¡¡ºå¿À¤ÎÀÐ°æÂçÃÒÅê¼ê¡Ê28¡Ë¤¬¡Öº¸¥¢¥¥ì¥¹ç§ÃÇÎöË¥¹ç½Ñ¡×¤ò½ª¤¨¡¢ÂçºåÉÜÆâ¤ÎÉÂ±¡¤òºòÆüÂà±¡¤·¤¿¤³¤È¤òµåÃÄ¤¬21Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡£Åê¼ê¿Ø¤¿¤Á¤¬¤½¤ì¤¾¤ì»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡µåÃÄ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÀÐ°æ¤Ï¡Ö»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎWBCÏ¢ÇÆ¡¢ºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¡¢¤½¤·¤Æ³§ÍÍ¤Î·ò¹¯¤ò¿´¤«¤é´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢¥Ö¥ë¥Ú¥ó¿Ø¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¡¢¤½¤·¤Æ¼é¸î¿À¤òÃ´¤¦´äºê¤Ï¡Öµ¤»ý¤Á¤ÎÀ°Íý¤¬¤É¤¦¤Ä¤¤¤Æ¤ë¤«¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡£¤Ê¤Î¤ÇÏ¢Íí¤â¤º¤Ã¤È¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤Þ¤¢Á°¸þ¤¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»×¤¤¤ä¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÀÐ°æ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ë¡Ö´ê¤ï¤Ê¤¤¤Ç°ì½ï¤ËÀï¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£¤¢¤Ê¤¿¤âÀïÎÏ¤Ç¤¹¤«¤é¡×¤È¡¢¤Ë¤³¤ä¤«¤ÊÉ½¾ð¤Ç°¦¤Î¤¢¤ë¸ÀÍÕ¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¤È¤â¤Ë¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿ÅòÀõ¤Ï¡ÖÂçÃÒ¤µ¤ó¤â¾Ç¤ëµ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Þ¤¢¾Ç¤é¤º¤Ë¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤ÆÌá¤Ã¤Æ¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¥¨¡¼¥ë¡£µÚÀî¤â¡ÖÀµÄ¾¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é°ìÈÖº¤¤ëÁª¼ê¤Ê¤Î¤Ç¡£¤½¤³¤òÃ¯¤«1¿Í¤¬´èÄ¥¤ë¤È¤«¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥·¡¼¥º¥óÄ¹¤¤¤Î¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥«¥Ð¡¼¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯¿Ø¤ÎºÍÌÚ¤â¡ÖËÜÅö¤Ë°ì½ï¤ËÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¡£Æñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤½¤¦¤¤¤¦»×¤¤¤òÇØÉé¤Ã¤ÆÀèÈ¯¤È¤·¤ÆºÇ½é¤«¤éÅê¤²¤¤ê¤¿¤¤¡×¤È·è°Õ¤ò¼¨¤·¤¿¡£