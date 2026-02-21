¡Ö´õ¾¯¡¦Æñ¼£À¼À´µ¡×¤Ø¤ÎÍý²ò¤ò¡¡28Æü¤òÃæ¿´¤ËÁ´¹ñ¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È
¡¡´µ¼Ô¿ô¤Î¾¯¤Ê¤µ¤Ê¤É¤¬ÍýÍ³¤Ç¸¦µæ¤¬¿Ê¤Þ¤º¡¢Ç§ÃÎÅÙ¤âÄã¤¤ÉÂµ¤¤Ø¤ÎÍý²ò¤ò¹¤²¤ë¤¿¤á¡¢ËèÇ¯2·îºÇ½ªÆü¤Ï¡ÖÀ¤³¦´õ¾¯¡¦Æñ¼£À¼À´µ¤ÎÆü¡×¡ÊRare¡¡Disease¡¡Day¡¢Î¬¾ÎRDD¡Ë¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë³èÆ°¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¡¢Åö»ö¼ÔÃÄÂÎ¤Ê¤É¤¬28Æü¤òÃæ¿´¤ËÁ´¹ñ¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡ÖRDD¡¡JAPAN¡×¤¬¾ðÊó¤ò·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±¥µ¥¤¥È¤Î»öÌ³¶É¤òÌ³¤á¤ëNPOË¡¿Í¡ÖASrid¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2·îºÇ½ªÆü¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢4Ç¯¤Ë1ÅÙ¤¦¤ë¤¦Ç¯¤¬¤¢¤ë¡Ö¥ì¥¢¤ÊÆü¡×¤Î¤¿¤á¡£2008Ç¯¤«¤é²¤½£¤Ç³èÆ°¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â10Ç¯¤«¤éÁ´¹ñ¤Ç´ØÏ¢¹Ô»ö¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£