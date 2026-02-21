ÊÆ·³¤Î¥¸¥§¥é¥ë¥É¡¦¥Õ¥©¡¼¥É¶õÊìÂÇ·â·²¡¢ÃÏÃæ³¤Æþ¤ê¡¡¥È¥é¥ó¥×»á¤¬¥¤¥é¥ó¹¶·â¸¡Æ¤¤¹¤ëÃæ
¡ÊCNN¡ËÊÆ³¤·³¤Î¶õÊì¡Ö¥¸¥§¥é¥ë¥É¡¦¥Õ¥©¡¼¥É¡×¤òÃæ³Ë¤È¤¹¤ë¶õÊìÂÇ·â·²¤¬ÃÏÃæ³¤¤ËÆþ¤ê¡¢ÃæÅì¤Ø¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤¬¥¤¥é¥ó¤ËÂÐ¤¹¤ë·³»ö¹ÔÆ°¤ÎÁªÂò»è¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ëÃæ¡¢ÃæÅìÃÏ°è¤ËÅ¸³«¤¹¤ëÂ¾¤ÎÂ¿¿ô¤ÎÊÆ·³ÀïÎÏ¤Ë¹çÎ®¤¹¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¥È¥é¥ó¥×»á¤¬¥¸¥§¥é¥ë¥É¡¦¥Õ¥©¡¼¥É¤òÃæÅì¤ËÇÉ¸¯¤¹¤ë¹Í¤¨¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¤Î¤Ï1½µ´ÖÁ°¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¥Õ¥©¡¼¥É¶õÊìÂÇ·â·²¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤ÎÂÐ¥Ù¥Í¥º¥¨¥éÀ¯ºö¤Î°ì´Ä¤Ç¡¢¿ô¥«·î¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥«¥ê¥Ö³¤¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥ª¡¼¥×¥ó¥½¡¼¥¹¤Î´ÏÁ¥ÄÉÀ×¥Ç¡¼¥¿¤äSNS¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤òCNN¤¬³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤è¤ë¤È¡¢20Æü¤Ë¥¸¥Ö¥é¥ë¥¿¥ë³¤¶®¤òÄÌ²á¤·¡¢ÃÏÃæ³¤Æþ¤ê¤·¤¿¡£
CNN¤Ï19Æü¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï·³»ö¹ÔÆ°¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ë¾ì¹ç¤ÎÁªÂò»è¤È¤·¤Æ¡¢ÌÜÉ¸¤ò¹Ê¤Ã¤¿¸ÂÄêÅª¤Ê¹¶·â¤«¤é¿ô½µ´ÖÂ³¤¯·ÑÂ³Åª¤ÊºîÀï¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¤¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£ºîÀïÎ©°Æ¤Ë¾Ü¤·¤¤¾ðÊó¶Ú¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÊÆ·³¤Ï¤Þ¤À¹¶·âÌÜÉ¸¤Î¥ê¥¹¥È¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
ÊÆ¹ñ¤ÏÃæÅì¤ËÅ¸³«¤¹¤ëÀïÎÏ¤òÂçÉýÁý¶¯¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀïÆ®µ¡¤ä¶õÃæµëÌýµ¡¤òÇÉ¸¯¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÄÉ²Ã¤ÎËÉ¶õ¥·¥¹¥Æ¥à¤ò´Þ¤áÍ¢Á÷µ¡¿ô½½µ¡Ê¬¤ÎÁõÈ÷ÉÊ¤òÁ÷¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¥¸¥§¥é¥ë¥É¡¦¥Õ¥©¡¼¥É¤Ï¡Ö¥¨¥¤¥Ö¥é¥Ï¥à¡¦¥ê¥ó¥«¡¼¥ó¶õÊìÂÇ·â·²¡×¤ò´Þ¤à12ÀÉ¶á¤¤ÊÆ³¤·³¤Î´ÏÄú¤Ë²Ã¤ï¤ë¡£
¥¸¥§¥é¥ë¥É¡¦¥Õ¥©¡¼¥É¤ÏÀ¤³¦ºÇÂçµé¤Î¶õÊì¡£¤³¤ÎÂÇ·â·²¤Ë¤Ï¶îÃà´Ï¡Ö¥¦¥£¥ó¥¹¥È¥ó¡¦¥Á¥ã¡¼¥Á¥ë¡×¤ä¡Ö¥Ù¥¤¥ó¥Ö¥ê¥Ã¥¸¡×¡¢¡Ö¥Þ¥Ï¥ó¡×¤Î¤Û¤«¡¢4¸ÄÀïÆ®Èô¹ÔÂâ¤ä1¸ÄÅÅ»Ò¹¶·âÈô¹ÔÂâ¤Ê¤É¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ëÂè8¶õÊì¹Ò¶õÃÄ¤â´Þ¤Þ¤ì¤ë¡£