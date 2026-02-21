¡ÚÃæ·Ñ¡ÛÊ§¤¤¤¹¤®¤¿´ØÀÇ¤Î¡ÈÊÖ¶â¡É¤¬¤µ¤é¤Ê¤ëË¡ÄîÆ®Áè¤Ë¡©ÊÆÏ¢Ë®ºÇ¹âºÛ¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¡Ö°ãË¡¡×¤ÈÈ½ÃÇ¡¡´ë¶È¤È³°¸ò¤ËÄ¹´üÅªº®Íð¤â
¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÏ¢Ë®ºÇ¹âºÛ¤Ï20Æü¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬È¯Æ°¤·¤¿Áê¸ß´ØÀÇ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°ãË¡¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Îº£¸å¤ÎÂÐ±þ¤ä³Æ¹ñ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢FNN¥ï¥·¥ó¥È¥ó»Ù¶É¡¦ÀéÅÄ½ß°ìµ¼Ô¤¬Ãæ·Ñ¤Ç¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢¾ÇÅÀ¤Î1¤Ä¤È¤Ê¤ëÊ§¤¤¤¹¤®¤¿´ØÀÇ¤ÎÊÖ¶â¤Ë±þ¤¸¤Ê¤¤»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£¸å¤µ¤é¤Ê¤ëË¡ÄîÆ®Áè¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬2025Ç¯4·î¤ËÁê¸ß´ØÀÇ¤òÈ¯É½¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¹ñºÝËÇ°×ºÛÈ½½ê¤Ë½Ð¤µ¤ì¤¿´ØÀÇ´ØÏ¢¤ÎÁÊ¾Ù¤Ï¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤ò´Þ¤á¤Æ1800·ï°Ê¾å¤Ë¾å¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤ÎÈ½·è¤ÇÏ¢Ë®ºÇ¹âºÛ¤Ï¡¢´ØÀÇ¤ÎÊÖ´Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Öº®Íð¤ò¾·¤¯¡×¤Ê¤É¤È¸ÀµÚ¤·¤¿¤â¤Î¤ÎÌÀ³Î¤ÊÈ½ÃÇ¤ò¼¨¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ´ØÀÇ¤ÎÊÖ´Ô¤òµá¤á¤ë´ë¶È¤Ï¿ôÀé·ï¤Ë¾å¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ºÇ½ªÅª¤Ê»ÊË¡È½ÃÇ¤¬¼¨¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï¿ôÇ¯¤«¤«¤ë¤È¤Î¸«Êý¤â½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤¿¤á¡¢¾ÍèÅª¤ËÆÀ¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ë¡ÖÊÖ¶â¤Î¸¢Íø¡×¤òÇäµÑ¤¹¤ë´ë¶È¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë²ÄÇ½À¤¬Áá¤¯¤â»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï´ØÀÇ¤ò¸ò¾Ä¥«¡¼¥É¤È¤·¤Æ¤¤¿¤¬³°¸òÀ¯ºö¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ï¡©
º£²ó¤ÎÈ½·è¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤¬´ØÀÇÀ¯ºö¤Ç·ã¤·¤¤±þ½·¤ò·«¤ê¹¤²¤¿Ãæ¹ñ¤Ø¤ÎË¬Ìä¤òÌÜÁ°¤Ë¹µ¤¨¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥×»á¤Î½¾Íè¤Î´ØÀÇ¤ò¼´¤È¤·¤¿¸ò¾ÄÀïÎ¬¤Ë°ìÄê¤ÎÀ©Ìó¤¬¤«¤«¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¡¢ÀïÎ¬¤ÎÎý¤êÄ¾¤·¤òÇ÷¤é¤ì¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£