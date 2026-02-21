¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤âÂÐºöÅÁ¼ø¡¡¡ÖÀ¤³¦°ì¡×¤òÌ£¤ï¤Ã¤¿35ºÐÊá¼ê¤â½é¤á¤Æ¤Î·Ð¸³¡Ä¡È»þ´Ö¤ËÄÉ¤ï¤ì¤ë¡ÉÌîµå¡Ú»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Û
ダルビッシュがアドバイスするなど、侍ジャパンはピッチクロックの対策を入念に行っている
¡¡ÌîµåÆüËÜÂåÉ½¡Ö»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤Ï¡¢¶¯²½¹ç½É¤Ç¥Ô¥Ã¥Á¥¯¥í¥Ã¥¯¤ÎÂÐºö¤òÆþÇ°¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Î×»þ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍ¤â¡¢2·î19Æü¤ÎÂè2¥¯¡¼¥ëºÇ½ªÆü¤Ë¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ÎÅêµåÎý½¬¸å¤ËÊá¼ê¿Ø¤Ø¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥àºÇÇ¯Ä¹¤ÎÃæÂ¼ÍªÊ¿¤Ï¡¢ÆâÍÆ¤Ï´ë¶ÈÈëÌ©¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡ÖÂç²ñ¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤µ¤ó¤«¤é¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡Ö¥Ü¡¼¥ë¤Î¸ò´¹¤À¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢»þ´Ö¤òÍ¸ú³èÍÑ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤«¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÏÃ¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Åê¼ê¤ÏÊá¼ê¤ÎÊÖµå¤ò¼õ¤±¤Æ¤«¤éÁö¼Ô¤Ê¤·¤Ç¤Ï15ÉÃ¡¢Áö¼Ô¤¢¤ê¤Î¾ì¹ç¤Ï18ÉÃ°ÊÆâ¤ËÅêµåÆ°ºî¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢18Æü¤Ë¥é¥¤¥ÖBP¤ò¹Ô¤Ã¤¿ºÝ¡¢¥Ô¥Ã¥Á¥¯¥í¥Ã¥¯¤Ç»þ´Ö¤ËÇ÷¤é¤ì¤ëÃæ¤Ç²ÝÂê¤â¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö°ìÄê¤Î¥ê¥º¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ï¤Þ¤À¹ç½ÉÃæ¤ÇµÍ¤á¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤Í¤È¡£¤¢¤È¤ÏMLB¤Î¼ÂºÝ¤Î¥Ü¥¿¥ó¤ò¥Ô¥Ã¥Á¥¯¥í¥Ã¥¯¤Ç²¡¤¹Êý¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Ãæ¤Ç¤É¤ó¤É¤óÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¥µ¥¤¥ó¤òÅÁÃ£¤¹¤ë¤¿¤á¤Îµ¡´ï¤Ç¤¢¤ë¥Ô¥Ã¥Á¥³¥à¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡£2023Ç¯¤ÎWBC¤Ç¤ÏÀ¤³¦°ì¤ò·è¤á¤¿½Ö´Ö¤Ë¥Þ¥¹¥¯¤òÈï¤Ã¤¿ÃæÂ¼¤â¡¢½é¤á¤Æ¤Î·Ð¸³¤À¡£
¡¡35ºÐ¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ï¡Ö±¦¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Ç³°¤¬Íß¤·¤¤¤Î¤Ë¥¤¥ó¥³¡¼¥¹¤Î¥µ¥¤¥ó¤ò½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤ä¤Ã¤Ñ¤êËÍ¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¡£¥¥ã¥ó¥»¥ë¥Ü¥¿¥ó¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¥ã¥ó¥»¥ë¤ò²¡¤¹¤ÈÅê¼ê¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤êÆ°ÍÉ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤·¡¢¤½¤³¤Ç»þ´Ö¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¿©¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡£¤Ê¤ë¤Ù¤¯¤½¤¦¤¤¤¦¥ß¥¹¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¡¢µ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤¿¡£
¡¡¡ÖËÍ¤é¤Ï¥·¡¼¥º¥óÃæ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿Ìîµå´Ñ¤È¤¤¤¦¤«¡¢»þ´Ö¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÌîµå¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿ÃæÂ¼¡£ËÜÈÖ¤Ë¸þ¤±¤Æ¤¤¤è¤¤¤è¶¯²½»î¹ç¤â»Ï¤Þ¤ë¤¬¡¢º£¸å¡¢¼ÂÀï¤ò·Ð¤Æ´·¤ì¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£
