¡Ö¿·µ¬¸ø³«³ô¤´ÅöÁª¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¹âÎðÃËÀ¤«¤é·«¤êÊÖ¤·¶â¤À¤Þ¤·¼è¤ë
·§ËÜ¸©Å·Áð»Ô¤Î¹âÎðÃËÀ¤«¤é·«¤êÊÖ¤·¶â¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¼¢²ì¸©¤ÎÃË¤¬º¾µ½¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¼¢²ì¸©¶á¹¾È¬È¨»Ô¤ÎÌµ¿¦¡¢À¾ß·½ç°ìÍÆµ¿¼Ô62ºÐ¤Ç¤¹¡£
À¾ß·ÍÆµ¿¼Ô¤ÏÊ£¿ô¤Î¿ÍÊª¤È¶¦ËÅ¤·¡¢Å·Áð»Ô¤Ë½»¤à74ºÐ¤ÎÃËÀ¤Ë¡Ö¿·µ¬¸ø³«³ô¤Î¤´ÅöÁª¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÈSNS¤Ç¤¦¤½¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÁ÷¤ê¡¢¤¦¤½¤ÎÅê»ñÏÃ¤Ç320Ëü±ß¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿µ¿¤¤¤Ç2·î6Æü¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ20Æü¡¢Æ±¤¸ÃËÀ¤«¤éÆ±¤¸¼ê¸ý¤Ç2000Ëü±ß¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿µ¿¤¤¤ÇºÆÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
À¾ß·ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¼õ¤±»ÒÌò¤Ç¡¢ÃËÀ¤Î¼«Âð¤Ç¶â¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ç¤Ï¡¢Èï³²¤Ë¤¢¤Ã¤¿ÃËÀ¤¬¼êÅÏ¤·¤Ç3²ó¡¢Á÷¶â¤Ç4²ó¡¢¶â¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤é¤ì¡¢Èï³²Áí³Û¤ÏÌó3800Ëü±ß¤Ë¤Î¤Ü¤ë¤È¤ß¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£