¡Ú1°Ì¡Á6°Ì¡Û2·î22Æü(Æü)¤Î±¿Àª¤òÈ¯É½¡ªËèÆü12À±ºÂÀê¤¤¥é¥ó¥¥ó¥°♡
¡Ú1°Ì¡Û»³ÍÓºÂ
Áí¹ç±¿¡§¡ú¡ú¡ú¡ú¡ú
±¿µ¤¤¬¤¢¤Ê¤¿¤ËÌ£Êý¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÆü¡£¡Ö¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¹â¤¤¤Ê¡×¡ÖÀ®¸ù¤·¤¿¤é´ñÀ×¡ª¡×¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¤Ë¤ÏºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£¹Í¤¨²á¤®¤º¤Ë¡¢¤Þ¤º¤ÏÆ°¤¤¤Æ¤ß¤Æ¡£°ÊÁ°¼ºÇÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤é¡¢1¤Ä¹©É×¤ò¥×¥é¥¹¤¹¤ë¤È¡»¡£
¹¬±¿¤Î¶¯É÷¤¬¿á¤¤¤Æ¤¤½¤¦¤ÊÎø°¦±¿¤Ç¤¹¡£°ÊÁ°¤Ë¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿Áê¼ê¤Ë¡¢ºÆ¤Ó¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ò¤·¤Æ¤ß¤ë¤Î¤â¡»¡£½Ð²ñ¤¤¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ê¤é¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë¹ÔÆ°¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Îø¿Í¤Ë¤Ï¡¢¾ðÇ®Åª¤Ê¸ÀÍÕ¤òÍ¥¤·¤¤¥È¡¼¥ó¤ÇÅÁ¤¨¤Æ¡£
¶â±¿
¤ª¶â¤È¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤òËá¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÆü¤Ç¤¹¡£¤Þ¤º¤ÏËè·î¤Î¼ýÆþ¤È¡¢²¿¤Ë¤É¤ì¤À¤±¤Î¤ª¶â¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢º£¸å¤ÎÍ½»»¤äÃù¶â¤ÎÌÜÉ¸¤òÎ©¤ÆÄ¾¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£º£Æü¤Ï¡¢¤¤¤¤¹Í¤¨¤¬Éâ¤«¤Ó¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥é¥Ã¥¡¼¥¢¥¤¥Æ¥à¡§Âç¤¤á¤Î¥Ù¥ë¥È
¥é¥Ã¥¡¼¥«¥é¡¼¡§¥´¡¼¥ë¥É
¡Ú2°Ì¡Û»â»ÒºÂ
Áí¹ç±¿¡§¡ú¡ú¡ú¡ú¡ú
¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤¬¡¢ÁÛÁü°Ê¾å¤Ë¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¤½¤¦¤Ê´ò¤·¤¤±¿µ¤¤ÎÆü¤Ç¤¹¡ª¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤â¸½¤ì¤½¤¦¡£¹Ô¤µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢ÁÇÄ¾¤Ë¼þ¤ê¤ËÏÃ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¼ê¤òº¹¤·¿¤Ù¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¤Ë¤Ï¡¢ÁÇÄ¾¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ´Å¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Îø°¦±¿
Îø¿Í¤ä¹¥¤¤Ê¿Í¤È´Ø¤ï¤ë¤È¡¢ÉáÃÊ¤Ê¤éÀ¹¤ê¾å¤¬¤ëÏÃÂê¤Ç¤â¥±¥ó¥«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¡£¤¿¤À¡¢´Ø¤ï¤é¤º¤Ë¤¤¤ì¤Ð¡¢°¦¾ð¤ä¿®Íê¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼«Ê¬¤«¤é¤ÎÏ¢Íí¤Ï¹µ¤¨¤Æ¡¢Áê¼ê¤«¤é¤ÎÏ¢Íí¤Ë¤ÏÍ¥¤·¤¯¡¢Åö¤¿¤ê¾ã¤ê¤Î¤Ê¤¤ÊÖ»ö¤¬Àµ²ò¡£
¶â±¿
¤ª¶â¤È¤Î±ï¤¬ºÇ¹â¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤ë±¿µ¤¤ÎÆü¤Ç¤¹¡£Ž¢¤¿¤¯¤µ¤ó²Ô¤®¤¿¤¤Ž£Ž¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ª¶â¤¬¤Û¤·¤¤Ž£¤ÈìÅÍß¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆOK¡ª¤¿¤À¤·¡¢³Ú¤ò¤·¤Æ²Ô¤´¤¦¤È¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡£²Ô¤°Ç½ÎÏ¤È¶â±¿¤Ë¡¢Æ±»þ¤ËËá¤¤ò¤«¤±¤ë¿´¤¬¤±¤¬¤Ç¤¹¤´¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¥é¥Ã¥¡¼¥¢¥¤¥Æ¥à¡§´ÑÍÕ¿¢Êª
¥é¥Ã¥¡¼¥«¥é¡¼¡§¥Ö¥é¥¦¥ó
¡Ú3°Ì¡Û³ªºÂ
Áí¹ç±¿¡§¡ú¡ú¡ú¡ú¡ú
±¿µ¤¤ÎÄÉ¤¤É÷¤¬¿á¤¤¤Æ¤¤Æ¡¢²¿»ö¤Ë¤âÆ²¡¹¤È¼è¤êÁÈ¤á¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¶ì¼ê¤Ê¤³¤È¤â¤¦¤Þ¤¯¿Ê¤ó¤Ç¡¢¼«¿®¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë²ÄÇ½ÀÂç¡£¡Ö¤³¤¦¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡×¤È»×¤¤¤Ä¤¤¤¿¤é¡¢ÁáÂ®¹ÔÆ°¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£Ã¯¤«¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤è¤ê¤â¡¢¼«Ê¬¤Î¤Ò¤é¤á¤¤ò¿®¤¸¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Îø°¦±¿
Îø¤«Í§¾ð¤«¡¢¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢Í§¾ð¤òÍ¥Àè¤·¤¿¤¯¤Ê¤ëÆü¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤ËÁÇÄ¾¤Ë½¾¤¦¤³¤È¤Ç¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¤ÏÎø¤â¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯±¿µ¤¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡ÖÍ§Ã£¤Î¤¿¤á¤Ë²¿¤«¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ê¤é¡¢Îø¤ÎÁê¼ê¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤ß¤ë¤Î¤â¡»¡£
¶â±¿
Ž¢¤É¤¦¤·¤Æº£¤Þ¤Ç¡¢»×¤¤¤Ä¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡©Ž£¤È¡¢ÉÔ»×µÄ¤Ë»×¤¦¤è¤¦¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬Í¯¤¤½¤¦¤Ê¶â±¿¤Ç¤¹¡£Í§Ã£¤È¤Î»¨ÃÌ¤¬¡¢¤½¤Î¤¤Ã¤«¤±¤«¤â¡£ºÙ¤«¤¤¤³¤È¤ò¹Í¤¨²á¤®¤º¡¢»×¤¤¤Ä¤¤¤¿¤³¤È¤ò¼ÂÁ©¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£¤µ¤é¤Ë¤¤¤¤¹Í¤¨¤¬Éâ¤«¤Ö²ÄÇ½ÀÂç¡ª
¥é¥Ã¥¡¼¥¢¥¤¥Æ¥à¡§·ÈÂÓÅÅÏÃ
¥é¥Ã¥¡¼¥«¥é¡¼¡§¥¢¥¯¥¢¥Ö¥ë¡¼
¡Ú4°Ì¡Ûê¸ºÂ
Áí¹ç±¿¡§¡ú¡ú¡ú¡ú¡ù
º¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤äÈá¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤Ë´ó¤êÅº¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢´î¤Ð¤ì¤ë±¿µ¤¤Ç¤¹¡£¾¯¤·¿È¾¡¼ê¤ÊÈ¯¸À¤Ë¤â¡Ö¤³¤ó¤Ê¤È¤¤À¤«¤é¡¢¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤â»ÅÊý¤Ê¤¤¡×¤Èµö¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¡£¤½¤ì¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¸ÀÍÕ¤Ë¤·¤ÆÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢å«¤ä¿®Íê¤¬¿¼¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
Îø°¦±¿
´Ø·¸¤¬¥°¥ó¤È¿¼¤Þ¤ë²ñÏÃ¤¬¤Ç¤¤ëÎø°¦±¿¤Ç¤¹¡£ÌÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ä¡¢¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÎø¤ÎÁê¼ê¤ËÏÃ¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤ª¸ß¤¤¤ÎÌ¥ÎÏ¤òºÆÈ¯¸«¤·¤Æ¡¢å«¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢½Ð²ñ¤¤¤òµá¤á¤ë¤Î¤Ê¤é¡¢Í§Ã£¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤È¡»¡£
¶â±¿
¤ª¶â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥×¥í¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¼«Ê¬¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿»ëÅÀ¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤ª¶â¤È¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤Êý¤¬¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÆÃ¤Ëº¤¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤Ç¤â¡¢¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨¤ä¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÅÁ¤¨¤Æ¤ß¤ë¤È¤è¤µ¤½¤¦¡£
¥é¥Ã¥¡¼¥¢¥¤¥Æ¥à¡§¥Í¥Ã¥¯¥¹¥È¥é¥Ã¥×
¥é¥Ã¥¡¼¥«¥é¡¼¡§¥Ô¥ó¥¯
¡Ú5°Ì¡ÛµûºÂ
Áí¹ç±¿¡§¡ú¡ú¡ú¡ù¡ù
¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤ò³Ú¤·¤á¤ëÆü¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢»×¹Í¤¬½À¤é¤«¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤í¤¤¤í¤Ê»ëÅÀ¤ÇÊª»ö¤ò¸«¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Î¤³¤È¤Ë½¸Ãæ¤»¤º¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¤³¤È¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤ß¤Æ¡£º£Æü¤À¤«¤é¤³¤½¤ÎÈ¯¸«¤¬¤¢¤ë¤Ï¤º¡ª
Îø°¦±¿
¤¤Á¤ó¤È¤·¤¿ÏÃ¤·Êý¤Ç¤Þ¤¸¤á¤ÊÏÃ¤ä»þ»öÅª¤ÊÏÃ¤ò¤¹¤ë¤È¡¢»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌ¥ÎÏ¤¬¥¥é¥ê¤Èµ±¤¯Îø°¦±¿¤Ç¤¹¡£Ä«¤«¤é¾®¤Þ¤á¤Ë¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤È¡»¡£¤Þ¤¿¡¢½Ð²ñ¤¤¤òµá¤á¤ë¤Î¤Ê¤é¡¢¸òÍ§ÈÏ°Ï¤¬¹¤¤Í§Ã£¤ËÏ¢Íí¤ò¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£
¶â±¿
¤ª¶â¤Ë´Ø¤·¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÆ¬¤ò»È¤Ã¤Æ¹Í¤¨¡¢¾å¼ê¤Ë¤ä¤ê¤¯¤ê¤¬¤Ç¤¤ë±¿µ¤¤ÎÆü¤Ç¤¹¡£Ž¢¤³¤ì¤ÏÌµÂÌ¸¯¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¡©Ž£¤È¡¢¾¯¤·Î©¤Á»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢µÞ¤ËÍß¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿Êª¤Ï¡¢º£Æü¤Î¤È¤³¤í¤ÏÇã¤ï¤Ê¤¤¤Î¤¬¡»¡£
¥é¥Ã¥¡¼¥¢¥¤¥Æ¥à¡§Æü¾Æ¤±»ß¤á
¥é¥Ã¥¡¼¥«¥é¡¼¡§¥Ó¥Ó¥Ã¥É¥¤¥¨¥í¡¼
¡Ú6°Ì¡Û²´ÍÓºÂ
Áí¹ç±¿¡§¡ú¡ú¡ú¡ù¡ù
¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¡¢Ãç´Ö¤È¤Îå«¤òºÆ³ÎÇ§¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¿¼¹ï¤Ë¤Ê¤é¤º¡¢µ¤·Ú¤Ë¾Ð¤Ã¤ÆÏÃ¤»¤ë³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤ò°ì½ï¤Ë²á¤´¤¹¤È¤è¤µ¤½¤¦¡£¤¿¤À¤·¡¢ÁêÃÌ¤ò»ý¤Á¤«¤±¤é¤ì¤¿¤é¡¢¤½¤ÎÏÃ¤¬½ª¤ï¤ë¤Þ¤Ç¤ÏÀ¿¼Â¤Ë¿¿·õ¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡£
Îø°¦±¿
½Ð²ñ¤¤¤òµá¤á¤¿¤ê¡¢Îø¤ÎÁê¼ê¤È´Ø¤ï¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¶õ²ó¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤ÊÆü¡£¤½¤ì¤è¤ê¤â¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈÆÉ½ñ¤ä±Ç²è¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤ê¡¢¤Î¤ó¤Ó¤ê¤ªÉ÷Ï¤¤Ë¿»¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Û¤¦¤¬¥Ù¥¿¡¼¡£Îø¤òÁ°¿Ê¤µ¤»¤ëÌ¥ÎÏ¤¬¡¢¥°¥ó¤ÈÂç¤¤¯°é¤Á¤Þ¤¹¡£
¶â±¿
Ç½ÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤ÎÊÙ¶¯¤äÈþÍÆ¤Ê¤É¡¢Ž¢¼«Ê¬¤òËá¤¤¤Æ¤¤¤ëŽ£¤È´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Ë¡¢º£Æü¤Ï¤ª¶â¤ò»È¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª½Ð¤·¤¿¤ª¶â°Ê¾å¤Î¼ý³Ï¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢·ÐºÑÌÌ¤ò¤µ¤é¤Ë½¼¼Â¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬Í¯¤¯²ÄÇ½À¤âÂç¡£
¥é¥Ã¥¡¼¥¢¥¤¥Æ¥à¡§¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹
¥é¥Ã¥¡¼¥«¥é¡¼¡§¥°¥ê¡¼¥ó