¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹ÄÉµá¤¬ÌÜÅª¤À¤Ã¤¿¥¿¡¼¥Ü
¸«´·¤ì¤¿ÎÌ»º¼Ö¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ë¡¢¥¿¡¼¥Ü¥Á¥ã¡¼¥¸¥ã¡¼¤¬ºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤â¡¢º£¤Ç¤Ï¶Ã¤¯¿Í¤ÏËØ¤É¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¶¯²½¤µ¤ì¤ëÇÓµ¤¥¬¥¹µ¬À©¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¡¢Ç³Èñ¤òÍÞ¤¨¤Ê¤¬¤éµá¤á¤é¤ì¤ë¥Ñ¥ï¡¼¤ò°ú¤½Ð¤¹¤¦¤¨¤Ç¡¢Í¸ú¤Êµ»½Ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤À¤¬È¾À¤µªÁ°¤Ï¡¢¥¿¡¼¥Ü¤È¤¤¤¦¶Á¤¤ØÂ¿¤¯¤Î¥¯¥ë¥Þ¹¥¤¤¬¶½Ê³¤·¤¿¡£¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÎÄÉµá¤¬ÌÜÅª¤À¤Ã¤¿¡£¿·µ»½Ñ¤¬¡¢µ±¤«¤·¤¤Ì¤Íè¤òÍ½¸«¤µ¤»¤¿¡£
¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¨¥É¥ì¥¹¥È¥ó¡ÊMax Edleston¡Ë
º£²ó¤Ï¡¢¤½¤Î²áµëµ»½Ñ¤òÅëºÜ¤·¤¿³Æ¹ñÂåÉ½¤È¤¤¤¨¤ë¥â¥Ç¥ë¤ò¡¢±Ñ¹ñÊÔ½¸Éô¤¬7ÂæÁª¤ó¤Ç¤ß¤¿¡£¥°¥ê¥ë¤Î·ä´Ö¤«¤é¡¢¥Á¥é¸«¤¨¤¹¤ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥¯¡¼¥é¡¼¡£¥À¥Ã¥·¥å¥Ü¡¼¥É¤Ç²ó¤ë¥Ö¡¼¥¹¥È·×¡£ÍÆ¼Ï¤Ê¤¤¥é¥°¤È¡¢Êü½Ð¤µ¤ì¤ëÂç¥Ñ¥ï¡¼¡£¤³¤ì¤¾¥¿¡¼¥Ü¤À¡£
¸ý²Ð¤òÀÚ¤ë¤Î¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¼Ö¡£¼Â¤ÏÉáÄÌ¼Ö¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ¡¢¥¿¡¼¥Ü¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
Â¾¹ñ¤ØÀè¹Ô¤·¤¿¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥¿¡¼¥Ü¥¨¥ó¥¸¥ó
¥·¥Ü¥ì¡¼¤¬¥³¥ë¥ô¥§¥¢¤Ø¥¿¡¼¥Ü¤òÅëºÜ¤¹¤ë°ÊÁ°¤«¤é¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÀ½Â¤¶È¤Ï¥¿¡¼¥Üµ»½Ñ¤ØÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¥¿¡¼¥Ü¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò½é¤á¤ÆÅëºÜ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢1920Ç¯Âå¤ÎÈô¹Ôµ¡¡¢¥Ñ¥Ã¥«¡¼¥É¡¦¥ë¡¦¥Ú¡¼¥ëÊ£ÍÕµ¡¤À¡£
ÎÌ»º¼Ö¤Ç¥¿¡¼¥Ü¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÀÑ¤ó¤ÀÀ¤³¦½é¤Ï¡¢1962Ç¯¤Î2¥É¥¢¡¦¥Ï¡¼¥É¥È¥Ã¥×¡¢¥ª¡¼¥ë¥º¥â¥Ó¥ëF-85 ¥¸¥§¥Ã¥È¥Õ¥¡¥¤¥¢¡£Æ±¤¸¤¯¥·¥Ü¥ì¡¼»±²¼¤À¤Ã¤¿¥Ó¥å¥¤¥Ã¥¯¤ÎV·¿8µ¤Åû¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢215cu.in¡ÊÌó3.5L¡Ë¤ÎÇÓµ¤ÎÌ¤«¤é218ps¤È41.4kg-m¤¬°ú¤½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¥·¥Ü¥ì¡¼¡¦¥³¥ë¥ô¥§¥¢¡¦¥³¥ë¥µ¡¦¥¿¡¼¥Ü¡¦¥³¥ó¥Ð¡¼¥Á¥Ö¥ë¡Ê1965¡Á1967Ç¯¡¿ËÌÊÆ»ÅÍÍ¡Ë ¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¨¥É¥ì¥¹¥È¥ó¡ÊMax Edleston¡Ë
¤¿¤À¤·¥¨¥ó¥¸¥óÊÝ¸î¤ÎÌÜÅª¤Ç¡¢¡Ö¥¿¡¼¥Ü¡¦¥í¥±¥Ã¥È¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¥á¥¿¥Î¡¼¥ë¤È¿å¤Îº®¹ç¥Õ¥ë¡¼¥É¤¬¡¢¹âÉé²Ù»þ¤Ë¤ÏÉ¬Í×¤À¤Ã¤¿¡£°µ½ÌÈæ¤¬10.25¡§1¤È¹â¤¯¡¢µÛµ¤¥Ý¡¼¥È¤ØÊ®¼Í¤¹¤ë¤³¤È¤Ç°Û¾ïÇ³¾Æ¤òËÉ¤¤¤À¤¬¡¢¤³¤ÎÊä½¼¤¬¼ê´Ö¤À¤È´¶¤¸¤¿¥ª¡¼¥Ê¡¼¤ÏÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£
7Ëürpm¤Ç²ó¤ë¥¿¡¼¥Ü¤Ç87¡ó¤âÁý¶¯
Â¾Êý¡¢¶õÎä¤Î2.3L¿åÊ¿ÂÐ¸þ6µ¤Åû¥¿¡¼¥Ü¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò¥ê¥¢¤ËÀÑ¤ó¤À¥·¥Ü¥ì¡¼¡¦¥³¥ë¥ô¥§¥¢¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î¥Õ¥ë¡¼¥É¤¬É¬Í×¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Á¥ã¡¼¥¸¥ã¡¼¤â¸¡Æ¤¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¥¬¥½¥ê¥ó¤Î¾ÃÈñÎÌ¤¬Â¿¤¯¡¢¶¹¤¤¥¨¥ó¥¸¥ó¥ë¡¼¥à¤Ø¤ÎÅëºÜ¤ÏÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¡£
¥Õ¥©¥ë¥¯¥¹¥ï¡¼¥²¥ó¤ØÂÐ¹³¤¹¤ë¥â¥Ç¥ë¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥«¡¼Åª¤ÊÍ×ÁÇ¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¥¯¡¼¥Ú¤À¤¬¡¢¥«¡¼¥Þ¥Ë¥¢¤«¤é¤Î»Ù»ý¤â¹â¤¤¤³¤È¤Ø¥·¥Ü¥ì¡¼¤ÏÃåÌÜ¡£¹âÀÇ½»ÅÍÍ¤Î¥³¥ë¥ô¥§¥¢¡¦¥â¥ó¥Ä¥¡¡¦¥¯¡¼¥Ú¤Ë¡¢1962Ç¯¤«¤é¥¿¡¼¥Ü¤¬¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ÇÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥·¥Ü¥ì¡¼¡¦¥³¥ë¥ô¥§¥¢¡¦¥³¥ë¥µ¡¦¥¿¡¼¥Ü¡¦¥³¥ó¥Ð¡¼¥Á¥Ö¥ë¡Ê1965¡Á1967Ç¯¡¿ËÌÊÆ»ÅÍÍ¡Ë ¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¨¥É¥ì¥¹¥È¥ó¡ÊMax Edleston¡Ë
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢ºÇ¹â½ÐÎÏ¤Ï152ps¤Ø¾å¾º¡£¼«Á³µÛµ¤»ÅÍÍ¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡¢87¡óÁý¶¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£14Ëç¤Î¥Õ¥£¥ó¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ë¥¿¡¼¥Ó¥ó¤Ï7Ëürpm¤Ç²ó¤ê¡¢0.69bar¤Î¥Ö¡¼¥¹¥È°µ¤òÀ¸À®¤·¤¿¡£
¥Ô¥é¡¼¥ì¥¹¤ÇÀöÎý¤µ¤ì¤¿2ÂåÌÜ¥³¥ë¥ô¥§¥¢
¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï¡¢¥³¥ó¥í¥Ã¥É¤È¥á¥¤¥ó¥Ù¥¢¥ê¥ó¥°¤ò¶¯²½¡£ÇÓµ¤¥Ð¥ë¥Ö¤Ë¤Ï¡¢¥¯¥í¡¼¥à¹ç¶â¤¬ÍÑ¤¤¤é¤ì¤¿¡£¥È¥é¥ó¥¹¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢3Â®¤«4Â®¤Î¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤Î¤ß¤ÎÀßÄê¤À¤Ã¤¿¡£
¥¹¥Ñ¥¤¥À¡¼¤â¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¡¢¶¯²½¥Ö¥ì¡¼¥¤È¥¯¥é¥Ã¥Á¡¢¥Ð¥±¥Ã¥È¥·¡¼¥È¤Ë¥¿¥³¥á¡¼¥¿¡¼¡¢¥ï¥¤¥ä¡¼¥Û¥¤¡¼¥ë¤Ê¤É¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ºÇ¹âÂ®ÅÙ¤Ï177km/h¤ËÃ£¤·¡¢¥Ù¡¼¥¹¤Î¼«Á³µÛµ¤¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡¢Ç³Èñ¤ÎÄã²¼¤¬¶Ï¤«¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¶¯¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥·¥Ü¥ì¡¼¡¦¥³¥ë¥ô¥§¥¢¡¦¥³¥ë¥µ¡¦¥¿¡¼¥Ü¡¦¥³¥ó¥Ð¡¼¥Á¥Ö¥ë¡Ê1965¡Á1967Ç¯¡¿ËÌÊÆ»ÅÍÍ¡Ë ¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¨¥É¥ì¥¹¥È¥ó¡ÊMax Edleston¡Ë
¥¿¡¼¥Ü»ÅÍÍ¤ÎÈ¿¶Á¤ÏÂç¤¤¯¡¢1964Ç¯¤ËÆÈÎ©¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤ØÇÉÀ¸¡£¥³¥ë¥ô¥§¥¢¡¦¥³¥ë¥µ¤Ø²þÌ¾¤µ¤ì¡¢1965Ç¯¤Î2ÂåÌÜ¤Ø¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
½éÂå¤âÈþ¤·¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¿·À¤Âå¤Î»Ñ¤Ï¥Ô¥é¡¼¥ì¥¹¤Ç¹¹¤ËÀöÎý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¿åÊ¿ÂÐ¸þ6µ¤Åû¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï2683cc¤Ø³ÈÂç¤·¡¢¥¿¡¼¥Ü¤¬²þÎÉ¤µ¤ì¡¢ºÇ¹â½ÐÎÏ¤Ï182ps¤Ø¡£¥Ö¥ì¡¼¥¤ä¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¤¬²þÎÉ¤µ¤ì¡¢¥ê¥¢¡¦¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤Ï4¥ê¥ó¥¯¼°¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£
911¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¶õÎä¥Õ¥é¥Ã¥È6¥µ¥¦¥ó¥É
²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¤È¡¢¥Ý¥ë¥·¥§911¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¶õÎä¤Î¥Õ¥é¥Ã¥È6¥µ¥¦¥ó¥É¤¬Êü¤¿¤ì¤ë¡£3000rpm¤«¤é¥Ö¡¼¥¹¥È¤¬½ù¡¹¤Ë¸ú¤»Ï¤á¡¢ÃÆ¤±¤ë¤è¤¦¤ÊÆÃÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥®¥¢¤òÌä¤ï¤ºÂ®ÅÙ¾å¾º¤ò°ú¤½Ð¤·¤ä¤¹¤¤¡£
¥¿¡¼¥Ü¤Î¹â²»¤Ï¡¢ËØ¤É¼ª¤ËÆÏ¤«¤Ê¤¤¡£³ÈÂç¤µ¤ì¤¿¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤È¸Æ±þ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Áö¤ê¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ë¤ÏÂç¿Í¤Ó¤¿°õ¾Ý¤¬¤¢¤ë¡£Áà½ÄÀ¤Ï¡¢Åö»þ¤Î¥¢¥á¥ê¥«¼Ö¤È¤·¤Æ¤Ï¹â¿å½à¡£°ÂÄê¤·¤¿¾è¤ê¿´ÃÏ¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¥«¡¼¥Ö¤Ç¤Î¥Ü¥Ç¥£¥í¡¼¥ë¤Ï¾®¤µ¤¤¡£
¥·¥Ü¥ì¡¼¡¦¥³¥ë¥ô¥§¥¢¡¦¥³¥ë¥µ¡¦¥¿¡¼¥Ü¡¦¥³¥ó¥Ð¡¼¥Á¥Ö¥ë¡Ê1965¡Á1967Ç¯¡¿ËÌÊÆ»ÅÍÍ¡Ë ¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¨¥É¥ì¥¹¥È¥ó¡ÊMax Edleston¡Ë
¥Æ¡¼¥ë¤òÎ®¤¹¤Ë¤Ï¡¢ÁêÅö¤Ê¥×¥Ã¥·¥å¤¬É¬Í×¡£ÊÒ¼ê¤ÇÃó¼Ö¤Ç¤¤ë¤Û¤É·Ú¤¤¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¤Ï¥¹¥í¡¼¤Ç¡¢¤½¤ó¤Êµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Ë¤¯¤¤¤¬¡£¤³¤³¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¥ó¤À¤Ê¤È»×¤ï¤»¤ë¡£
¥³¥ë¥ô¥§¥¢¤Ï¡¢1969Ç¯¤ÎÀ¸»º½ªÎ»¤Þ¤Ç¤Ë·×180ËüÂæ¤¬¥é¥¤¥ó¥ª¥Õ¡£°Ê¹ß¤Ï¡¢¤è¤ê°ìÈÌÅª¤Ê¾®·¿¼Ö¤ØÂÉ¤¬ÀÚ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Î¥³¥ó¥Ð¡¼¥Á¥Ö¥ë¤Ï1967Ç¯¤Þ¤ÇÀ¸»º¤µ¤ì¡¢Äó¶¡¿ô¤Ï9157Âæ¤È¾¯¤Ê¤¤¡£ÃÎ¤ë¿Í¤¾ÃÎ¤ë¡¢µ®½Å¤Ê¥¢¥á¥ê¥«¥ó¡¦¥¿¡¼¥Ü¤À¡£
¥·¥Ü¥ì¡¼¡¦¥³¥ë¥ô¥§¥¢¡¦¥³¥ë¥µ¡¦¥¿¡¼¥Ü¡¦¥³¥ó¥Ð¡¼¥Á¥Ö¥ë¡Ê1965¡Á1967Ç¯¡¿ËÌÊÆ»ÅÍÍ¡Ë¤Î¥¹¥Ú¥Ã¥¯
ËÌÊÆ²Á³Ê¡§3200¥É¥ë¡Ê¿·¼Ö»þ¡Ë¡¿3Ëü¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó630Ëü±ß¡Ë°Ê²¼¡Ê¸½ºß¡Ë
À¸»º¿ô¡§9157Âæ
Á´Ä¹¡§4656mm
Á´Éý¡§1770mm
Á´¹â¡§1341mm
ºÇ¹âÂ®ÅÙ¡§183km/h
0-97km/h²ÃÂ®¡§9.7ÉÃ
Ç³Èñ¡§7.1km/L
CO2ÇÓ½ÐÎÌ¡§¡Ýg/km
¼ÖÎ¾½ÅÎÌ¡§1205kg
¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¡§¿åÊ¿ÂÐ¸þ6µ¤Åû2683cc ¶õÎä¥¿¡¼¥Ü¥Á¥ã¡¼¥¸¥ã¡¼ OHV
»ÈÍÑÇ³ÎÁ¡§¥¬¥½¥ê¥ó
ºÇ¹â½ÐÎÏ¡§182ps/4000rpm
ºÇÂç¥È¥ë¥¯¡§32.0kg-m/3200rpm
¥®¥¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡§4Â®¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¡¿¸åÎØ¶îÆ°
¥·¥Ü¥ì¡¼¡¦¥³¥ë¥ô¥§¥¢¡¦¥³¥ë¥µ¡¦¥¿¡¼¥Ü¡¦¥³¥ó¥Ð¡¼¥Á¥Ö¥ë¡Ê1965¡Á1967Ç¯¡¿ËÌÊÆ»ÅÍÍ¡Ë ¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¨¥É¥ì¥¹¥È¥ó¡ÊMax Edleston¡Ë