Ï¡£¤½¤ì¤¬¤ß¤ó¤Ê¸þ¤³¤¦¤Ë²ó¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¤³¤Î¸½¾ì¤«¤é20¥¥í¤Û¤ÉÎ¥¤ì¤¿Æ±¤¸¤¯¾ïÎ¦ÂÀÅÄ»ÔÆâ¤Î»³ÎÓ¤Ç¤â¡¢¤¤ç¤¦¸á¸å¡¢±ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢¾Ã²Ð³èÆ°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢¸á¸å1»þ¤¹¤®¤Ë¤ÏÆÊÌÚ¸©¼¯¾Â»Ô¤Î»³ÎÓ¤Ç¤â²Ð»ö¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£¾ÃËÉ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢1.5¥Ø¥¯¥¿¡¼¥ë¤¬Ç³¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸½ºß¤â±ä¾ÆÃæ¤Ç¤¹¡£
¤¤¤º¤ì¤Î²Ð»ö¤Ç¤â¤±¤¬¿Í¤Ï½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£