¡ÚÊÆ½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¡Û´ä°æÀéÎç¤Ï68¡¢3ÂÇº¹3°Ì¤ÇºÇ½ªÆü¤Ø¡¡ÃÏ¸µ¥¿¥¤¤Î¥¸¡¼¥Î¤¬Ã±ÆÈ¼ó°Ì
¡¡¡þÊÆ½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼¡¡¥Û¥ó¥ÀLPGAÂè3Æü¡Ê2026Ç¯2·î21Æü¡¡¥¿¥¤¡¡¥µ¥¤¥¢¥àCC¥ª¡¼¥ë¥ÉC¡á6649¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼72¡Ë
¡¡¼ó°Ì¤È4ÂÇº¹¤Î3°Ì¤«¤é½Ð¤¿´ä°æÀéÎç¡Ê23¡áHonda¡Ë¤¬4¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡¢¥Ü¥®¡¼¤Ê¤·¤Î68¤Ç²ó¤ê¡¢ÄÌ»»17¥¢¥ó¥À¡¼¤Ë¿¤Ð¤·¤¿¡£½ç°Ì¤Ï3°Ì¤ÇÊÑ¤ï¤é¤º¡¢¥È¥Ã¥×¤È3ÂÇº¹¤ÇºÇ½ªÆü¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¡¡13°Ì¤Ç½Ð¤¿µÈÅÄÍ¥Íø¡Ê25¡á¥¨¥×¥½¥ó¡Ë¤¬68¤Ç²ó¤ê12¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç11°Ì¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡»³²¼ÈþÌ´Í¡Ê24¡á²Ö²¦¡Ë¤Ï70¤Ç²ó¤ê11¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç18°Ì¡£Èª²¬Æà¼Ó¡Ê27¡á¥¢¥Ó¡¼¥à¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡Ë¤â70¤Ç²ó¤ê9¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç27°Ì¡£¾¡¤ß¤Ê¤ß¡Ê27¡áÌÀ¼£°ÂÅÄ¡Ë¤Ï73¤È¥¹¥³¥¢¤òÍî¤È¤·8¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç29°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡72¤Î¸Å¹¾ºÌ²Â¡Ê25¡áÉÙ»ÎÄÌ¡Ë¤Ï7¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç34°Ì¡£70¤ÎÃÝÅÄÎï±û¡Ê22¡á¥ä¥Þ¥¨¥°¥ë¡¼¥×HD¡Ë¤Ï5¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç42°Ì¡£71¤Î´ä°æÌÀ°¦¡Ê23¡áHonda¡Ë¤Ï4¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç46°Ì¡£
¡¡ÇÏ¾ìºé´õ¡Ê20¡á¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¡Ë¤ÈµÈÅÄÎë¡Ê21¡áÂçÅì·úÂ÷¡Ë¤Ï2¥¢¥ó¥À¡¼¤Î58°Ì¡£ºûÀ¸Í¥²Ö¡Ê24¡á¥¢¡¼¥¹À½Ìô¡Ë¤Ï1¥ª¡¼¥Ð¡¼¤Î62°Ì¡£µÜÅÄÀ®²Ú¡Ê28¡áÆüÎ©·úµ¡ÆüËÜ¡Ë¤Ï5¥ª¡¼¥Ð¡¼¤Î66°Ì¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡À¤³¦¥é¥ó¥¯1°Ì¤Î¥¸¡¼¥Î¡¦¥Æ¥£¥Æ¥£¥¯¥ë¡Ê23¡á¥¿¥¤¡Ë¤¬20¥¢¥ó¥À¡¼¤ÇÃ±ÆÈ¼ó°Ì¤ËÎ©¤ÁÊì¹ñ¤Ç¤ÎÍ¥¾¡¤Ë²¦¼ê¤ò³Ý¤±¤¿¡£