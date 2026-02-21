¡È13¿Í¤¤ç¤¦¤À¤¤¤ÎÄ¹½÷¡É´Ú¹ñ½÷Í¥¡¢Ëö¤Ã»Ò¤ÎÃÂÀ¸Åö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡Ö¤Þ¤¿»º¤ó¤À¤Î¡©¤ÈÊì¤ËÅÜ¤ê¤ò¡Ä¡×
13¿Í¤¤ç¤¦¤À¤¤¤ÎÄ¹½÷¤Ç¤¢¤ë½÷Í¥¥Ê¥à¡¦¥Ü¥é¤¬¡¢Êì¿Æ¤Î½Ð»º¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¿´¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤òÅê¤²¤«¤±¤¿½Ö´Ö¤ò²óÁÛ¤·¡¢¼ê»æ¤Ç»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
2·î20Æü¡¢´Ú¹ñ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿KBS 2TV¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¿·¾¦ÉÊÈ¯Çä¡Á¥³¥ó¥Ó¥Ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¸½ºßÇ¥¿±Ãæ¤Î¥Ê¥à¡¦¥Ü¥é¤¬Êì¿Æ¤Ëµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤ë»Ñ¤¬Âª¤¨¤é¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ê¥à¡¦¥Ü¥é¡¢"13¿Í¤¤ç¤¦¤À¤¤"¤ÎÂç²ÈÂ²¤ò¸ø³«
¤³¤ÎÆü¡¢¥Ê¥à¡¦¥Ü¥é¤ÏÊì¤È½Ð»º¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¡¢Èà½÷¤Ë°¸¤Æ¤Æ½ñ¤¤¤¿¼ê»æ¤òÏ¯ÆÉ¤·¤¿¡£Èà½÷¤Ï¡¢¡Ö·ëº§¤·¤Æ»Ò¶¡¤ò¼ø¤«¤ë¤È¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¹Í¤¨¤¿¡£Ç¥¿±¤·¤Æ¤«¤é¡¢°ìÁØ¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö»ä¤è¤ê¤â¾®¤µ¤ÊÂÎ¤Ç13¿Í¤Î»Ò¶¡¤ò»º¤ó¤Ç°é¤Æ¤ë¤Î¤Ï¡¢¤É¤ì¤Û¤ÉÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¤«¡×¤ÈÅÇÏª¤·¤¿¡£
¥Ê¥à¡¦¥Ü¥é¤Ï¡¢¡Ö»þ´Ö¤¬·Ð¤Á¡¢¼«Ê¬¤¬Ç¥ÉØ¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤¢¤Îº¢É¬»à¤ËÂÑ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ªÊì¤µ¤ó¤Î¾®¤µ¤Ê¸å¤í»Ñ¤¬¸«¤¨¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢²áµî¤Î¤³¤È¤ò¿½¤·Ìõ¤Ê¤¯»×¤Ã¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡ÖËö¤Ã»Ò¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤È¤¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¤ËÅÜ¤Ã¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¡©¡×¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¤ÏÉÝ¤¤¤Ê¤«¡¢¶ìÏ«¤·¤Æ½Ð»º¤ò¤·¤¿¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤¢¤Î¤È¤¤Ê¤¼¤¢¤ó¤Ê¤ËÅÜ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¸å²ù¤·¤¿¡£
¥Ê¥à¡¦¥Ü¥é¤ÏÅÜ¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£Èà½÷¤Ï¡¢¡ÖÊì¤ÏËö¤Ã»Ò¤â¹âÎð¤Ç½Ð»º¤·¡¢¶ìÏ«¤·¤Æ°é¤Æ¤¿¡£°é»ù¤ÇÂçÊÑ¤½¤¦¤ÊÊì¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ø¤³¤ó¤Ê¤ËÂçÊÑ¤Ê»×¤¤¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ë¡¢¤Þ¤¿»º¤ó¤À¤Î¡©¡Ù¤ÈÉÔËþ¤òÏ³¤é¤·¤¿¤¬¡¢¤¢¤Î¤È¤¤Î»Ñ¤¬¤º¤Ã¤ÈÆ¬¤ËÉâ¤«¤ó¤Ç¡¢¿½¤·Ìõ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡þ¥Ê¥à¡¦¥Ü¥é ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1989Ç¯11·î27ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£´Ú¹ñ¡¦¥½¥¦¥ë½Ð¿È¡£13¿Í¤¤ç¤¦¤À¤¤¤ÎÄ¹½÷¤Ç¡¢¹â¹»1Ç¯À¸¤À¤Ã¤¿2005Ç¯¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡¢MBC¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡ØÆüÍËÆü ÆüÍËÆü¤ÎÌë¤Ë¡Ù¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¡ÖÅ·»È¤¿¤Á¤Î¹ç¾§¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ·ÝÇ½³¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£Íâ2006Ç¯¤è¤ê½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ò»Ï¤á¡¢¡ØÂÀÍÛ¤òÊú¤¯·î¡Ù¡Ø¥µ¥á¡Á°¦¤ÎÌÛ¼¨Ï¿¡Ù¡Ø»ä¤Î¿´¥¥é¥¥é¡Ù¡Øº£Æü¤Î¥¦¥§¥Ö¥È¥¥¡¼¥ó¡Ù¡Ø¥Ò¥ç¥·¥à¤ÎÆÈÎ©Ê³Æ®µ¡ÁLive Your Own Life¡Ù¤Ê¤É¤Î¥É¥é¥Þ¡¢¡Ø¥µ¥Ë¡¼ ±Ê±ó¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¡Ù¡ØÅà¤¨¤ë²ç¡Ù¤Ê¤É¤Î±Ç²è¤Ë½Ð±é¡£2025Ç¯5·î¡¢Æ±¤¤Ç¯¤Î°ìÈÌÃËÀ¤È2Ç¯¤Î¸òºÝ¤ò·Ð¤Æ·ëº§¤·¤¿¡£