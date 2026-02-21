¥×¥íÌîµå¥ªー¥×¥óÀï¤Ï¤¸¤Þ¤ë¡¡¥«ー¥×¤Ï¥ëー¥ー¤¬¥¢¥Ôー¥ë¡¡»î¹ç¤Ï5-7¤ÇDeNA¤ËÇÔ¤ì¤ë
¥×¥íÌîµå¤Î¥ªー¥×¥óÀï¤¬21Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥ëー¥ー¤¬³«Ëë1·³Æþ¤ê¤òÁÀ¤¤¥¢¥Ôー¥ë¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥«ー¥×¤ÏDeNA¤ÈÂÐÀï¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÀèÈ¯¤ÏÂÐ³°»î¹ç½éÅÐÈÄ¤Î¥É¥é¥Õ¥È2°Ì¥ëー¥ー¡¦óîÆ£ÂÁÄ¾¡£¤½¤ÎÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¡£¡Ö¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤Ë¥Õ¥©¥¢¥Üー¥ë¤òÍ¿¤¨¤ë¤È¡¢¥¿¥¤¥à¥êー¥Äー¥Ùー¥¹¤òÍá¤Ó½é²ó¤Ë¼ºÅÀ¤òµö¤·¤Þ¤¹¡£Â³¤¯2²ó¤Ï»°¿¶¤òÃ¥¤¦¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2²ó¤òÅê¤²3¼ºÅÀ¡£¼¡²óÅÐÈÄ¤Ë¸þ¤±¥ê¥Ù¥ó¥¸¤òÀÀ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¹¥È¥ìー¥È¤ÎÆâ³°¤Î¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤ò¤â¤¦°ìÅÙ¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
°ìÊý¡¢Ìî¼ê¿Ø¤Ç¤Ï¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¥ëー¥ー¤ÎÊ¿Àî¤¬3°ÂÂÇ¤ÈÌöÆ°¡£Ç½ÎÏ¤Î¹â¤µ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£
»î¹ç¤Ï5-7¤Ç¥«ー¥×¤¬ÇÔ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥Áー¥à¤Ï22Æü¡¢23Æü¤â¥ªー¥×¥óÀï¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú2026Ç¯2·î21Æü¡Û