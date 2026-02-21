º´µ×´Ö¼ëè½¡¡É½¾´¼°¤ÇÃåÍÑ¤Î¥É¥ì¥¹¤Ï¤Ê¤ó¤È¥ª¡¼¥À¡¼¥á¥¤¥É¡¡¤«¤«¤Ã¤¿ÈñÍÑ¤âÌÀ¤«¤¹¡Ö¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ä¤±¤Æ¡×
¡¡ºòµ¨¹ñÆâ½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¤ÎÇ¯´Ö½÷²¦¤Ëµ±¤¤¤¿º´µ×´Ö¼ëè½¡Ê23¡áÂçÅì·úÂ÷¡Ë¤¬¡¢21ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥¸¥ã¥ó¥¯SPORTS¡×¡ÊÅÚÍË¸å5¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£É½¾´¼°¤ÇÃåÍÑ¤·¤¿¥É¥ì¥¹¤ò¥ª¡¼¥À¡¼¥á¥¤¥É¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢À©ºî¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿ÈñÍÑ¤â¹ðÇò¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡Ö½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼³«ËëÄ¾Á°SP¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¡¢¿Íµ¤½÷»Ò¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤¬¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë½¸·ë¤·¤¿¡£
¡¡º´µ×´Ö¤ÏºòÇ¯¤ÎÆüËÜ½÷»Ò¥×¥í¥´¥ë¥Õ¶¨²ñ¤ÎÉ½¾´¼°¡ÖJLPGA¥¢¥ï¡¼¥É2025¡×¤Ç¡¢Ç¯´ÖºÇÍ¥½¨Áª¼ê¾Þ¡¢¾Þ¶â¥é¥ó¥¯1°Ì¡¢Ê¿¶Ñ¥¹¥È¥í¡¼¥¯1°Ì¤Î¸Ä¿Í3´§¤òÃ£À®¡£3¥Ä¥¢¡¼¥ºÁª¼ê¸¢Í¥¾¡¤ÎJLPGA¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¼õ¾Þ¤·¤¿ÆÃÊÌ¾Þ¤â´Þ¤á¤ì¤ÐºÇÂ¿4´§¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÉ½¾´¼°¤Çº´µ×´Ö¤¬ÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¥É¥ì¥¹¤¬¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼Ãç´Ö¤Î´Ö¤Ç¤âÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤¬¡¢ËÜ¿Í¤Ï¡Ö¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¥É¥ì¥¹¤òºî¤ë¤ªÅ¹¤Ç¥ª¡¼¥À¡¼¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ì¤«¤éºÎÀ£¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÊÕ¤Ë¥Õ¥ê¥Õ¥ê¤ò¡¢¤È¤«(¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤·¤¿)¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤òÊ¹¤¤¤¿ÈÖÁÈMC¤Î¡Ö¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡×ÉÍÅÄ²í¸ù¤¬¡Ö¥ª¡¼¥À¡¼¤ä¤Ã¤¿¤é¤Á¤ç¤Ã¤È¡Ä¡×¤È¤«¤«¤Ã¤¿ÈñÍÑ¤òµ¤¤Ë¤¹¤ëÁÇ¿¶¤ê¤ò¸«¤»¤ë¤È¡¢º´µ×´Ö¤Ï¡ÖºÇ½é¤Ï10Ëü±ß¤¯¤é¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ä¤±¤ÆºÇ½ªÅª¤Ë20Ëü¤¯¤é¤¤¤Ç¤ª¤µ¤Þ¤Ã¤¿¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ë¹ðÇò¡£ÉÍÅÄ¤Ï¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤ä¡×¤ÈÌÜ¤ò´Ý¤¯¤·¤Æ¤¤¤¿¡£