¡Ú£×£Â£Ã¡Û¾¾°æÍµ¼ù¤ÎÉé½ý¤Ï¡Ö´Ú¹ñ¤Ë¤ÏÉÔ¹¬Ãæ¤Î¹¬¤¤¤À¡×¤È´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡¡¥±¥¬¤Ç½Ð¾ì¤¬ÉÔÆ©ÌÀ¤Ë
¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¥ê¥ê¡¼¥Õº¸ÏÓ¤È¤·¤Æ³èÌö¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Î¾¾°æÍµ¼ùÅê¼ê¡Ê£³£°¡Ë¤¬¸Ô´ØÀá¤ÎÄ¥¤ê¤òÁÊ¤¨¤Æ£±£¹Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²£°Æü¡Ë¤Î¥é¥¤¥Ö£Â£Ð¤òÅÓÃæ¹ßÈÄ¡£¥¹¥¿¥á¥ó´ÆÆÄ¤¬¡Ö£×£Â£Ã½Ð¾ì¤¬´í¤Ö¤Þ¤ì¤ë¾õ¶·¤À¡×¤È¿´ÇÛ¤¹¤ë¤Ê¤É¤Þ¤µ¤«¤ÎàÎ¥Ã¦´íµ¡á¤È¤Ê¤ê¡¢´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¡ÖÉÔ¹¬Ãæ¤Î¹¬¤¤¤À¡×¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ¤ÈÆ±¤¸¥×¡¼¥ë£Ã¤Î´Ú¹ñ¤Ë¤¹¤ì¤Ð¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ÎÍ×¤Î°ÛÊÑ¤ÏÏ¯Êó¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥¿¥ë¥³¥ê¥¢¡×¤Ï¡ÖÉÔÎ¸¤ÎÉé½ý¤Ë¤è¤êÂç²ñ½Ð¾ì¤¬ÉÔÆ©ÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¤ÏÁê¼¡¤°Éé½ý¤Çàµã¤´éá¤Î¾õÂÖ¤À¡£Ê¿ÎÉ³¤ÇÏ¡ÊÀ¾Éð¡Ë¤¬¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¤ÎÆùÎ¥¤ì¡¢ºòÇ¯ËÉ¸æÎ¨£°¡¦£±£·¤È¤¤¤¦¶Ã°ÛÅª¤ÊÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿ÀÐ°æÂçÃÒ¡Êºå¿À¡Ë¤â¥¢¥¥ì¥¹ç§¤òÉé½ý¤·¤¿¡£¤¹¤Ç¤Ë£Î£Ð£Â¤òÀÊ´¬¤·¤¿¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Îµß±çÅê¼ê¤ÏÁê¼¡¤¤¤ÇÎ¥Ã¦¤·¤¿¡×¤È¸Î¾ã²Ò¤òÊÂ¤Ù¤¿¤¦¤¨¤Ç¡ÖÆüËÜ¤Ï¥Ö¥ë¥Ú¥ó¿Ø¹½ÁÛ¤òÇò»æ¤ËÇò»æ¤ËÌá¤·¤ÆºÆ¹Í¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡£´Ú¹ñ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÉÔ¹¬Ãæ¤Î¹¬¤¤¤È¸À¤¨¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£