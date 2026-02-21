ÊÁËÜÍ¤¡Ö¤¦¤Á¤ÎÊì¤Á¤ã¤ó¡Äµ¢¤ë¤È¥é¥Ã¥×¥Ð¥È¥ë¤ò»Å³Ý¤±¤Æ¤¤Æ¡×18Ç¯¤ËÂ¾³¦¤·¤¿Ì¾½÷Í¥¤ÎÁÇ´é¸ì¤ë
ÇÐÍ¥¤ÎÊÁËÜÍ¤¡Ê39¡Ë¤¬¡¢20ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS·Ï¡ÖA¡Ýstudio¡Ü¡×¡Ê¶âÍË¸á¸å11»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£18Ç¯¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Êì¤Ç½÷Í¥¤Î³ÑÂØÏÂ»Þ¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
MC¤Î¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¡Ê74¡Ë¤¬¡Ö¤³¤³¤Î¤ªÊì¤µ¤ó¡Ä¤¹¤´¤¤¤è¡¢¤¢¤Î¿Í¡×¤È¡¢¶¦±é¤·¤¿»þ¤Î¤³¤È¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
ÊÁËÜ¤Ï¡¢Êì¤«¤é¡Ö»ä¡¢¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤È»¨¶Ò¡ÄÉÛ¶Ò¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é±Ê±ó¤Ë¼ÇµïÂ³¤±¤é¤ì¤ë¡×¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡ÖËÍ¡¢Êì¤È¤â2¿Í¼Çµï¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤¤¤ä¡Á¡¢¤¹¤´¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï²¿¤«±é·àÅªÂÎÎÏ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¤¤¤¯¤é¤Ç¤â·Î¸Å¤¬¤Ç¤¤ë¡£ËÍ¤Ê¤ó¤«¥Û¥ó¥È¤Ë²¿»þ´Ö¤«¤ä¤Ã¤¿¤éµÙ·Æ¤·¤¿¤¤¤Ê¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢Èè¤ì¤Æ¤¤Á¤ã¤¦¤«¤é¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ÎÈ´¤¤É¤³¤í¤âÂ¿Ê¬¤¢¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤â¤¦±Ê±ó¤ËµÙ·Æ¤Ê¤·¤Ç¤º¤Ã¤È¡£¤À¤«¤é²¿¤«¡¢¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤Î¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö¤¦¤Á¤ÎÊì¤Á¤ã¤ó¡¢¥é¥Ã¥×¤Ë¤â¶Å¤Ã¤Æ¤Æ¡¢°ì»þ´ü¡£²¶¤Ï¤¢¤ó¤Þ¤ê¤è¤¯Ê¬¤«¤ó¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢¡Øa¡¥k¡¥a¡¥¤·¤ã¤â¤¸¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦Ì¾Á°¤ò¼«Ê¬¤ËÉÕ¤±¤Æ¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡¢ÄáÉÓ¤¬Âç¾Ð¤¤¤·¤¿¡£
¡Ö¡Ø»ä¤Ïa¡¥k¡¥a¡¥¤·¤ã¤â¤¸¤À¡Ù¤Ã¤Æ¡£¤¦¤Á¤Ëµ¢¤ë¤È¥é¥Ã¥×¥Ð¥È¥ë¤ò»Å³Ý¤±¤Æ¤¤Æ¡£µÞ¤ËÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¡Ø¤¿¤¹¤¯¡Á¡Ù¤È¤«¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¡Ø¤ª¤ª¡¢¤ª¤ª¡¢¤ª¤ª¡¢¤ª¤ª¡Ä¡Ù¤Ã¤Æ¡£¤½¤ó¤ÊÍÛµ¤¤ÊÊì¤Á¤ã¤ó¤À¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
ÄáÉÓ¤¬¡Ö¤¹¤´¤¤¤è¡¢¤¢¤Î¿Í¤ÏËÜÅö¤Ë¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢ÊÁËÜ¤Ï¡Ö¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¤ÇÅ·Á³¤Ç¤ª¤â¤í¤¤¡Ä¤ª¤â¤í¤¤¤Ã¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£