º£²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¡¢¤Ò¤È¤Þ¤º¡Ö£¹²óÀ©¡×¤Ç·èÃå¡Ä½ë¤µÂÐºö¤Î£·²óÀ©Æ³Æþ¤Ï¡ÖÀµÞ²á¤®¤ë¡×
¡¡ÆüËÜ¹â¹»ÌîµåÏ¢ÌÁ¡ÊÆüËÜ¹âÌîÏ¢¡Ë¤Ï£²£°Æü¡¢Âçºå»ÔÆâ¤ÇÍý»ö²ñ¤Ê¤É¤ò³«¤¡¢º£²Æ¤ÎÁª¼ê¸¢Âç²ñ¤ò½¾ÍèÄÌ¤ê£¹¥¤¥Ë¥ó¥°¡Ê²ó¡ËÀ©¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤ò¾µÇ§¤·¤¿¡£
¡¡½ë¤µÂÐºö¤Ê¤É¤Î¤¿¤á£·²óÀ©¤ÎÆ³Æþ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢º£²Æ¤ÎºÎÍÑ¤ÏÀµÞ²á¤®¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¡£
¡¡Í¼±¼Ô¤é¤Ç¤Ä¤¯¤ëÆüËÜ¹âÌîÏ¢¤Î¸¡Æ¤²ñµÄ¤¬ºòÇ¯£±£²·î¡¢£·²óÀ©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÁªÈ´Âç²ñ¤Ï£²£°£²£¸Ç¯¤«¤é¡¢²Æ¤Ï¡Ö²ÄµÚÅªÂ®¤ä¤«¤Ê¡×Æ³Æþ¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¤È¤¹¤ëºÇ½ªÊó¹ð½ñ¤òÄó½Ð¡£¤³¤ÎÆü¤ÎÍý»ö²ñ¤Ç¤Ï¡ÖÊó¹ð½ñ¤Î·Ð°Þ¤ä°Õ¿Þ¤¬¸½¾ì¤Ë½½Ê¬¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£º£²Æ¤ÏÀµÞ²á¤®¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿ÂÐ°Õ¸«¤â¤¢¤ê¡¢¡ÖÁª¼ê¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤³¤Î»þ´ü¤ËÊÑ¹¹¤·¤Ê¤¤Êý¤¬¤è¤¤¡×¤È¤Î·ëÏÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¸½¾ì¤ÎÄñ¹³´¶¤¬Âç¤¤¤¸½¾õ¤ò¼õ¤±¡¢Íý»ö²ñ¤Ç¤Ï£·²óÀ©¤Ø¤ÎÍý²ò¤ò¹¤²¤ë¤¿¤á¡¢¡Ò£±¡Ó¹â¹»Ìîµå¤Î»ØÆ³¼Ô¤ä°å»Õ¤é¤Î°Õ¸«¸ò´¹²ñ¡Ò£²¡Ó¾®³ØÀ¸¡¢Ãæ³ØÀ¸¤¬²ÃÌÁ¤¹¤ëÌîµåÃÄÂÎ¤Ø¤ÎÀâÌÀ²ñ¡Ò£³¡ÓÅÔÆ»ÉÜ¸©¹âÌîÏ¢¤Ø¤ÎÀâÌÀ²ñ¡½¡½¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤â·èÄê¡£º£½©¤Î¹ñÌ±¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂç²ñ¡Ê¹ñ¥¹¥Ý¡Ë¤Ç¤Ï¡¢ºòÇ¯¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë£·²óÀ©¤Ç¹Ô¤¦¤³¤È¤â·è¤á¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¹âÌîÏ¢¤Î°æËÜÏË»öÌ³¶ÉÄ¹¤Ï¡Ö£·²óÀ©Æ³Æþ¤Ï·èÄê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¸¡Æ¤²ñµÄ¤ÎÄó¸À¤òºÇÂç¸ÂÂº½Å¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£